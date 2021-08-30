Мотивирует или отвлекает? Как «Инстаграм» повлиял на тренировочный процесс

Люди в фитнес-залах делятся на два типа: первые — обливаются потом, пытаясь найти в себе последние силы для ещё одного подхода, а вторые принимают изящные позы и постят фотографии в спортивной форме. Тем самым развивают свой спортивный блог и мотивируют аудиторию на поход в зал. О том, как «Инстаграм» влияет на качество тренировок и как помогает другим людям, разбираемся вместе с психологом и тренером.

Почему люди транслируют тренировки в «Инстаграме»?

Социальные сети повлияли на наши походы в спортзал и на то, как мы видим себя в зеркале. Сегодня фото из спортзала — не просто способ показать красивую фигуру или замотивировать подписчиков. Люди, у которых в ленте чаще появляются посты о занятиях спортом, больше беспокоятся о своём теле. Это говорит о том, что даже простое пролистывание ленты «Инстаграма» заставляет нас серьёзно задуматься о нашей физической форме и о походах в спортзал, поэтому социальные сети автоматически определяют наши интересы и предлагают аккаунты единомышленников.

Существует мнение, что фотографии из зала выкладывают восхищённые своей внешностью люди. Но не только они могут выкладывать селфи с тренировок. Психологи считают, что для людей, для которых спорт является неотъемлемой частью жизни, выложить фото из фитнес-клуба в «Инстраграм» – не что-то хвастливое и «для показухи». Ведь для них поход в спортзал — такая же обыденная вещь, как и другие повседневные дела.

Оксана Янковская спортивный психолог У каждого человека есть потребность в признании. Ведение блога в «Инстаграме» — один из способов удовлетворения этой потребности.

Активно позиционируя себя в соцсетях, транслируя свои ценности и жизненные ориентиры, мы получаем общественную оценку нашей деятельности и личности в целом. Удовлетворение потребности в признании благоприятно влияет на психическое здоровье: у человека повышаются самооценка, уверенность в себе и чувство своей полезности.

Как «Инстаграм» влияет на качество тренировок?

Многие фитнес-тренеры считают, что «сториз» в «Инстаграме» могут благоприятно воздействовать на тренировки. Всё дело в том, что, выкладывая фотографии в социальные сети, мы мотивируем сами себя и ждём похвалы и одобрения, пусть даже бессловесного. Мы будто убеждаем себя, что те, кто посмотрит на наши фотографии из зала, будут восхищены нашими спортивными достижениями. Также на фотографиях мы обычно стараемся выглядеть позитивно и излучать бодрость, а это подсознательно помогает найти силы для выполнения новых упражнений.

Наталья Минаева тренер, health coach, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Тренировки в «Инстаграме» оказывают негативное влияние на тех, кто не умеет грамотно выполнять показанные упражнения. Но в этом виновата не сама соцсеть, а конкретный человек, который не контролирует правильность техники упражнений. «Инстаграм» позволил спорту стать доступнее, потому что сейчас мы можем найти много блогов о фитнесе, из которых люди, не имеющие возможности заниматься персонально с тренером, могут получить новую информацию, главное, чтобы она была полезна и достоверна.

Как нужно относиться к спортивному блогингу?

Психологи ежегодно проводят исследования о том, как ведение социальных сетей связано с самооценкой. Оказывается, что люди, регулярно обсуждающие свою диету или тренировки в социальных сетях, транслируют наиболее важную часть их жизни, в которой они больше всего преуспели. В данном случае они считают, что их наиболее сильная черта — физическая привлекательность.

Оксана Янковская спортивный психолог Пропаганда здорового и спортивного образа жизни за счёт «Инстаграма» может стать миссией для человека. Он живёт ради ощущения своей важности, а блог о тренировках может помочь другим людям добиться желаемой фигуры. Также желание активно транслировать в соцсетях свои спортивные достижения можно отнести к стремлению человека соответствовать определённой социальной группе, к которой он хочет принадлежать.

Но в мире, где основную часть знаний и информации мы поглощаем через соцсети, существует важная проблема — отсутствие профессионализма и профильного образования среди блогеров, которые раскрывают темы, связанные со здоровьем. Почему люди доверяют таким блогам и следуют рекомендациям, которые находят в постах? Учёные уверены, что авторы таких блогов могут давать поддержку людям, которые начали заниматься спортом, особенно если в реальной жизни им не хватает мотивации.

Наталья Минаева тренер, health coach, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Мы живём в мире «Инстаграма», и понятное дело, что клиенты будут отвлекаться на него во время тренировок. Обычно тренеры лояльно относятся к ведению блога и иногда помогают сделать видео и фото. Если человек приходит ко мне на персональную тренировку, то мы заранее обговариваем время на то, чтобы сделать контент, а после откладываем телефон и начинаем тренироваться. Если клиент вообще не выпускает телефон из рук, то к такому у меня отношение плохое, так как нарушается тренировочный процесс и ухудшается результат.



Однако нужно с осторожностью относиться к блогам, где предлагают новые упражнения и программы, особенно, если они выглядят лёгкими, на первый взгляд (например, «5 упражнений, чтобы прийти в форму к лету»).