Как выглядит новая коллекция ZARA и спортивного бренда Spalding
Выбрали самые яркие образы новой коллекции.
Брюки-Джоггеры
Представлены в мужской линейке, но можно смело забирать и в женский гардероб. В коллекции также есть свитшот в цвет.
Платье поло с воротником
Отличный самостоятельный предмет гардероба, который можно дополнить и белыми кроссовками, и лодочками в цвет.
Футболка с эффектом потёртости
Классная базовая футболка с двумя логотипами Spalding — маленьким на груди и большим на спине.
Поло в стиле колор-блок
Поло представлено в вариации с длинными рукавами и отлично вписывается в стиль casual.
Жаккардовый жакет
V-образный вырез отлично дополняет баскетбольный орнамент и претендует на главное место в вашем ежедневном осеннем гардеробе.
Толстовка с эффектом потёртости
Наш личный фаворит коллекции — одновременно яркая и универсальная вещь этой осенью. Деталь в виде баскетбольного мяча на рукаве придаёт толстовке особую изюминку.
Как выглядит новая коллекция ZARA и спортивного бренда Spalding
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