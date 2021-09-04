Почему фитнес-тренеры иногда не выглядят как спортсмены с обложек?

Как выбрать фитнес-тренера? Насколько посетителям спортзалов важна внешность инструктора?



Отвечают тренер и клиенты тренажёрных залов.

Проходя мимо газетного киоска, наверное, многие из нас задумывались, что хотят такое же тело, как у спортсменов с обложек журналов. Конечно, при высоких физических нагрузках, регулярных тренировках и сбалансированном питании эта цель достижима. Но для этого нужно выбрать себе хорошего тренера.

Выясняем, кто такой «хороший тренер» и по каким критериям его нужно выбирать.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Давайте сразу разграничим понятия спорт и фитнес. Спорт — это про достижения, соревнования, профессиональную деятельность. Фитнес — это сейчас уже про образ и стиль жизни в целом, и про ЗОЖ.

Спортсмен выглядит так, как диктует специфика того или иного вида спорта, и не всегда это нравится всем. А к фотосессиям многие чаще всего готовятся почти как к соревнованиям, и жить в такой форме постоянно не всегда возможно.

Почему у тренеров иногда неидеальная фигура?

Существует большое количество причин, почему ваш фитнес-тренер сейчас находится не в лучшей форме. Ведь он тоже человек, у которого бывают разные периоды в жизни.

Фото: istockphoto.com

Процесс восстановления после серьёзной травмы

Некоторые инструкторы являются ещё и спортсменами, поэтому могут в любой момент получить травму. Например, человек несколько лет шёл к идеальной фигуре, но в какой-то момент после неудачного прыжка произошёл разрыв крестообразных связок колена, потребовалась операция. Затем долгий период восстановления, в который тренер сумел не потерять мотивацию, и вот он снова в строю, но уже не с такой идеальной фигурой.

Изучение фитнеса с научной точки зрения

Возможно, сейчас тренер с головой погрузился в изучение строения человеческого тела. Он хочет знать всё о том, как сделать тренировку максимально безопасной для подопечного, и читает много научной литературы. Такой инструктор — теоретик, но тоже профессионал.

Клиент на первом месте

Фитнес-тренер хочет помочь стать физически лучше и здоровее большому количеству людей. В день у него от шести до девяти клиентов, и времени на себя совершенно не остаётся. Для инструктора более важен результат учеников, чем свой собственный.

Фото: istockphoto.com

Зависит ли от внешнего вида тренера количество клиентов?

В современном мире принято выбирать «по обложке». Это касается и продуктов питания, и книг, и, к сожалению, людей. Но можно ли придерживаться этого правила, заходя в спортивный зал? Ответ: не стоит. Ведь, как показывает практика, фитнес-тренер с «неспортивной» физической формой может иметь гораздо больше клиентов, чем настоящий атлет, потому что дело далеко не в этом.

Елена: Иногда от внешнего вида тренера количество клиентов, может, и зависит, но совершенно точно это не должно быть первостепенным. Внешний вид абсолютно не отражает профессиональные компетенции и знания, даже не всегда показывает развитие физических качеств. Так, например, тренер может хорошо выглядеть, но быть несильным или невыносливым.

Стоит ли выбирать тренера по его внешнему виду?

Как мы уже выяснили, из того, что ваш тренер выглядит как гора мышц, совсем не следует, что его физические качества тоже на высоте. Пришло время выделить несколько критериев, по которым вы будете «оценивать» своего потенциального учителя.

Елена: Однозначно не стоит выбирать тренера по его внешнему виду. Во-первых, вы не знаете, какой ценой он сам достиг своей формы. Во-вторых, он совершенно точно не слепит идеально такую же фигуру вам. Выбирать тренера нужно исходя из ваших целей и пожеланий, особенностей вашего здоровья, а также важно иметь взаимопонимание и психологический контакт с тренером.

Фото: istockphoto.com

Как к «неспортивному» тренеру относятся посетители зала?

