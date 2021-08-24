Что съесть, чтобы заснуть? 5 продуктов, которые избавят от бессонницы

Почему появляется бессонница? Какие продукты помогут уснуть?
Замучила бессонница? Не спешите пить снотворное. Очень часто проблему можно решить, просто скорректировав рацион. Здоровый ночной сон необходим не только для расслабления, но и для «перезагрузки» всех функций организма. Без него у нас ухудшается концентрация, падает иммунитет, страдают все внутренние системы организма.
Из-за чего может появиться бессонница?
К сожалению, отсутствие сна — далеко не всегда осознанный выбор в пользу работы или развлечений. Очень часто на пути к здоровому ночному отдыху встаёт бессонница. Она может возникнуть в том числе из-за:
- стресса;
- переутомления;
- смены часовых поясов.
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Что делать в такой ситуации? Прежде всего не спешите пить таблетки. Конечно, лёгкое седативное с природными компонентами может помочь расслабиться. Но если речь идёт о более серьёзных препаратах, их лучше отложить на крайний случай. И то — по рекомендации врача.
Как питание влияет на сон?
Начнём с того, что правильное питание уже положительно сказывается на режиме сна. Не так давно учёные проводили эксперимент, в ходе которого 13 мужчин и 13 женщин провели пять ночей в лаборатории сна. Они ложились спать в 22:00 и вставали в 7:00.
В течение первых четырёх дней участники соблюдали строгую диету. В их рационе были орехи, овощи, злаки, практически не было жирных и сладких блюд. А вот пятый день был «свободным»: испытуемые могли есть любые продукты и никак не ограничивать себя. Они ели и шоколад, и фастфуд, и жирную еду.
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Что же выяснили учёные? Когда участники питались правильно, они лучше высыпались и начинали день с новыми силами. Однако в последний день картина была другой — все проснулись разбитыми, сон часто прерывался, был поверхностным, а время на засыпание значительно увеличилось.
Получается, здоровое питание в целом позитивно отражается не только на засыпании, но и на качестве сна.
Какие продукты помогают заснуть?
Если же речь идет об «экстренной помощи», тоже найдётся несколько полезных продуктов.
Бананы. В них содержится много калия и магния, которые расслабляют мышцы. Кроме того, они богаты триптофаном — веществом, стимулирующим выработку мелатонина (гормона сна).
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Миндаль. Тоже может помочь в этой ситуации. Он также способствует выработке мелатонина и содержит много магния — его дефицит часто наблюдается при бессоннице.
Красная рыба и горох. Богаты витамином В6. Он необходим для синтеза мелатонина в организме.
Молоко. И, конечно, «бабушкин» рецепт — стакан тёплого молока. Оно содержит кальций и аминокислоту триптофан, необходимую для выработки мелатонина. Помимо напитка, можете использовать молоко для овсяной каши. В одной её порции содержатся кальций, магний, фосфор, кремний и калий — вещества, способствующие хорошему сну. Только не переборщите со сладкими добавками. Большое количество сахара может негативно повлиять на сон.
Главное, что стоит помнить, — перед сном важно избегать жирной пищи, фастфуда и кофеина. Конечно, вам может казаться, что после плотного ужина с гамбургером вы засыпаете лучше. Но исследования показывают, что такие продукты ограничивают кислород, поступающий в мозг. Поэтому любители вредностей высыпаются хуже.
Правильное питание — залог не только хорошей внешности, но и хорошего самочувствия, а также крепкого здорового сна.