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Что такое снекинг? Польза и вред перекусов

Снекинг — полезный перекус или модный тренд?
Вероника Ласкина Таисия Прокопенко
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Что такое снеккинг?
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«Вкусняшки» между приёмами пищи помогли людям отвлечься во время тяжёлого 2020 года.

Снеки — название блюд, предназначенных для утоления голода между завтраком, обедом и ужином. Для одних — это чипсы, крекеры и конфеты. Для других — сухофрукты, хлебцы и йогурт.

Тогда что такое снекинг? В сущности, то же, что и снеки. Однако в последние годы популярность небольших перекусов значительно выросла, и теперь под снекингом можно понимать стиль потребления пищи. Разберёмся, почему так случилось, а также выясним плюсы и минусы подобного питания вместе с нутрициологом и фитнес-тренером.

<a href="https://www.instagram.com/tais_pro/?hl=ru">Таисия Прокопенко</a>
Таисия Прокопенко
тренер, нутрициолог

Многие люди путают снекинг с кусочничеством. Это абсолютно разные вещи. Первое — здоровый порционный перекус, второе — постоянное поедание пищи.

Почему снекинг стал трендом

Нельзя сказать, что снекинг — абсолютно новая тенденция. Например, дробное питание, рекомендованное при похудении и поддержании веса, включает в себя небольшие приёмы пищи между основными тремя. А полдник ещё в СССР был любимой едой у детей. Так что же поменялось?

Фото: unsplash.com/@luiscortestamez

Согласно данным PWC, в условиях пандемии у человека резко возросла потребность в заботе о себе. Всё больше людей стали осознаннее подходить к выбору продуктов, задумываясь о том, что они кладут в корзину.

Исследование, проведённое компанией Mondelēz International в 2020 году, показывает: почти половина опрошенных (46%) стала больше перекусывать в период пандемии коронавируса, чем до неё. В том, что снеки помогли отвлечься от тяжёлого года, признались 52% людей. Практика совместных перекусов по сети стала тому подтверждением.

Кстати, большинство респондентов (64%) отметили, что планируют продолжать есть снеки. Так, карантин изменил пищевые привычки людей: меньше и чаще вместо больше и реже. Именно поэтому снекофикация — текущий тренд мирового рынка продуктов питания. Всё меньше людей хотят на перекус покупать сникерс, всё больше — здоровую еду. Например, яблочные чипсы без добавления сахара.

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Почему люди перекусывают?

Ответ — в том же исследовании. 63% опрошенных из России не могут представить свою жизнь без перекусов. Одни объясняют это тем, что снеки помогают им контролировать голод и калорийность в течение дня, другие считают, что перекусы важны для их умственного и эмоционального благополучия, а также состояния здоровья.

Фото: gettyimages.com

Для взрослых респондентов снекинг — это способ ощутить себя как дома (71%) и дополнительная возможность пообщаться с ребёнком (82%). Отсюда видно — перекус помогает поддерживать семейные традиции. Кроме того, для тех, кто стал работать дома, снекинг — это возможность отвлечься от рутины и немного передохнуть (69%).

Вывод: комфорт — основная причина перекусов. Людям нравится баловать себя, быть сытыми и находиться в тонусе.

Польза снекинга

Во-первых, источник нашей работоспособности — еда, которая должна поступать регулярно и в достаточном количестве. Голодая, вы рискуете остаться без сил. Из-за длительных перерывов между приёмами пищи обмен веществ замедляется и образуются жировые запасы. Снеки позволяют оставаться в форме и не набирать лишние килограммы.

Таисия: Но это только в том случае, если перекус вписывается в дневную норму калорий. Когда вход энергии выше, чем её расход, то это всё откладывается и превращается в жир. Перебрать по кило очень легко, даже если ваш снекинг — это яблоко и орехи.

