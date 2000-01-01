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Интересные аккаунты про спорт, которые уже добились популярности в TikTok
Интересные аккаунты про спорт, которые уже добились популярности в TikTok
Здесь есть даже пожарный и спортсменки из Челябинска.
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<a href="https://www.tiktok.com/@artur.prosport?lang=ru-RU" rel="nofollow">@artur.prosport</a>
@artur.prosport
Артур рассказывает про пожарный спорт (да, такой существует) и заинтересовал этим уже 800 тыс. человек.
<a href="https://www.tiktok.com/@demibagby?lang=ru&sender_device=pc&sender_web_id=6836988494536852994&is_from_webapp=v1" rel="nofollow">@demibagby</a>
@demibagby
У Деми 14 млн подписчиков и сложная, но безумно мотивирующая история — 6 лет назад она получила перелом позвоночника, но сегодня является кроссфит-атлетом и кумиром.
<a href="https://www.tiktok.com/@stoliarovaleksei?_d=secCgYIASAHKAESPgo8sxgFiLG%2BhvaTQKs1ZHHLD52b7gtGgqqzp%2BfUp4dRbA2ug3dCjRtgnXFhggptllNKHBQ3I%2Flwd5MxopBOGgA%3D&checksum=b15a114c33988accb648f0e3bcb5cca36ec17bee4a7883dc27a8e1e13eb2da4a&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAAImiGYX7Qu5IdlLClUnY7dUM6fWuqoDSBZCYV5uur0c4HkGe0WPlF-0DcgFW0NzlB&sec_user_id=MS4wLjABAAAAOhL_-JdP9txFQXaUEe3kBnkfU78QqZ8MiKNONI2eCEmHLCwVoKwtrR5cugql0Fpx&share_app_id=1233&share_author_id=6675300419747529734&share_link_id=55C97113-86BE-48CC-A92A-4EBB082C138A&tt_from=copy&u_code=dbb30j8a8aikjh&user_id=6804140277479195653&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1" rel="nofollow">@stoliarovaleksei</a>
@stoliarovaleksei
У Алексея 2,3 млн подписчиков, с которыми он делится видео с тренировок и классными челленджами, которые сразу хочется повторить.
<a href="https://www.tiktok.com/@alphonsodavies?lang=ru-RU" rel="nofollow">@alphonsodavies</a>
@alphonsodavies
Игрок «Баварии» признаётся: «Мне нравится развлекать людей, и TikTok позволяет мне это. С его помощью фанаты могут не только следить за мной на поле, но и узнать меня как личность».
<a href="https://www.tiktok.com/@shmeksss?lang=ru-RU" rel="nofollow">@shmeksss</a>
@shmeksss
Максим Игнатов был бы обычным тренером, если бы не собрал аудиторию в 17 млн подписчиков. Тут много юмора про «качков» и отличной мотивации.
<a href="https://www.tiktok.com/@dinamo_metar?lang=ru-RU" rel="nofollow">@dinamo_metar</a>
@dinamo_metar
Свой аккаунт девушки из Челябинска завели только в мае 2021 года, но за волейболистками следят уже более 900 тыс. человек.Они все участвуют в роликах и очень смешно шутят про женский спорт.
Интересные аккаунты про спорт, которые уже добились популярности в TikTok
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