Фитнес-тренер рассказывает, что иногда клиенты относятся предвзято к тренерам, которые далеки от идеала, но это неверный подход.

Елена: Во-первых, мы не знаем особенностей человека, может быть, именно сейчас период его не лучшей формы по объективным причинам. Во-вторых, стоит различать «бодипозитив» в принятии себя и нездоровье. От тренера, которая месяц назад успешно выступала в номинации фитнес-бикини, а потом получила гормональный сбой и сильно набрала вес, в один день точно не разбегутся все занимающиеся, если она грамотный тренер и профессионал своего дела. И, повторюсь, тренер должен в первую очередь быть квалифицированным специалистом, а не выступающим атлетом.

Хороший тренер — стильный тренер?

Если нельзя выбирать тренера по его физической форме, так, может быть, самый лучший тренер — это тот, кто одет наиболее стильно? Как оказалось, и этот метод ошибочный, придерживаться его не стоит.

Елена: В целом в фитнес-индустрии правил, связанных с одеждой, нет, это всё диктуется внутри конкретного клуба или конкретной компании. Но, конечно, форма одежды во время нахождения в зале должна быть спортивная, умеренный макияж, украшения и прочие мелочи, которые нужно носить по правилам сервиса.

Фото: istockphoto.com

А что об этом думают посетители?

В таком щепетильном вопросе важно знать и мнение посетителей тренажёрных залов. Мы пообщались с фитнес-журналистом Тимуром Сиразиевым и Алексеем Аржанкиным — профессиональным спортсменом и бойцом.

Тимур Сиразиев фитнес-журналист Внешний вид тренера, конечно, важен, но не является принципиальным. Здесь ситуация, мне кажется, похожа на то, как мы выбираем себе парня или девушку. Первым делом смотришь на внешность, но при этом понимаешь, что жить тебе не только с внешностью, но и с характером и привычками партнёра.

Тимур: Я хочу вам сказать, что разница есть между тем, как выглядят тренеры в Британии, где я сейчас нахожусь в длительной командировке, и в России. У нас действительно многие из них красавцы, богатыри, мужчины с обложки. А здесь в большинстве случаев это обычные ребята. Если ты посмотришь на них, то даже не скажешь, что это фитнес-тренеры. Как пример, известный британский тренер Джо Уикс. Его можно сравнить с Денисом Семенихиным. Если их поставить рядом, то второй будет Шварценеггером рядом с обычным человеком. При этом и Уикс, и Семенихин своё дело знают.

Только на внешний вид тренера я бы ориентироваться не стал.

Хороший футболист не всегда прекрасный тренер, и наоборот. Если человек умеет хорошо объяснять, то это не значит, что у него талант играть в футбол.

Лично я опираюсь на то, как человек ведёт себя с клиентом и как он объясняет. Я советую обратить внимание на социальные сети, приобрести пробный курс, посмотреть тренировки в YouTube — в общем, понять, что это за тренер, можно всегда.

Кроме этого, выбирать тренера стоит исходя из того, какая у вас цель. У каждого тренера есть своё направление — если вы хотите похудеть, то это один тренер, здесь его мышцы не имеют значения, а если вы хотите сильное тело, то его мышцы будут определённым показателем.

Фото: istockphoto.com

Алексей Аржанкин профессиональный боец Внешний вид тренера для меня имеет значение, но не первостепенное. Выбирать фитнес-тренера необязательно по «обложке», может быть, сейчас у человека нет возможности поддерживать свою физическую форму.

Алексей: Главное — двигаться по внутренним ощущениям, вы должны «почувствовать» своего учителя.

Возможно, на обложках журналов не тренеры, а модели. Всегда нужно отличать модель от простого человека или от тренера. Модель — это работа, связанная с поддержанием внешнего вида!

Вот что говорят по этой теме наши эксперты. А что вы думаете по этому поводу?