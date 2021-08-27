Баскет «на уровне»: как выйти за рамки дворовой площадки

На прошлой неделе, 21 августа, в Калининграде состоялось главное событие всего российского сезона Red Bull Half Court, а именно Национальный финал, где восемь сильнейших мужских и 10 женских команд выясняли, кто будет представлять нашу страну на Мировом финале в Италии в октябре. Это было крутое зрелище с обилием качественного баскета 3х3, победу в котором одержали мощные ребята из команды Baikal. Путь их капитана Дениса Бергмана в баскетболе не совсем обычный, поэтому мы решили расспросить его об этом побольше. Получилась небольшая инструкция, что делать, если площадки во дворе стало недостаточно.

Денис Бергман игрок баскетбольной команды Baikal Начал собирать свою команду в 24 года.

— Чем ты занимаешься, кроме баскетбола, и как выбрал именно этот спорт?

— Четыре года назад я поехал в Гоа на отдых и там понял, что моя жизнь проходит мимо. Я встретил много интересных людей, было много разных разговоров. И пришёл к тому, что нужно делать то, что любишь, — как-то у меня в голове всё тогда сложилось.

Тогда ещё баскет 3x3 только набирал обороты, ещё не знали, что он будет на Олимпиаде, у меня была инсайдерская информация. Я приехал, сказал маме, что мы закрываем бизнес и я буду делать первую в России профессиональную команду по баскетболу 3х3. Мама сказала, что я молодец и у меня всё получится. Папа спросил: «Ты дурак? У тебя свой бизнес, надо расширяться, а не закрываться». Я ответил ему, что хочу на Олимпиаду. И мы просто стали с командой своими силами ездить отбираться, что-то выигрывать, нас стали замечать. А по итогу, если говорить про вот этот «переход», — нужно сначала внутри себя понять, что ты профессионал. Если ты каждый день отдаёшься своему делу, каждый день относишься к этому профессионально, тогда придут и возможности, и деньги, и поездки, и спонсорство. Главное — начинать с профессионального отношения.

Фото: Red Bull Content Pool

— То есть ты всегда увлекался баскетболом?

— Да, я с детства играю, у меня был период, когда я вообще спортом не занимался, растолстел до 140 кг, потом похудел на кикбоксинге. Начал играть в любительский баскетбол 5х5, у нас была команда «Торпедо», оттуда вылилась команда «Торпедо» 3х3, где я как раз занимался.

— Но полностью в баскет уйти так и не получилось?

— Я дал себе время до Олимпиады. Моё первое и главное дело — это баскетбол. Это не только игра, это уже лайфстайл (Образ жизни. — Прим. Ред). Вот, допустим, в первый год мы отыграли 42 турнира, 54 недели — из этого ты четыре дня с командой на выезде, 1-2 дня занимает дорога, два дня идёт турнир чаще всего. Приезжаешь в Москву, у тебя есть день на то, чтобы восстановиться, два дня тренировки — и опять погнали. То есть это действительно образ жизни, которому нужно отдаваться сейчас, чтобы потом всё это дало свои плоды.

— Как часто ты тренируешься?

— Не могу сказать, что сейчас я завязал с тренировками, но мой фокус расширился. Хочу, чтобы моя семья ни в чём не нуждалась. Когда я только начинал, каждый день тренировался. У нас ещё не было зала, мы ходили по всем уличным площадкам. Я и Сэма (Семён Дебда, игрок «Байкала». — Прим. ред.) встретил на уличной площадке. Начали играть один на один, я смотрю, что он жёсткий, играет в хорошей такой, злой энергетике. Это было то, что нужно.

Фото: Red Bull Content Pool

Потом спустя время у меня случился стрессовый перелом из-за того, что не было правильного восстановления. Мне в своё время знающие люди не объяснили, что ты прибавляешь, когда восстанавливаешься. А мы просто каждый день тренировались, было очень много желания, очень много турниров. Я понял, что какой-то период времени потерял и мне нужно навёрстывать дальше. У нас появились тренеры по физподготовке, которые регулируют нагрузку и правильное восстановление. Сейчас мы работаем 3/1. У меня нет каждодневной возможности тренироваться вместе с ребятами. Перед Италией в любом случае мы наверстаем все эти пробелы и будем выглядеть намного увереннее по игре.

— Как выглядят твои тренировки, кроме игры на площадке?

— Что профессионала отличает от любителя? Разминка и заминка. Обычно мы час работаем в тренажёрном зале, где-то около 50 минут именно силовой тренировки, потом идём заниматься в зал с мячом. Это могут быть разные тренировки: бросок, защита, просто физподготовка, бег. Перед турниром мы снижаем нагрузку, больше стараемся поиграть.

Фото: Red Bull Content Pool

— Что важнее всего «прокачать» хорошему баскетболисту?

— Ноги нужны сильные, сильный кор, мышцы рук. Но вообще зависит от роли в команде. В идеале нужно быть двухметровым универсалом. Быстро бегать, высоко прыгать, быть жёстким, сильным, но мягко бросать.

— Если в 25+ лет начинаешь играть на площадке у себя во дворе, дальше есть шанс чего-то добиться?

— Да, вот наш пример. Мы, пацаны с улицы, играли с лучшими командами мира, обыгрывали многие из них. Тут вопрос мотивации, желания и терпения. Опять же где-то нужно, чтобы звёзды сложились. Но везёт тому, кто везёт, поэтому всё в наших руках. Сейчас после успеха на Олимпиаде, а я считаю, что серебряные медали — это успех, больше людей обратят внимание на баскетбол 3х3. Он будет развиваться и выйдет хотя бы на уровень первой Суперлиги по финансированию, по отношению, по профессионализму.

— А быть высокого роста, как ты, обязательно?

— Нет. Главное — ты должен быть эмоционально очень сильным, потому что, если ты не готов «умереть» на площадке, ты проиграешь нам, потому что мы готовы «умереть».