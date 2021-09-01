Cуп – не только обеденное блюдо. Доказываем почему

Ещё с детства родители говорили, что суп – самый важный приём пищи и неотъемлемая часть здорового питания. Так ли это? Почему суп обычно едят на обед, а не на ужин или завтрак? В какое время лучше есть первое блюдо, чтобы получить наибольшую пользу для организма? На все вопросы отвечаем вместе с нутрициологом Лидией Квашниной.

Лидия Квашина нутрициолог Суп не обязательно должен быть в вашем рационе, но и исключать его не торопитесь. Это блюдо позволит разнообразить питание. Однако не все супы одинаково полезны.

Заправочный суп, по-другому классический

Заправочный — суп, при приготовлении которого в бульоне, грибном отваре или воде проваривают овощи, картофель, крупы, бобовые или макаронные изделия. Эти супы заправляют пассерованными овощами – прошедшими тепловую обработку в жиру до размягчения и ставшими впоследствии однородной массой.



Пример: борщ, щи, рассольник, солянка, уха.

Польза от супа во многом зависит от технологии приготовления и выбора ингредиентов. Например, рыбный — укрепляет кости и восстанавливает силы, куриный — выступает в качестве профилактического средства против болезней, улучшает пищеварение.

Борщ или щи – это отличная возможность обогатить рацион овощами и мясом, а себя – макро- и микроэлементами. Разнообразие компонентов в супе помогает сбалансировать питание.

В холодное время года заправочные супы стимулируют кровообращение и быстро согревают, наполняя организм теплом и энергией. Кроме того, суп поддерживает водно-солевой баланс, что положительно влияет на уровень артериального давления. А ещё – он хорошо усваивается и дарит чувство сытости.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Заправочный суп несёт вред, если:

он слишком жирный. Это плохо для слизистой желудка;

он чрезмерно горячий и острый. Это может привести к изжоге, а также спровоцировать воспалительные процессы в желудочном-кишечном тракте.

Есть категория людей, которым не рекомендуется есть заправочный суп. Как правило, это люди с болезнями ЖКТ и сердечно-сосудистыми проблемами.

Когда лучше есть?

Лидия Квашина нутрициолог Обед – идеальный приём пищи для наваристых супов, потому что такие супы содержат сложные углеводы, а их лучше всего употреблять днём.

Прозрачный суп (бульон)

Прозрачный суп — жидкий навар из мяса, рыбы или овощей.



Пример: бульоны бывают белыми (из птицы), жёлтыми (из нежареного мяса) и красными (из обжаренного мяса).

Прозрачные супы рекомендуют употреблять в период восстановления после заболевания или операции. Самым полезным считается куриный бульон, который хорошо влияет на нервную систему, регулируют сердечную деятельность и укрепляют иммунитет. Говяжий бульон хорош для людей с анемией и хроническим гастритом. Навар помогает восполнить недостаток жидкости и энергии в организме. Правильно приготовленный бульон низкокалориен, поэтому его можно употреблять людям, следящими за фигурой.

Фото: unsplash.com/@ryutarouozumi

Опасные вещества, имеющиеся в мясе (антибиотики, гормоны роста, используемые для выращивания животных), при варке переходят в бульон, что не есть хорошо для здоровья. Кстати, мясо, из которого сварен бульон, можно использовать для диетического питания детей и взрослых, так как оно очистилось от химических добавок и лишнего жира. Чем концентрированнее мясной бульон, тем больше он перегружает пищеварительную систему и мешает работе печени.

Когда лучше есть?

Бульон – основа для заправочного супа. Он менее насыщенный и калорийный, поэтому спросим у нашего эксперта, можно ли есть бульон вне обеда.

Лидия Квашина нутрициолог Можно. Бульон станет хорошей альтернативой бутерброду на перекус.

Максимальную пользу для организма несёт костный бульон:

восстанавливает слизистую кишечника;

богат аминокислотами, необходимыми для синтеза коллагена и нормализации функции иммунной системы;

содержит гиалуроновую кислоту, кальций, магний, фосфор, кремний, серу;

имеет в составе калий и глицин, необходимые для детоксикации.

Суп-пюре

Суп-пюре — густой суп, приготовленный из протёртых овощей, круп, мяса, птицы или рыбы.



Пример: грибной крем-суп, сырный крем-суп, суп-пюре из брокколи.

