Как понять, что у вас непереносимость глютена, и что с этим делать?

Игорь Гриб фитнес-нутрициолог FPA, эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Что такое целиакция? Чем она отличается от чувствительности к глютену? Какие симптомы у этих состояний?

Тема безглютеновой диеты на пике популярности. На бытовом уровне мы уже имеем представление, что значит диета без глютена, понимание же разницы между целиакией и чувствительностью к глютену отстаёт.

Симптомы этих двух состояний легко найти в интернете — они очень похожи. Это создаёт путаницу и часто приводит к самолечению и неоправданному исключению продуктов из рациона. Иногда вместо пользы это только повышает риски негативных последствий для здоровья.

Чем отличается чувствительность к глютену от целиакии?

Чтобы лучше понять разницу между этими состояниями, кратко коснёмся самих определений.

Глютен — белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи. Здоровые люди могут без проблем употреблять продукты, содержащие глютен, поэтому их так много в типичном рационе. Однако у человека с целиакией длительное употребление продуктов с глютеном может вызвать повреждение слизистых кишечника и нарушение в усвоении питательных веществ. В конечном итоге это приведёт к серьёзным сбоям в работе организма.

Фото: unsplash.com/@we_the_royal

Целиакия — генетическое аутоиммунное (когда иммунитет воспринимает собственные ткани организма как чужеродные и повреждает их) пожизненное заболевание. Может проявиться в любом возрасте. Из-за аномальной реакции иммунной системы повреждаются ворсинки слизистой оболочки кишечника. Это приводит к нарушению всасывания питательных веществ и к различным осложнениям: анемии, дефициту витаминов, болезням сердца, остеопорозу, бесплодию, неврологическим симптомам (СДВГ) и др.

Чувствительность к глютену — не аутоиммунное заболевание. Хотя реакция организма на уровне симптомов похожа на целиакию, механизм этой чувствительности до конца неизвестен. Одна из вероятных причин — это реакция не на сам глютен, а на короткоцепочечные углеводы, которые содержатся в тех же продуктах.

При наличии симптомов, схожих с целиакией, диагноз «чувствительность к глютену» ставится только на основании медицинских тестов и анализов, исключающих целиакию.

Какие симптомы у чувствительности к глютену и целиакии?

У обоих состояний есть общие и отличные симптомы. Общие симптомы, часто встречающиеся у целиакии и чувствительности к глютену:

диарея;

вздутие живота и метеоризм;

боль, рези в животе;

запор;

тошнота.

Фото: unsplash.com/@subydas

Симптомы, в дополнение к общим, которые в большей степени могут быть отнесены именно к целиакии:

кожный зуд;

головные боли и усталость;

боль в костях и суставах;

язвы во рту;

судороги.

Подведём итоги по различиям между целиакией и чувствительностью к глютену.

Целиакия — генетическое аутоиммунное заболевание, а чувствительность к глютену не обусловлена генетически и не считается аутоиммунной.

С целиакией также могут быть связаны другие состояния, которые не проявляются при чувствительности к глютену. Это на всю жизнь, реакция на глютен при ней не снижается и не исчезает. Чувствительность же к глютену может быть и временной, и пожизненной.

Смена рациона при целиакии — это лекарство, для нормальной жизни необходима строгая безглютеновая диета. В то время как при чувствительности к глютену протокол питания может быть значительно менее строгим.

Фото: unsplash.com/@jadew

Людям с целиакией важно понимать: глютен даже в малых количествах может провоцировать появление долгосрочных проблем. Чувствительность же к глютену обычно не вызывает серьёзных последствий при наличии небольшого количества глютена в некоторых продуктах. Это серьёзная разница в планировании диеты для двух состояний.

Возможные признаки наличия одного из двух заболеваний:

если вы замечаете, что после употребления продуктов с глютеном у вас регулярно проявляются один или несколько описанных симптомов;

если в вашей семье уже имеются случаи заболевания целиакией и у вас наблюдаются её симптомы.

Что делать при симптомах целиакии или чувствительности к глютену?

Обязательно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. Не обращайтесь за советом к знакомым. Не ищите помощи в интернете. Ошибочный диагноз и вслепую назначенная диета могут навредить вашему здоровью.

Если на самом деле вам не требуется строгая безглютеновая диета, её поддержание может значительно повлиять на вашу жизнь и вызвать серьёзные социальные и психологические последствия. К счастью, сама целиакия встречается не так часто, как о ней рассказывают в СМИ и блогах. А в остальных случаях изменения в рационе если и потребуются, то будут намного менее строгими и справиться с ними будет значительно проще.

Фото: unsplash.com/@serioja

Важно! Перед обращением к доктору не переходите на безглютеновую диету. В период тестов необходимо придерживаться своего привычного рациона. Это поможет точно определить диагноз и назначить верное лечение.

Целиакия и чувствительность к глютену — не приговор. Сегодня при разнообразии продуктов, в том числе специальных без глютена, легко питаться разнообразно и вкусно. При своевременном обращении к врачу, даже с учётом особенности вашего организма по отношению к глютену, вы сможете избежать долгосрочных осложнений и вести полноценную здоровую жизнь.