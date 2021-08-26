Спортивный инвентарь от люксовых брендов: зачем они это делают?

Некоторые дома высокой моды, помимо свойственных им предметов гардероба, выпускают ещё и спортивный инвентарь. Так, может, люкс не только заимствует, но и воздаёт дань спортивной сфере?

Зачем люксовые бренды выпускают спортивный инвентарь?

Современная мода выглядела бы совсем по-другому, если бы не было спорта. Стиль «спорт-шик» – популярное направление 2021-2022 годов. Он сочетает в себе комфорт в совокупности с тенденциями высокой моды. Выпуская спортивные предметы, модные дома отдают дань уважения спортивной сфере и остаются в тренде. Все нижеперечисленные предметы могут быть инвентарём в том или ином виде спорта для спортсменов-любителей или профессионалов, а могут превратиться в элитный аксессуар или стать очередным трофеем в частной коллекции.

Велосипед Louis Vuitton

Цена: £ 20 200 (около 2 млн руб.)

В данном случае речь идёт не об одной модели, а о целой коллекции, которую бренд выпустил совместно с производителями велосипедов Maison Tamboite. Это французская мастерская, которая уже более 100 лет изготавливает знаменитые во всём мире велосипеды ручной работы.

В совместной капсуле выходит две комбинированные модели: велосипеды подойдут и для города, и для сельской местности. Различаются модели строением рамы — с закрытой рамой и со скошенной, а также элементом для хранения вещей — у одной модели предусмотрен багажник, у второй — сетка на передней части. Велосипеды представлены в нескольких цветовых палитрах. Седло, обтяжка рамы, колеса и руль украшены тиснением и принтами с традиционной монограммой LV.

Лыжи Dior

Цена: 750 000 руб.

Лыжи тёмно-синего цвета – результат коллаборации DIOR AND AK SKI. В них слились техническое мастерство швейцарского бренда и высокая мода Dior. База лыж выполнена из пластика P-Tex, что повышает их скоростные характеристики, и украшена символом DIOR из алюминия. Лыжи обладают высокими динамическими характеристиками и идеальным сцеплением. Примечательно, что в конструкции отсутствует металл, поэтому изделие отличается малым весом и высокой маневренностью. Нужно отметить, что лыжи – только часть коллекции Ski, в которую входят рет-а-порте (готовая одежда), сноуборды и аксессуары.

Ракетки для настольного тенниса Tiffany & Co

Фото: Tiffany

Цена: $ 700 (около 52 тыс. руб.)

Роскошная альтернатива традиционным ракеткам для настольного тенниса. Даже обычный матч по пинг-понгу они сделают люксовым. Каждая синяя ракетка создана из кожи и американского ореха и украшена элементами из стерлингового серебра. Набор дополнен белыми мячиками для настольного тенниса.

Боксерские перчатки Versace

Цена: $ 3275 ( около 242 тыс. руб.)

Дом моды переосмыслил экипировку для тренировок, выпустив спортивные принадлежности с принтом Barocco. Если вы любите рисковать и участвуете в схватках в ринге, то боксерские перчатки из кожи с золотым цветочным принтом и застëжкой-крючком идеально подойдут вам. С ними вы сможете нанести по-настоящему «шикарный» удар. Помимо перчаток, в коллекции можно найти халат-накидку и боксёрские шорты.

Скимборд Chanel

Фото: Chanel

Цена: $ 7600 (около 562 тыс. руб.)

Скользить по воде на блестящей доске для серфинга Chanel – звучит как идеальный способ объединить экстремальный спорт с высокой модой. Черная доска для серфинга украшена фирменным белым логотипом с двойной буквой «С». В дополнение к ней прилагается чехол.

Шахматы Hermes

Фото: Hermes

Цена: $ 7500 (около 555 тыс. руб.)

Шахматная доска и фигуры из натурального красного дерева превратят любую партию в искусство. В своем «инстаграме» Hermes создал ASMR-видео и предложил послушать, как звучат фигуры, которые двигаются не по правилам.

Ракетка для тенниса Saint Laurent

Цена: $ 770 (около 57 тыс. руб.)

Результатом сотрудничества Saint Laurent и Wilson стали теннисная ракетка с чёрно-белым шахматным рисунком и соответствующий чехол для неё, сочетающий в себе функциональность, стильный дизайн и повторяющий оформление ракетки. Также коллекцию дополняют белые теннисные мячи.

Коврик для йоги PRADA

Фото: PRADA

Цена: $ 203 (около 15 тыс. руб. )

Коврик выполнен в нежных оттенках кофе и сливок и изготовлен из мягкого, упругого, нескользящего материала, напоминающего замшу. Фирменные треугольники, составляющие оптическую иллюзию, превращают коврик для йоги в предмет искусства. Занятия на нём сделают йогу неотъемлемой частью вашей жизни.