Супы-пюре наполовину состоят из воды, благодаря чему мы насыщаем организм жидкостью. Блюдо содержит необходимые белки, жиры, углеводы, а также витамины. Главное правило – не переваривайте овощи, тогда полезные вещества не испарятся. Кроме того, овощные супы содержат клетчатку. Пищевые волокна очищают наш кишечник, выводят токсины, ускоряют обмен веществ. Суп легко усваивается и снижает нагрузку на пищеварительную систему, что, с одной стороны – плюс, а с другой – минус (читайте ниже).

Фото: unsplash.com/@smakoladka

Суп-пюре противопоказан людям, болеющим диабетом. У переработанной пищи высокий гликемический индекс, поэтому она быстро поднимает уровень глюкозы.

Суп-пюре часто рекомендуют включать в рацион людям с проблемами органов ЖКТ, после операций, маленьким детям из-за их лёгкой для переваривания структуры. Если вы не относите себя ни к одной из перечисленных категорий, то лучше не включать пюреобразные супы в ежедневное меню, чтобы не приучить желудок «лениться».

Когда лучше есть?

Лидия Квашина нутрициолог Суп-пюре можно употребить в разные приёмы пищи в зависимости от того, что содержится в его составе. Если в нём мало углеводов, но много белка, полезных жиров и клетчатки, то он может стать прекрасным украшением завтрака или ужина.

Холодные супы

Холодный суп — охлаждëнный суп из овощей с добавлением или без добавления мяса.



Пример: окрошка, свекольник, гаспачо.

Такой суп — хороший вариант охладиться в жаркую погоду. Рецепты летних супов не предполагают жарки, которая добавляет готовому блюду трансжиров и калорийности. Вместе с тем отсутствие термической обработки сохраняет полезные минералы и витамины в составе.

Фото: unsplash.com/@dabyki

Однако холодная пища может навредить работе пищеварительной системы. Пища с температурой ниже 12–15 градусов подвергает желудочно-кишечный тракт повышенному стрессу, замедляя пищеварительные процессы и блокируя способность пищеварительных ферментов эффективно расщеплять пищу. Будьте осторожными с количеством специй. Употребление их в большом количестве также вредно для ЖКТ.

Когда лучше есть?

Лидия Квашина нутрициолог Холодные супы лучше есть в теплое время года, а в какой приём пищи зависит от его состава. Если в основе охлаждённого супа овощное пюре с добавлением белков и жиров, то можно как на завтрак, так и на обед. Если присутствуют углеводы, то на обед.

Молочные супы

Молочный — суп, в котором наряду с водой используют молоко. Он содержит крупы или макароны. Как правило, суп — сладкий, но иногда при изготовлении молочного супа добавляют картофель и овощи.



Пример: вермишелевый молочный суп, молочная затируха.

В молоке, которое является основой супа, содержатся все полезные и необходимые для здоровья белки, жиры, углеводы, витамины (B, C, D) и микроэлементы (йод, кальций, калий). В хороших макаронных изделиях содержатся витамин PP, железо, марганец, медь. Молочный суп – хороший источник белка и сложных углеводов. Однако суп полезен только в том случае, если вы используете молоко из-под проверенной коровы, которая в свободном выгуле питалась свежей травой, не подвергаясь стрессу и не употребляя лекарства и антибиотики.

Фото: unsplash.com/@pichara

Определëнного мнения, приносит ли молочный суп вред, нет. Единственное, он точно противопоказан людям с аллергией на лактозу. Узнаем, что думает Лидия на этот счёт.

Лидия Квашина нутрициолог Я против супов на молоке, потому что, во-первых, у большинства людей с возрастом снижается активность пищеварительного фермента – лактазы — необходимого для расщепления молочного сахара – лактозы. Во-вторых, основной белок молока – казеин — напрямую связан с проявлениями аллергии и аутоиммунных заболеваний. В-третьих, молоко с прилавка магазина содержит эстрогены и почти не содержит важных витаминов.

Когда лучше есть?

Наш эксперт рекомендует есть молочный суп только в том случае, если в основе – миндальное, кокосовое или другое растительное молоко. Такой суп по описанным уже принципам можно съесть и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Надеемся, что теперь вы знаете все виды супов, какую они несут пользу и самое главное – когда их лучше есть, чтобы получить максимальную пользу, не навредив себе.