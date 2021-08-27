Международный день бокса: что он подарил нашему гардеробу?

Что общего у нас может быть с великими Мохаммедом Али и Майком Тайсоном?



Ищем сходство вместе со стилистом-имиджмейкером.

Недавно президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв рассказал о переносе празднования Международного дня бокса с 22 июля на 27 августа. Произошло это в связи с тем, что в этот день когда-то прошёл первый чемпионат мира по боксу. Мы расскажем, как бокс повлиял на наш гардероб и какие вещи сейчас в тренде.

Евгения Карпова стилист-имиджмейкер Трудно представить, что мы не позаимствовали из экипировки спортсменов. Мы носим толстовки, бейсболки, поло, теннисные браслеты в повседневной жизни. Мы любим спортивную одежду за её удобство и эргономичность, а ещё за то, как круто она выглядит в повседневной жизни.

Боксёрские шорты

Времена, когда боксёрские шорты были атрибутом исключительно спортивного гардероба, давно прошли. Сегодня с периодичностью бренды выводят боксёры на подиумы в самых разных вариантах: от мини-версий и хлопковых фактур до очевидных вариантов прямиком с ринга, как, например, у Versace.

Дизайнеры с точностью заявляют, что у этих шортов большое будущее, а теперь, когда из-за затяжной самоизоляции удобство и комфорт ценятся превыше всего, спортивные шорты стали must have элементом женского и мужского гардероба.

Женские топы-бра

Настали те времена, когда девушки могут надевать укороченные топы не только в пределах своей квартиры, но и комбинировать их с другими элементами гардероба в повседневном дресс-коде. А женский бокс сильно помог современным девушкам носить топы, не боясь осуждения.

Самые известные девушки-боксёры носят топы и браллеты не только на тренировки и выступления на рингах, но и в обычной жизни. Например, дочь американского боксёра Мохаммеда Али — Лейла Али — создала свой бренд спортивной одежды, в котором выпускает в том числе и топы базовых цветов, которые подойдут для занятий в зале и для выхода в свет.

Халат из шёлка

Халат — любимый предмет одежды не только Ильи Ильича Обломова, но и современных модников. А внедрить этот предмет одежды в повседневные образы помог именно бокс. Спортсмены выходят в нём на ринг, взвешивания и передвигаются по месту проведения мероприятия. Бокс позволил нам выходить на улицу в шёлковых халатах, тем самым продлевая жизнь пижамного стиля. Сочетать халаты можно с джинсами и майкой или заменять ими платья с запахом.

Спортивные майки

Спортивные майки, или, как их принято называть, «алкоголички», носят многие спортсмены, но первыми их надели именно боксёры. Майки такой формы и сейчас являются униформой представителей бокса. А этим летом они стали главным элементом уличных образов, и каждый трендсеттер добавил их в свой гардероб. Они носят их с брюками и свободными джинсами, велосипедками и шёлковыми юбками.