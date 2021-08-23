Александр Чачава: любительский спорт намного искреннее профессионального

Мы запустили текстовый сериал, в котором делимся историями тех, кто увлечён своим делом или делом миллионов. Тех, кто создаёт культуру и задаёт тренды. Ведь спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Александр Чачава автогонщик и путешественник Основатель ESET Russia, основатель фонда LETA Capital, серийный предприниматель, венчурный инвестор рассказывает про увлечение кольцевыми гонками и важность спорта для бизнеса.

Я очень люблю водить. Этот вид спорта для меня вырос из хобби. Раньше я просто любил водить машину и занимался футболом. Футбол теперь уже даётся сложнее в силу возраста. Гонки в этом плане либеральнее, им все возрасты покорны. На Кубке России можно и после сорока лет выступать.

К тому же я очень люблю путешествовать. Раньше это было моим основным увлечением. В период ковида возможность путешествий значительно сократилась. Хорошо, что не исчезла совсем. Но время, которое я раньше тратил на поездки, теперь освободилось, и я смог посвятить его другому своему маленькому хобби и даже развить его до профессионального спорта. Просто прошёл пару испытаний, и по показателям меня допустили до участия в кубке России. Я решил сезон проехать. Мне пока что очень нравится. Это мой первый сезон в Кубке России и в принципе первый в автоспорте.

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) — всероссийские соревнования по кольцевым автомобильным гонкам в статусе чемпионата, Кубка и Первенства РФ, а также Кубка РАФ. Этапы соревнования проходят на современных автодромах в Московском регионе, Грозном, Сочи, Казани, Нижегородской, Смоленской и Ленинградской областях. В зачёт сезона идут результаты всех семи этапов; набравший максимальное количество очков становится победителем в своём классе.

Про автогонки

Автогонки занимают много времени. В этом сезоне по трассе я проехал 4000 км, это где-то 40 часов, что достаточно много. Возможно, я вхожу сейчас в топ-10 российских пилотов по пробегу. Мне это нужно, потому что я новичок. Если всё сложить, то получится, что в этом году два месяца я потратил на автоспорт. По сути, у нас семь этапов, каждый из которых занимает по пять дней: тренировки, подготовка и т. д.

За одну гонку можно потерять и три килограмма. Прежде всего из-за стресса. Мой напарник, который начал заниматься автоспортом очень рано и имеет значительный опыт по сравнению со мной, говорит, что он волнуется точно так же, как и я. Стресс есть всегда. Он повышает частоту пульса и активизирует все ресурсы организма. Плюс в машине довольно жарко, особенно летом, потому что кондиционера там нет, а машина на солнце и двигатель греется. Ну и физически это всё довольно непросто — крутить руль. Все повороты проходятся на пределе, есть же ещё боковые перегрузки, при которых всё тело напрягается, чтобы с ними бороться. Одна шея чего стоит — голова утяжелена полуторакилограммовым шлемом с системой связи, соответственно, шея тоже как у боксёра.

Я стараюсь не водить обычную машину перед заездом, потому что там всё совершенно по-другому. Бывает, что мне снится неудачный заезд. Я вскакиваю, понимаю, что мог спать еще час — а всё, сна ни в одном глазу.

Если говорить про мою команду, то это шесть пилотов и 22 инженера-механика. Если надо решить какой-то важный вопрос или что-то сломалось, то собирается целый консилиум из разных инженеров. Или в случае, скажем, аварии они наваливаются все разом на одну проблему, и это помогает решить её быстрее и эффективнее.

Половина затрат на гонки — это резина. Колесо в нашем классе автомобилей стоит 7700 руб., что относительно недорого, у более высококлассных машин колесо может стоить и 30 тыс. руб. И колёс надо много, потому что с новым лучше сцепление и, соответственно, выше скорость. Поэтому те, кто хочет ехать быстро, вынуждены часто менять резину — это сказывается на бюджете. Плюс обслуживание, логистика, труд механиков. Периодически что-нибудь выходит из строя. За сезон минимум два мотора, например. Но его не меняют полностью, а просто делают капитальный ремонт. Тормозные колодки — два комплекта на этап, ну и всего остального. Даже если нет аварий, поломки всё равно есть. Особенно в нашем классе. Он считается самым зрелищным и эмоциональным.

