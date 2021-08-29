Можно ли объяснить, что самые быстрые бегуны в мире — кенийцы, а сильнейшие борцы — кавказцы?

Как успехи в спорте зависят от национальности? Русским и японцам нет равных в фигурке

Правда ли некоторые народы особенно хороши в конкретных видах спорта?



Разбираемся вместе с врачом-генетиком.

Уверены, многим знакомо имя Мохаммеда Али. Легендарный американский боксёр и олимпийский чемпион. Его дочь пошла по стопам отца и тоже стала чемпионкой мира по боксу. Другой пример: Анатолий Тищенко, российский гребец-байдарочник, дважды чемпион мира, его сын — семикратный чемпион мира по гребле на байдарке. Мы это вот к чему: складывается впечатление, что этническая принадлежность влияет на успех человека в определённом виде спорта. Выясним, так ли это.

Дмитрий Никогосов врач-генетик, биоинформатик, руководитель аналитического отдела биомедицинского холдинга «Атлас» Учёным пока не удалось обнаружить конкретного гена, который бы отвечал за успех представителя какой-либо расы или народности в спорте.

Зависит ли предрасположенность к спорту от этнической принадлежности?

Считается, что самые быстрые бегуны в мире — кенийцы, лучшие фигуристы — японцы и русские, сильные борцы — кавказцы. Как объяснить то, что разные народы успешны в определённых видах спорта? По словам врача-генетика и биоинформатика Дмитрия Никогосова, однозначного ответа у генетиков на этот вопрос пока нет. Семь лет назад ученые исследовали генетические данные африканских бегунов и выяснили, что генетика не может полностью объяснить их успехи в спорте.

Дмитрий: Гораздо важнее физические показатели, приобретённые в процессе тренировок. То же касается и других спортивных направлений. Но есть некоторые индивидуальные особенности, которые действительно различаются в зависимости от популяции. Например, средний рост: у представителей африканского племени масаи он составляет порядка 190 см. В некоторых спортивных направлениях такой высокий рост даёт определённые преимущества.

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По словам эксперта, на успехи в конкретном виде спорта влияет и сложившаяся система работы с атлетами. Если говорить о России, то мы по праву можем гордиться нашей школой фигурного катания. При этом в составе российской сборной по этому виду спорта есть представители различных национальностей. Тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подготовила чемпионов и для других стран — Грузии, Казахстана. Поэтому упорство спортсменов, профессионализм тренера, качество и регулярность тренировок важнее, чем этническая принадлежность.

Что ещё влияет на достижения профессиональных спортсменов?

Врач-генетик отмечает, что в спорте важна реакция организма на определённые виды нагрузок, и у всех она разная. Поэтому атлету важно быть целеустремлённым, трудолюбивым и регулярно заниматься под руководством квалифицированного тренера.

Успехи в спорте зависят и от соотношения быстрых и медленных мышечных волокон, которые уже заданы генетически:

Сила и скорость спортсмена зависят от быстрых мышечных волокон — они быстро сокращаются, но отличаются высокой утомляемостью.

Выносливость зависит от медленных мышечных волокон — они сокращаются медленно и отличаются низкой утомляемостью.

Фото: Getty Images

Что касается наследственности, то генетика, по словам эксперта, связана с эффективностью клеточного дыхания (процесса высвобождения химической энергии питательных веществ) и структурой волокон. Но и здесь всё неоднозначно.

Дмитрий: Учёные давно пытаются выявить генетические факторы, которые положительно влияют на спортивные успехи. Например, в исследовании, где участвовали профессиональные российские атлеты национального и международного уровня, обнаружили одну особенность. У представителей силовых и скоростных видов спорта выявили варианты в генах UGT2B4 и DMD. Тем не менее эта находка пока неприменима на практике.

Можно ли по ДНК узнать свои сильные и слабые стороны в спорте?

Наверняка каждый спортсмен хотел бы заранее знать, в каком виде спорта у него получится достичь максимальных успехов. Тем более, что некоторые ДНК-тесты обещают подобрать идеальный вид физической активности. Но, по словам биоинформатика, выбирать себе или ребёнку спортивную секцию, основываясь только на генетических данных или спортивных достижениях родственников, не стоит. ДНК-исследование полезно тем, что поможет оценить вероятность некоторых спортивных повреждений – например, паховой грыжи. Если человек будет знать о высоком риске её развития, то сможет предпринять меры, чтобы избежать патологии.

Дмитрий: Пока генетический тест может показать лишь особенности метаболизма важных для спортсменов веществ – например, левокарнитина, повышающего общую выносливость. С одной стороны, это указывает на связь метаболизма и генетики. С другой — она слишком слабая, чтобы можно было использовать такие генетические находки как индикаторы изменения метаболизма спортсмена. Гораздо надёжнее напрямую замерять уровни веществ в крови тренирующегося.

И хотя генетика влияет на рост мышц и силовые показатели, которые важны в спорте, но национальность здесь ни при чём. Тем более, что всех нас друг от друга отличает только 0,1% ДНК, остальные 99,9% генов идентичны. Эксперт отмечает, что даже генетические анализы не могут предсказать спортивный успех. Поэтому, если состояние здоровья позволяет заняться футболом, баскетболом, плаванием или любым другим видом спорта, нет никаких препятствий.