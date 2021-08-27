Баскет «на уровне»: как выйти за рамки дворовой площадки

На прошлой неделе, 21 августа, в Калининграде состоялось главное событие всего российского сезона Red Bull Half Court, а именно Национальный финал, где восемь сильнейших мужских и 10 женских команд выясняли, кто будет представлять нашу страну на Мировом финале в Италии в октябре. Это было крутое зрелище с обилием качественного баскета 3х3, победу в котором одержали мощные ребята из команды Baikal. Путь их капитана Дениса Бергмана в баскетболе не совсем обычный, поэтому мы решили расспросить его об этом побольше. Получилась небольшая инструкция, что делать, если площадки во дворе стало недостаточно.
Начал собирать свою команду в 24 года.
— Чем ты занимаешься, кроме баскетбола, и как выбрал именно этот спорт?
— Четыре года назад я поехал в Гоа на отдых и там понял, что моя жизнь проходит мимо. Я встретил много интересных людей, было много разных разговоров. И пришёл к тому, что нужно делать то, что любишь, — как-то у меня в голове всё тогда сложилось.
Тогда ещё баскет 3x3 только набирал обороты, ещё не знали, что он будет на Олимпиаде, у меня была инсайдерская информация. Я приехал, сказал маме, что мы закрываем бизнес и я буду делать первую в России профессиональную команду по баскетболу 3х3. Мама сказала, что я молодец и у меня всё получится. Папа спросил: «Ты дурак? У тебя свой бизнес, надо расширяться, а не закрываться». Я ответил ему, что хочу на Олимпиаду. И мы просто стали с командой своими силами ездить отбираться, что-то выигрывать, нас стали замечать. А по итогу, если говорить про вот этот «переход», — нужно сначала внутри себя понять, что ты профессионал. Если ты каждый день отдаёшься своему делу, каждый день относишься к этому профессионально, тогда придут и возможности, и деньги, и поездки, и спонсорство. Главное — начинать с профессионального отношения.
Фото: Red Bull Content Pool
— То есть ты всегда увлекался баскетболом?
— Да, я с детства играю, у меня был период, когда я вообще спортом не занимался, растолстел до 140 кг, потом похудел на кикбоксинге. Начал играть в любительский баскетбол 5х5, у нас была команда «Торпедо», оттуда вылилась команда «Торпедо» 3х3, где я как раз занимался.
— Но полностью в баскет уйти так и не получилось?
— Я дал себе время до Олимпиады. Моё первое и главное дело — это баскетбол. Это не только игра, это уже лайфстайл (Образ жизни. — Прим. Ред). Вот, допустим, в первый год мы отыграли 42 турнира, 54 недели — из этого ты четыре дня с командой на выезде, 1-2 дня занимает дорога, два дня идёт турнир чаще всего. Приезжаешь в Москву, у тебя есть день на то, чтобы восстановиться, два дня тренировки — и опять погнали. То есть это действительно образ жизни, которому нужно отдаваться сейчас, чтобы потом всё это дало свои плоды.
— Как часто ты тренируешься?
— Не могу сказать, что сейчас я завязал с тренировками, но мой фокус расширился. Хочу, чтобы моя семья ни в чём не нуждалась. Когда я только начинал, каждый день тренировался. У нас ещё не было зала, мы ходили по всем уличным площадкам. Я и Сэма (Семён Дебда, игрок «Байкала». — Прим. ред.) встретил на уличной площадке. Начали играть один на один, я смотрю, что он жёсткий, играет в хорошей такой, злой энергетике. Это было то, что нужно.
Фото: Red Bull Content Pool
Потом спустя время у меня случился стрессовый перелом из-за того, что не было правильного восстановления. Мне в своё время знающие люди не объяснили, что ты прибавляешь, когда восстанавливаешься. А мы просто каждый день тренировались, было очень много желания, очень много турниров. Я понял, что какой-то период времени потерял и мне нужно навёрстывать дальше. У нас появились тренеры по физподготовке, которые регулируют нагрузку и правильное восстановление. Сейчас мы работаем 3/1. У меня нет каждодневной возможности тренироваться вместе с ребятами. Перед Италией в любом случае мы наверстаем все эти пробелы и будем выглядеть намного увереннее по игре.
— Как выглядят твои тренировки, кроме игры на площадке?
— Что профессионала отличает от любителя? Разминка и заминка. Обычно мы час работаем в тренажёрном зале, где-то около 50 минут именно силовой тренировки, потом идём заниматься в зал с мячом. Это могут быть разные тренировки: бросок, защита, просто физподготовка, бег. Перед турниром мы снижаем нагрузку, больше стараемся поиграть.
Фото: Red Bull Content Pool
— Что важнее всего «прокачать» хорошему баскетболисту?
— Ноги нужны сильные, сильный кор, мышцы рук. Но вообще зависит от роли в команде. В идеале нужно быть двухметровым универсалом. Быстро бегать, высоко прыгать, быть жёстким, сильным, но мягко бросать.
— Если в 25+ лет начинаешь играть на площадке у себя во дворе, дальше есть шанс чего-то добиться?
— Да, вот наш пример. Мы, пацаны с улицы, играли с лучшими командами мира, обыгрывали многие из них. Тут вопрос мотивации, желания и терпения. Опять же где-то нужно, чтобы звёзды сложились. Но везёт тому, кто везёт, поэтому всё в наших руках. Сейчас после успеха на Олимпиаде, а я считаю, что серебряные медали — это успех, больше людей обратят внимание на баскетбол 3х3. Он будет развиваться и выйдет хотя бы на уровень первой Суперлиги по финансированию, по отношению, по профессионализму.
— А быть высокого роста, как ты, обязательно?
— Нет. Главное — ты должен быть эмоционально очень сильным, потому что, если ты не готов «умереть» на площадке, ты проиграешь нам, потому что мы готовы «умереть».