Как преодолеть страх перед первым прыжком с парашютом

Владимир Гурный, совершивший 8152 прыжка, рассказал, как избежать негативных эмоций и что нужно знать для первого шага.

Как подготовиться перед прыжком? Почему именно страх хуже всего сказывается на организме?



Рассказывает заслуженный мастер спорта и тренер СССР, 6-кратный чемпион мира и абсолютный чемпион Европы.

«Летать как птицы» — не это ли одно из главных желаний человека? Если обратиться к истории, то можно найти бесчисленное количество примеров, как смельчаки пытались спускаться с высоты, используя совершенно разные по конструкции приспособления. Естественно, что ничем хорошим это не заканчивалось, законы сопротивления воздуха были не особо известны храбрецам.

Владимир Гурный заслуженный мастер спорта СССР Страх уходит, когда человек больше узнаёт об объекте, которого он боится.

Считается, что первый чертёж устройства для спуска с высоты создал и описал в 1485 году Леонардо да Винчи. С того момента всё и началось. Конструкции «парашютов» менялись, материалы тоже. Апогеем покорения неба можно считать прыжок Феликса Баумгартнера с высоты 39 км в 2012 году. Его свободное падение длилось почти четыре с половиной минуты, а ещё он преодолел скорость звука, разогнавшись до 1342,8 км/ч. Не видели? Присядьте и захватите попкорн.

После такого, мы уверены, каждый задаст вопрос: «Боже, как он это пережил, что с ним было во время полёта?»

Как может отреагировать организм?

Посмотрите вокруг — и вы увидите, как занятия экстремальными видами спорта продолжают становиться всё более популярными в современном обществе. И парашютный спорт не исключение.

Люди, практикующие прыжки или желающие испробовать на себе что-то новенькое, на каждой стадии подготовки, будь то упаковка парашюта, посадка в самолёт, сам прыжок или приземление, ощущают существенные изменения в своём организме.

Фото: istockphoto.com

Перепады атмосферного давления, усиление нагрузки на вестибулярный аппарат и дыхательную систему, реакция на страх — всё это большой стресс. По мнению исследователей, постоянные занятия этим видом спорта вызывают изменения в работе внутренних органов и систем. При этом влияние прыжков на функции сердца продолжают оставаться недостаточно изученными. Отметим, что фактор страха влияет даже больше, чем остальные. Это первое, с чем сталкивается новичок.

Иногда во время полёта люди испытывают нехватку кислорода. Новички отмечают, что дышать становится сложнее. Если разобраться, воздуха не становится меньше, а давление не препятствует полноценному дыханию. Всему виной излишнее волнение и страх. Как только они проходят, нормальное дыхание восстанавливается. В случае нервного спазма инструкторы советуют закричать, да посильнее.

Касательно вестибулярного аппарата. В том случае если спуск будет аккуратным, без резких поворотов, спиралей и не такой, как у Феликса Баумгартнера (ещё помните, кто это?), то головокружение и ощущение «падающих внутренностей» у вас не возникнет. За несколько секунд до раскрытия парашюта вас может дезориентировать и закружить в пространстве, оказав не самое приятное влияние на организм.

Фото: istockphoto.com

Как преодолеть страх прыжков?

Легенда парашютного спорта Владимир Гурный отмечает, что учёные, врачи, психологи, философы и педагоги давно изучают страх, и все они разными словами говорят об одном и том же.

Страх — это очень важная эмоция, базовая составляющая инстинкта самосохранения, переданного с генетическим кодом в виде безусловного рефлекса. Этот вид эмоций беспрерывно формировался на протяжении всех времён борьбы за выживание, развития и совершенствования всех видов живых существ, включая людей.

Страх — это эмоция, сигнал о действительной, реальной, вероятной, предполагаемой или воображаемой опасности.

Фото: istockphoto.com

Владимир: Страх необходим как сигнал нам, живым существам, о возможной опасности в борьбе за выживание, для выработки и реализации необходимых действий. «Страшная» ситуация — это сигнал для мобилизации организма, который вызывает резкий выброс в кровь адреналина и других гормонов для стремительного принятия решений и физических усилий. При отсутствии жизненного опыта мобилизация может быть или недостаточной, или избыточной. Притом и положительные, и отрицательные эмоции могут одинаково разрушительно действовать на жизнедеятельность организма.

Зададим себе вопрос: а когда человеку становится не страшно? Владимир отмечает, что страх отступает, когда человек больше узнаёт об объекте страха и начинает понимать, что именно вызвало у него это чувство. Тогда негативные эмоции и их слагаемые исчезают, все реакции и действия становятся адекватными, и достигнутый результат вызывает положительные эмоции.

Приведём пример. Довольно часто парашютисты приводят своих друзей на аэродром. И они это делают не просто так. Обычно люди боятся и не собираются прыгать. Но пока они находятся на аэродроме, им удаётся посмотреть на укладку парашютов, начать понимать логику и этапы прыжка, узнать о надёжности купола, наблюдать отделение от самолётов, сами прыжки, приземление, счастливые лица выполнивших прыжок. После увиденного у них начинает появляться ощущение, что этот вид спорта безопасен, и они сами с удовольствием начинают хотеть его попробовать.

Фото: istockphoto.com

Подведём итоги

На сегодняшний день совершить прыжок с парашютом может абсолютно каждый. Посмотрите в интернете наличие аэродромов в вашем городе. Касательно Москвы, это около десятка прыжковых локаций в пределах 100 км от города. Слово «каждый» надо понимать дословно: от ребёнка до пенсионера. У людей с ограничениями в состоянии здоровья тоже есть такая возможность. Главное — понимать принципы, которые будут действовать в воздухе.

Из вышесказанного о страхе очевидно — основным способом его преодоления является информация, проще говоря, «предупреждён, значит вооружён». Поэтому, если вы хотите справиться со страхом и получить удовольствие от процесса, приезжайте в места для прыжков, изучайте информацию в сети, задавайте вопросы опытным парашютистам, и тогда страх отступит.