Хочу туда: сказочный отель в самом сердце тропического леса

Любителям долгих прогулок придётся преодолеть до него 20 км, зато можно вдоволь надышаться свежим воздухом.

Если вы всегда хотели очутиться в волшебной стране, как герои «Хроников Нарнии», то отель Montana Magica может осуществить мечту и даже исполнить заветное желание.

Отель, напоминающий вулкан, с кратера которого извергаются мощные потоки воды, расположен в заповедной зоне Уило-Уило под величественным хребтом Анд.

Сказочный отель очаровывает посетителей своей красотой: всё здание отеля «укутано» в фантастическое покрывало из мха и густой зелени тропиков Патагонии, потому оно очень напоминает домик гнома.

На его создание архитекторов вдохновила местная легенда. Она гласит о том, что в лесу есть волшебная гора, но её охраняют духи. Если смельчак рискнёт и взберётся на самую вершину, гора исполнит его самое главное желание.

Как устроен отель?

Главное отличие этого отеля от всех других заключается в том, что он гармонирует с окружающей средой и не наносит вреда экологии. В интерьере использованы только натуральные материалы: чёрный камень для фасада и дерево для внутренней отделки были собраны на территории заповедника.

Интересно: всего в отеле 13 номеров, каждому из которых присвоено имя птицы, обитающей в заповеднике. А вместо привычных номерков на входных дверях нарисованы изображения этих птиц.

По замыслу проектировщиков номера «Волшебной горы» собой напоминают пещеры: грубая деревянная мебель, с первого взгляда кажущиеся неаккуратно обработанными брёвна и доски, шторы и покрывала отличаются простотой и непритязательностью. Но при этом в номерах царит уютная и вполне домашняя атмосфера.

Из окон номеров видны завораживающие пейзажи дикого леса и могущественные Анды.

Что ждёт гостей?

Интересно, что в номерах отеля совсем нет телевизоров. Это сделали специально, чтобы гости могли максимально абстрагироваться и остаться наедине с природой. Однако для тех, кто жить не может без связи, предусмотрен интернет.

На территории отеля есть:

детская площадка;

джакузи и сауны;

поле для мини-гольфа.

Отдых в отеле будет не только приятным, но и полезным для здоровья. Можно отправиться на прогулку по заповеднику. Лесной воздух прекрасно влияет на физическое и эмоциональное состояние.

После такой прогулки:

повышается работоспособность, умственная активность;

улучшается вентиляция лёгких;

нормализуется частота пульса;

организм становится более устойчивым к различным инфекционным заболеваниям.

Интересно: гости отеля очень любят купаться в ваннах, которые вырезаны внутри стволов тропических деревьев, а вода в них нагревается естественным путём.

Такое купание полезно тем, что оно нормализует обмен веществ, снимает стресс и напряжение мышц. Также это лучшее средство от бессонницы, поскольку ванна помогает расслабиться и подготовиться ко сну лучше многих успокоительных.

В отеле вы можете попробовать конные прогулки и сходить на рыбалку, а если вы любите экстрим, можно спуститься вниз по горной реке.

Сколько это стоит?

Не забывайте, что Чили находится в Южном полушарии и лето там начинается в декабре. Именно поэтому российские цены на зиму и лето так неожиданно отличаются.

В летнее время 175 тыс. рублей/10 ночей В зимнее время 218 тыс. рублей/10 ночей

Как добраться до «Волшебной горы»?

Начало путешествия до сказочного отеля начинается в столице Чили – Сантьяго. Оттуда нужно лететь 800 км до провинции Вальдивия, а оставшиеся 20 км придётся преодолевать пешком и на джипе. Попасть в сам отель можно по специальной верёвочной лестнице, пробивающейся сквозь густые заросли дикого леса.

После утомительной и трудной дороги отель не останется у вас в долгу и даст хорошо отдохнуть, расслабиться, насладиться прекрасными видами заповедника. А самое главное – вы действительно почувствуете себя в сказке.