Во-вторых, правильно подобранные перекусы контролируют чувство голода и помогают не переедать в течение дня. Малое количество плотных приёмов пищи (1-2) растягивает желудок, а это значит, что каждый раз для того, чтобы насытиться, вы будете увеличивать порции и съедать больше положенного. Это плохо влияет не только на талию, но и на здоровье. Как определить свой идеальный размер порции, можно узнать здесь.

Фото: unsplash.com/@wesual

Сегодня самый модный перекус — чипсы и сухарики, эти снеки предпочитают 45% опрошенных. Тем не менее люди стали обращать больше внимания на баланс вкуса и пользы. 73% опрошенных сказали, что перекусы должны стать более полезными и содержать понятные и простые ингредиенты.

Таисия: Перекусы очень нужны детям и подросткам. Кроме того, часто питаться полезно людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, иногда при сахарных диабетах. Если психика худеющего человека в норме, у него нет расстройства пищевого поведения, то и ему. Это повысит метаболизм. Перекус обязательно должен иметь начало, конец и размер, чтобы это не было похоже на кусочничество. Идеальный вариант — белковый бутерброд или творожок. Лучше, когда это продукты с максимальным содержанием белка, а не сладость.

Теперь о недостатках

Фраза «хватит постоянно есть, поправишься» взялась не просто так. Как уже сказал наш эксперт, важно знать, сколько калорий в ваших приёмах пищи. Если энергетическая ценность перекуса будет относительно большой, то вряд ли вы сможете уложиться в норму. Конечно, если не откажетесь от ужина, что плохо.

Таисия: Воспринимайте снекинг как обычный небольшой приём пищи. Не нужно есть так, как козочка щиплет траву: тут кусочек, там кусочек.

Возможность набрать лишний вес — не единственный минус. Вредный снекинг негативно сказывается на здоровье. Например, в чипсах содержится акриламид — токсичное соединение, образующееся в процессе жарки продукта и плохо влияющее на почки, глаза, печень и центрально-нервную систему. Но это не значит, что их нельзя есть.

Таисия: Идеально, когда 70-80% рациона состоят из продуктов, прошедших минимальную обработку и богатых полезными необходимыми веществами для нашего организма.

Остальной процент — еда для удовольствия, по-другому — вкусняшки. Без них никуда. Максимум, сколько может ограничивать себя человек, — это год, потом происходят срывы. Они могут привести к чувству вины и РПП. Если вам захотелось съесть чипсов — съешьте. Ориентируясь на свои потребности и не запрещая себе ничего, для наслаждения вам будет достаточно совсем небольшое количество вредной еды. Мы радуемся не от объёма, а от ощущений во рту.

Конечно, если каждый день есть чипсы, проблем не избежать, но, если вы изредка будете баловать себя, ничего страшного не случится.

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Время, когда мы сидели дома и ели в спокойной обстановке, закончилось. Сейчас люди вновь куда-то бегут, перекусывая на ходу. Снеки могут принести вред, если будут плохо пережёваны. Чем крупнее заглатываемые куски, тем дольше они будут перевариваться. Как итог — боль в желудочно-кишечном тракте, изжога, отрыжка, тяжесть в желудке.

Таисия: У каждого человека есть своя норма еды, которую он должен съедать для того, чтобы переваривать пищу, поддерживать жизнедеятельность и температуру тела. Она зависит от его пола, возраста, роста, веса, активности. Её надо знать. Например, если у Маши норма — 2000 калорий, из которых 1300 уходит на завтрак, обед и ужин, то на перекусы у неё остаётся 700. Если за три приёма пищи она съедает 2000 калорий, то у неё нет запаса калорий для перекусов.

Человек сам решает, сколько устраивать перекусов в зависимости от уже или планируемых съеденных калорий и целей. В целом рекомендую — 2-3. Первый — между завтраком и обедом, второй — между обедом и ужином, третий — стакан кефира за пару часов до сна, если чувствуете голод. Больше снекингов — это кусочничество.

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