Гонки — не самый опасный вид спорта, потому что пилот всё-таки сидит в кресле безопасности, которое рассчитано на разные ситуации. Есть шестиступенчатый ремень безопасности, шлем. Стоит отметить ещё, что в России сейчас современнейшие автодромы. Каких-то жутких случаев я не помню. Даже если посмотреть на аварии на Формуле, гонщик чаще всего отделывается лёгкими травмами или лёгким испугом. Именно благодаря системе безопасности и экипировке. Ралли, как мне кажется, намного более опасный спорт, потому что там можно влететь в дерево. Самая большая скорость, которую я развивал, — 307 км. Это было не на автодроме, а на обычной дороге.

Про отношения со спортом

Я всегда занимался спортом. В моей истории есть футбол, водное поло, сквош, велосипед. Пробовал и горные лыжи, и сноуборд. Как-то попал на Мальдивы и попробовал фридайвинг. Понял, что над водой делать нечего, но зато под водой — целый мир.

Когда мы с друзьями встречаемся, играем в футбол. В моём окружении сейчас очень много людей, которые увлекаются яхтингом. Я тоже время от времени участвую в регатах. Просто ходить под парусом мне неинтересно, но регата — это тоже такой вид спорта, очень «шахматный». Там, с одной стороны, физическая сила требуется, а с другой — тонкий расчёт, а от каждого члена экипажа требуется хорошее понимание тактики и того, кто что делает.

Мои дети не предрасположены к гонкам. Я их просто катаю, чтобы они поняли, чем папа занимается. Но им нравится атмосфера. Считаю, что я их уже привлёк к автоспорту. Вообще они занимаются спортом, но пока ищут себя. Сыну больше нравятся ракеточные виды спорта, дочка занимается фитнесом.

Привычки меняются. Успешные люди всё чаще выбирают спорт во время неофициальных встреч. Теперь все поняли, что сидеть в ресторане скучно и не совсем продуктивно. Я думаю, мы просто стали лучше это понимать.

Про спорт для бизнеса

Мы стараемся стимулировать своих сотрудников вести активный образ жизни. Если человек хочет заниматься спортом — он будет им заниматься. Задача работодателя — предоставить такую возможность. Не перегружать, обеспечивать размеренный образ жизни.

В бизнесе так устроено, что работать надо активно, с полной отдачей, но небольшой промежуток времени. Для того чтобы хорошо фокусироваться, голова должна быть свободной и физическая форма должна быть хорошей.

Мой взгляд на работу такой, да я и сам так работаю. Иногда я делаю паузу, часок покататься на велосипеде, и с чистой головой возвращаюсь к делам. С этой точки зрения я считаю современный бизнес, в котором работникам предоставляется больше свободы в планировании собственного графика, более эффективным.

Я управляю инвестиционным фондом. И когда изучаю стартапы, мы обращаем внимание на команду основателей этого проекта.

Построить компанию в современном технологическом мире — это примерно 7-10 лет тяжёлого труда с полной выкладкой, только идеально сбалансированный человек может выдержать эту гонку в постоянно растущей компании. Необходима банальная выносливость.

Выбирая, в кого инвестировать, мы смотрим, насколько у человека сбалансированная и разносторонняя жизнь, хорошая ли у него спортивная форма. Ну и как он строит отношения с окружающими. И спорт тут — одно из основополагающих.

Когда я только переехал в Москву, то работал официантом, и это была, возможно, самая тяжёлая моя работа, но именно там я научился взаимодействовать с людьми. Те самые 14 часов на ногах. Я очень рекомендую всем молодым людям эту работу как развивающую навык взаимодействия с людьми. График был два через два. Я был официантом, но тем временем учился на дневном и играл в футбол за сборную института. А ночью писал статьи по 100 тыс. знаков в месяц. Всё успевал, главное — желание.

Про любительский спорт и киберспорт

Я играл в любительский футбол в своё время. Он не такой зрелищный, как профессиональный, но намного искреннее. Я сторонник любительского спорта. В профессиональном слишком много бизнеса. Чем более коммерческим становится футбол, тем грустнее мне за ним наблюдать. Я лучше сам пойду попинаю мячик, чем буду на это смотреть.

Большие гонки я не смотрю, только свои и своих друзей. После заезда я отсматриваю видеоматериалы сначала один, потом с тренером, потом с инженером. И больше других гонок смотреть не хочется. Кроме того, мне нравятся гонки на симуляторе, участвовал в паре киберспортивных чемпионатов. Когда еду на своём симуляторе две гонки подряд, я вымотан так же, как после обычного заезда.

Думаю, что киберспорт — это спорт, просто вопрос в том, какой. Конечно, бег и гонки не стоят на первом месте в киберспорте, но в тех же чемпионатах по Доте ребята показывают чудеса командной работы. А количество кликов мышкой в каком-нибудь Контр-Страйке — это вполне себе спортивные задачи.