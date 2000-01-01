Интересные аккаунты про спорт, которые уже добились популярности в TikTok
Здесь есть даже пожарный и спортсменки из Челябинска.
Артур рассказывает про пожарный спорт (да, такой существует) и заинтересовал этим уже 800 тыс. человек.
У Деми 14 млн подписчиков и сложная, но безумно мотивирующая история — 6 лет назад она получила перелом позвоночника, но сегодня является кроссфит-атлетом и кумиром.
У Алексея 2,3 млн подписчиков, с которыми он делится видео с тренировок и классными челленджами, которые сразу хочется повторить.
Игрок «Баварии» признаётся: «Мне нравится развлекать людей, и TikTok позволяет мне это. С его помощью фанаты могут не только следить за мной на поле, но и узнать меня как личность».
Максим Игнатов был бы обычным тренером, если бы не собрал аудиторию в 17 млн подписчиков. Тут много юмора про «качков» и отличной мотивации.
Свой аккаунт девушки из Челябинска завели только в мае 2021 года, но за волейболистками следят уже более 900 тыс. человек.Они все участвуют в роликах и очень смешно шутят про женский спорт.
Интересные аккаунты про спорт, которые уже добились популярности в TikTok
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