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Главные спортивные события сентября – 2021
Главные спортивные события сентября – 2021
В первый месяц осени у вас ещё будет возможность залезть в воду.
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Фестиваль «Большой Океан», Москва
Фестиваль «Большой Океан», Москва
Где и когда: 2-5 сентября на ВДНХ
Он будет посвящён всему, что связано с водой. Вас будут ждать лекции, мастер-классы и шоу с использованием технологий виртуальной реальности.
Фестиваль «Прорыв», Москва
Фестиваль «Прорыв», Москва
Где и когда: 4 сентября в Лужниках
Одно из самых долгожданных событий в мире экстрима вновь прогремит над городом. Впервые в летнем исполнении и под открытым небом.
Гонка Hoka Wild Trail, Сочи
Гонка Hoka Wild Trail, Сочи
Где и когда: 10-12 сентября в Красной поляне
Если дистанции на более чем 100 км вас не пугают, то вам стоит сюда заглянуть.
Гонка с препятствиями Hero Race, Подмосковье
Гонка с препятствиями Hero Race, Подмосковье
Где и когда: 11 сентября в Шуколово
Соревнование, не требующее дополнительного объяснения. Всё предельно ясно. Трасса, препятствия и вы. Не пробовали? Чего ждём?
Триатлон IRONSTAR, Москва
Триатлон IRONSTAR, Москва
Где и когда: 12 сентября в Лужниках
380 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег. Может показаться не сложным, но смеётся тот, кто смеётся последним.
Open Water SUP Fest, Москва
Open Water SUP Fest, Москва
Где и когда: 12 сентября на Гребном канале
Более тысячи человек выйдут на заключительные заезды на сапах совсем скоро. Присоединяйтесь.
Выставка Wheels&Chains, Москва
Выставка Wheels&Chains, Москва
Где и когда: 18 сентября в «Басманном дворе»
Кластер примет у себя любителей Америки 70-х годов. Вас будут ждать классические машины того времени и уникальные кастом-проекты.
Гонки на ретроавтомобилях на Moscow Raceway, Подмосковье
Гонки на ретроавтомобилях на Moscow Raceway, Подмосковье
Где и когда: 19 сентября под Волоколамском
Это ли не чудо, посмотреть на то, как машинки с картинок борются за время лучшего круга?
Locals Only, Москва
Locals Only, Москва
Где и когда: 25 сентября в клубе Main Stage
Фестиваль сёрферов — это место, где можно найти братьев по духу, проникнуться идеей свободы и послушать хорошую музыку.
Главные спортивные события сентября – 2021
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