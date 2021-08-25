От бумеров до зумеров: какой спорт популярен среди разных поколений?

Бумеры, миллениалы, зумеры — в последнее время эти слова можно услышать всё чаще. Если о проблеме взаимопонимания между отцами и детьми известно уже давно, то о разнице конкретных поколений заговорили относительно недавно. Причём касается это всех сфер жизни, в том числе спорта.

Какой спорт предпочитают бумеры?

Бумерами в американской социологии называли людей, родившихся в 1945-1961 годах, то есть в период послевоенного бэби-бума, отсюда — baby boomer или просто boomer. Этим людям сейчас как минимум под 60. Современная молодёжь расширила значение слова «бумер», и теперь это кто угодно старше 30 лет, кто поучает и обобщает.

Среди пожилого поколения было поголовно принято чуть ли не с первого класса отдавать детей во всевозможные спортивные кружки. Это считалось нормой и даже обязанностью родителей — физически развивать своего ребёнка. Направление спорта было уже не столь важно — борьба, бокс, плавание, хоккей, футбол и другие популярные и сейчас виды спорта.

Поколение бумеров не пугало и то, что тренер заставлял работать на отказ. У детей поколения 60-х не было даже возможности профилонить, потому что с детства в них воспитывали усердие и выносливость.

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Неудивительно, что у многих бабушек и дедушек есть разряды по разным видам спорта, которые они получили в детстве, а их физические возможности очень высоки даже в пожилом возрасте. На сегодняшний день их больше всего увлекают скандинавская ходьба, лечебная физкультура и бег.

Каким спортом занимаются миллениалы?

Миллениалы или поколение Y — это поколение людей, рождённых во временной промежуток с 1980 по 2000 годы, идущих следом за бэби-бумерами. Их отличает обширное влияние цифровых технологий на все сферы жизни человека.

У поколения 80-х поменялось мировоззрение. На прилавках газетных киосков стали появляться журналы с фотографиями красивых тел атлетов, которые стали целью всех мужчин поколения Y. В фильмах и сериалах того времени стали популяризировать стероиды, и миллениалы слепо верили в то, что такие биологически активные добавки помогут быстрее добиться подкачанной фигуры.

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Все поголовно ходили и продолжают ходить в фитнес-залы, где выполняли силовые тренировки, желая побыстрее стать обладателем рельефного пресса и накачанных мышц ног. Среди женщин популярны аэробика, гимнастика, йога. Их восприятие тела заключается по большей части в стройности и подтянутости, а данные виды спорта очень этому помогают.

Какой спорт подходит для зумеров?

Поколение Z — поколение людей, родившихся примерно со второй половины 1990-х по первую половину 2010-х. Зумеры с детства владеют новыми технологиями, ценят самоуважение, всегда отстаивают свои интересы, имеют меньше страха перед авторитетами.

Поколение Z напрямую связано с вершиной развития информационных технологий. Когда смартфон занимает больше половины твоего времени, то развлечения так или иначе связаны с ним. Поэтому традиционные виды спорта часто составляют конкуренцию киберспортивным дисциплинам — и проигрывают. Если миллениалы пытались достичь формы Шварценеггера и повторить трюки Брюса Ли, то сейчас подростки создают киберкоманды и активно готовятся к соревнованиям.

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Тренд на принятие себя и своего тела, а также выбор занятия в зависимости от желаний и возможностей тела — тоже характерная для зумеров черта. Они предпочитают спокойные виды спорта, такие как гольф, конный спорт, спортивная стрельба, бильярд и даже шахматы. Большинство зумеров — интроверты, однако остались и любители командных видов спорта. Волейбол, баскетбол и футбол — вечная классика для двух предыдущих поколений, и, конечно же, для зумеров.