Зима близко: как начать готовиться к сезону катания на лыжах и сноуборде уже сейчас?

Как начать готовиться к горнолыжному сезону летом и осенью? Чем можно заменить сноуборд и лыжи, пока нет снега?

Рассказывают профессиональный сноубордист и руководитель школы X-camp Russia.

Тёплый сезон потихоньку подходит к концу, и, если вы думаете, что времени ещё уйма, простите, но нет. Первая половина известной поговорки гласит, что начинать готовить сани нужно летом.

Сказать достоверно, будет ли зима снежной — сложно. Ясно одно: возможность покататься по свежему снегу точно будет. Стоит задуматься над своей физической формой и экипировкой уже сейчас. В качестве разминки можно достать с антресолей чехольчик со сноубордом или поискать за шкафом лыжи, а может, и ледянку. В любом случае незапланированное техобслуживание ещё ничему не вредило.

Давайте разбираться, как подготовиться к предстоящему сезону и можно ли его начать раньше официального открытия.

Фото: Andreas Mone Monsberge

Владимир Серков руководитель школы X-camp Russia В Москве есть крытый горнолыжный комплекс, где можно кататься круглый год. Летом состояние снега заметно ухудшается, но можно подстроить своё катание в принципе под любые условия.

У каждого свой сезон катания по снегу

Евгений «Жун» Иванов профессиональный сноубордист Раньше, в доковидное время, я начинал сезон в Альпах на ледниках. На удивление прошлый сезон не стал исключением: я получил приглашение на премьеру спортивного фильма от иностранной студии Absinthe Films, с которой снимался. Я отправился в Австрию, чтобы раскататься и посетить показ в Инсбруке. Это был октябрь, в ноябре вернулся в Москву, чтобы провести премьеру у нас. Уже после отправился в Сибирь, где поучаствовал в съёмках нового российского фильма «Шаг» и провёл обучающий выезд в Шерегеше.

Ноябрь и декабрь — отличное время для начала сезона именно в России. Морозы ещё не такие крепкие, снега, как правило, к этому времени выпадает уже много. Для всех, кто любит катание вне трассы, — Шерегеш в начале сезона, пожалуй, лучшее место, считает Жун. В остальных уголках планеты зима ещё только начинается или вовсе не началась, а в Сибири уже вовсю можно раскатывать мягкий снежок. К тому же рельеф безопасный и отлично подходит для начинающих.

Жун: Если не получится выехать в Альпы, то мой сезон начнётся именно в там (в Шерегеше). У меня запланировано три обучающих выезда с середины ноября по середину декабря, так что, если кто-то из вас вдруг захочет подтянуть свой уровень и открыть зимний сезон в хорошей компании, — присоединяйтесь.

Фото: Алексей Маторин

Заканчивать сезон катания Женя едет на Камчатку. Там ещё полно снега, и световой день очень долгий. Сноубордист называет Камчатский край своим местом силы. А ещё там проводят обучающий выезд для любителей сплитбординга и снегоходов: восхождения и ночёвки на вершинах вулканов, купание в термальных источниках – что можно ещё желать?

Руководитель школы X-camp Russia Владимир Серков рассказывает, что, когда он активно работал и тренировался, его сезон не заканчивался вообще.

Владимир: В Москве есть крытый горнолыжный комплекс, где можно кататься круглый год. Летом состояние снега заметно ухудшается, но можно подстроить своё катание в принципе под любые условия. Так же в Москве и Новосибирске появились летние тренировочные центры с искусственным покрытием и надувной подушкой, где можно отрабатывать фристайл-трюки.

Где покататься?

До пандемии первым выездом Владимира была Австрия. На ледниках начинается сезон уже в октябре, а в ноябре открывается большинство сноуборд-парков, и можно полноценно ехать кататься и тренироваться. Затем можно отправиться в Финляндию, а с января уже начинается полноценный сезон в Москве, который длится до середины марта. В марте можно съездить покататься в Сочи. В этом году сезон катания там длился аж до июля.

Фото: Алексей Маторин

Как не растерять форму к зиме?

После завершения сезона Жуну хочется немного отдохнуть от катаний. Межсезонье — время для решения накопившихся дел, которые сложно разрешить зимой. Время, когда можно насладиться летом, встретиться с друзьями и семьёй. Но всё равно лето – отличный повод отточить навыки другими способами.

Жун: Летом я стараюсь активно кататься на скейте и даже преподаю азы скейтбординга своим ученикам. Скейт — отличный тренажёр вестибулярного аппарата и очень помогает обрести нужную уверенность для сноубординга. Если грамотно оценивать собственные возможности и не пытаться прыгнуть выше головы, а время от времени кататься на скейтборде, то в начале зимы встать на сноуборд не составит никакого труда.

Также Женя отмечает, что любители воды могут последовать его примеру и покататься на сёрфе.

Жун: Если у меня есть возможность выбраться на океан и покататься на сёрфе — то я обязательно это делаю, потому что сёрфинг — это любовь на века, а ещё прародитель всех досочных видов спорта. Он помогает мне оставаться в форме, ведь это 70% – о плавании и лишь оставшиеся 30% – о катании на доске. Ну и, конечно же, это ещё и о путешествии.

Фото: Andreas Mone Monsberge

Владимир, как и все сноубордисты, просто ненавидит очереди на склонах.

Владимир: Сноубординг у каждого свой: тусовки, работа, философия. Лично я просто люблю кататься. Поэтому на Новый год обычно не уезжаю из Москвы: все уезжают и можно нормально покататься. Даты поездок выбираю так, чтобы они не пересекались с праздниками или детскими каникулами. Самое ужасное — это очереди. Если я знаю, что где-то очередь на подъёмник, то поеду кататься в другое место или выберу себе фигуру в парке и буду ходить пешком.

Зима близко

Сноубординг – экстремальный вид спорта, и тело должно быть хорошо готово к такой нагрузке. Поэтому не нужно забывать про свою физическую форму и хорошо готовиться в течение года, чтобы провести свой зимний сезон на максималках.

Женя всегда уделяет большое внимание разминке.



Жун: Когда я в Москве — стабильно хожу к специалисту-реабилитологу и уже хорошему другу Кириллу, без которого я бы давно развалился на части. Даже в отъездах он подсказывает мне по программе необходимых упражнений, ЛФК и т.д. А поскольку я постоянно катаюсь на разных досках, то в целом я всегда остаюсь в хорошей форме.

Фото: Andreas Mone Monsberge

Владимир говорит, что для более качественного развития в спорте нужно всегда пробовать что-то новое и закреплять уже отточенные навыки.

Владимир: Если я не катаюсь на сноуборде, то иду прыгать на батуте или акробатической дорожке, катаюсь на скейтборде. Дома можно заниматься общей физподготовкой, делать упражнения на балансборде. Я не разделяю сезон, он плавно перетекает из одного катания в другое. В сентябре становится прохладнее и можно ездить в крытый горнолыжный центр. Можно считать это началом подготовки.

И напоследок

Может показаться, что мир экстремального спорта – закрытое сообщество людей, принимающее только «своих». На самом деле, это не так. Если остаются вопросы, не стесняйтесь написать нашим экспертам в социальных сетях, они всё расскажут и поделятся всем, что знают. И до встречи в горах!