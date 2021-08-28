От хорошего сна зависит не только эффективность тренировок, но и качество жизни в целом.

Кому спать без подушки опасно, а кому — полезно?

Гоша Семёнов СЕО компании по производству товаров для сна Blue Sleep Почему спать без подушки опасно? Как качественный сон влияет на здоровье? И почему тем, кто занимается спортом, нужно обязательно проанализировать качество сна?

Качественный здоровый сон — залог исправной работы всего организма. Когда он сбивается, нарушаются восстановительные процессы, и работа систем органов по цепной реакции может дать сбой — видимый или незаметный. Профессиональным спортсменам и любителям, регулярно занимающимся спортом, нужно знать:

Во время сна благодаря выработке соматотропина (гормона роста) восстанавливаются повреждённые в результате тренировки ткани и строятся новые костные и мышечные.

Гормон кортизол, напротив, разрушает мышечную ткань и замедляет восстановление. Его реактивную выработку провоцирует недосып.

Бессонница грозит ожирением. Если кортизол в излишке, а мелатонина не хватает, сбивается обмен веществ и увеличивается отложение жира.

Исследования доказывают, что на работоспособность и продуктивность спортсменов влияет качественный сон.

Во время сна вовсю работает иммунная система, соответственно, при его недостатке организму сложнее бороться с вирусами и инфекциями.

При бессоннице активнее развивается депрессия. Нескончаемое чувство голода, повышенное давление из-за сбоя работы вегетативной нервной системы, когнитивные нарушения — это лишь некоторые проблемы, но далеко не все.

Почему спать без подушки опасно?

Так или иначе, под голову интуитивно хочется что-нибудь положить. Обычно мы заменяем подушку рукой. В таком случае в ней нарушается кровообращение — в перспективе это приведёт к очень неприятным последствиям. В положении на боку без подушки шея сильно изгибается, а к голове больше обычного приливает кровь. Отсюда неприятная пульсация и головная боль по утрам.

Кровь поступает к мозгу неравномерно, приливами и отливами, сосуды пережимаются. Теоретически это может обернуться мигренью, ухудшением состояния сосудов, глаукомой, инсультом. В «ровном» положении тела мышцы шеи и спины не расслабляются полноценно, сосуды также пережимаются. Это приводит к остеохондрозу и искривлению позвоночника.

Фото: unsplash.com/@chaseyi_

Из-за сильных приливов крови в неправильном положении головы отёчность и отпечаток матраса на лице с утра вам обеспечены.

Храп может усугубиться или просто появиться даже у тех, у кого его вовсе не было. Без подушки запрокидывается голова: в таком положении язык перекрывает поступление воздуха к дыхательным путям, а сосуды находятся в сдавленном состоянии.

Если вас беспокоят заболевания спины, сосудов, сердца или лёгких, подберите хорошую ортопедическую подушку. Поза во время сна без поддержки шеи неестественна, и это нарушает естественные процессы в организме.

Кому полезно спать без подушки?

Плюсы есть, но по сравнению с негативными последствиями это мелочи.

Во-первых, наволочка — отличный пылесборник, комфортная среда для бактерий. При отказе от подушки вы, возможно, устраните причину высыпаний на лице и аллергических приступов. Но лучше регулярно менять наволочку и очищать подушки от пыли.

Из-за сна лицом в подушку возникает давление, под его действием появляются или углубляются морщины. Но массаж лица сразу после пробуждения решит эту проблему.

Фото: unsplash.com/@kevkeith002

Единственные люди, которым нужен сон без подушки, — младенцы. Им это необходимо для правильного формирования изгибов позвоночника и укрепления шейных мышц. Врачи рекомендуют укладывать малышей без дополнительной поддержки шеи до достижения полугода.

Взрослым людям специалисты советуют спать на подушках. Но если выбирать между сном без подушки и сном на некачественной, то лучше первое. Дело в том, что каждому человеку в зависимости от его физиологических особенностей требуется специфическая поддержка шеи. И нужно искать ортопедические или анатомические изделия. Можно обойтись и обычной, но качественной, поэтому не пренебрегайте помощью специалистов.