Главные спортивные события сентября – 2021
В первый месяц осени у вас ещё будет возможность залезть в воду.
Фестиваль «Большой Океан», Москва
Где и когда: 2-5 сентября на ВДНХ
Он будет посвящён всему, что связано с водой. Вас будут ждать лекции, мастер-классы и шоу с использованием технологий виртуальной реальности.
Он будет посвящён всему, что связано с водой. Вас будут ждать лекции, мастер-классы и шоу с использованием технологий виртуальной реальности.
Фестиваль «Прорыв», Москва
Где и когда: 4 сентября в Лужниках
Одно из самых долгожданных событий в мире экстрима вновь прогремит над городом. Впервые в летнем исполнении и под открытым небом.
Одно из самых долгожданных событий в мире экстрима вновь прогремит над городом. Впервые в летнем исполнении и под открытым небом.
Гонка Hoka Wild Trail, Сочи
Где и когда: 10-12 сентября в Красной поляне
Если дистанции на более чем 100 км вас не пугают, то вам стоит сюда заглянуть.
Если дистанции на более чем 100 км вас не пугают, то вам стоит сюда заглянуть.
Гонка с препятствиями Hero Race, Подмосковье
Где и когда: 11 сентября в Шуколово
Соревнование, не требующее дополнительного объяснения. Всё предельно ясно. Трасса, препятствия и вы. Не пробовали? Чего ждём?
Соревнование, не требующее дополнительного объяснения. Всё предельно ясно. Трасса, препятствия и вы. Не пробовали? Чего ждём?
Триатлон IRONSTAR, Москва
Где и когда: 12 сентября в Лужниках
380 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег. Может показаться не сложным, но смеётся тот, кто смеётся последним.
380 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег. Может показаться не сложным, но смеётся тот, кто смеётся последним.
Open Water SUP Fest, Москва
Где и когда: 12 сентября на Гребном канале
Более тысячи человек выйдут на заключительные заезды на сапах совсем скоро. Присоединяйтесь.
Более тысячи человек выйдут на заключительные заезды на сапах совсем скоро. Присоединяйтесь.
Выставка Wheels&Chains, Москва
Где и когда: 18 сентября в «Басманном дворе»
Кластер примет у себя любителей Америки 70-х годов. Вас будут ждать классические машины того времени и уникальные кастом-проекты.
Кластер примет у себя любителей Америки 70-х годов. Вас будут ждать классические машины того времени и уникальные кастом-проекты.
Гонки на ретроавтомобилях на Moscow Raceway, Подмосковье
Где и когда: 19 сентября под Волоколамском
Это ли не чудо, посмотреть на то, как машинки с картинок борются за время лучшего круга?
Это ли не чудо, посмотреть на то, как машинки с картинок борются за время лучшего круга?
Locals Only, Москва
Где и когда: 25 сентября в клубе Main Stage
Фестиваль сёрферов — это место, где можно найти братьев по духу, проникнуться идеей свободы и послушать хорошую музыку.
Фестиваль сёрферов — это место, где можно найти братьев по духу, проникнуться идеей свободы и послушать хорошую музыку.
Главные спортивные события сентября – 2021
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