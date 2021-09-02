Хочу туда: сказочный отель в самом сердце тропического леса

Если вы всегда хотели очутиться в волшебной стране, как герои «Хроников Нарнии», то отель Montana Magica может осуществить мечту и даже исполнить заветное желание.
Отель, напоминающий вулкан, с кратера которого извергаются мощные потоки воды, расположен в заповедной зоне Уило-Уило под величественным хребтом Анд.
Сказочный отель очаровывает посетителей своей красотой: всё здание отеля «укутано» в фантастическое покрывало из мха и густой зелени тропиков Патагонии, потому оно очень напоминает домик гнома.
На его создание архитекторов вдохновила местная легенда. Она гласит о том, что в лесу есть волшебная гора, но её охраняют духи. Если смельчак рискнёт и взберётся на самую вершину, гора исполнит его самое главное желание.
Как устроен отель?
Главное отличие этого отеля от всех других заключается в том, что он гармонирует с окружающей средой и не наносит вреда экологии. В интерьере использованы только натуральные материалы: чёрный камень для фасада и дерево для внутренней отделки были собраны на территории заповедника.
По замыслу проектировщиков номера «Волшебной горы» собой напоминают пещеры: грубая деревянная мебель, с первого взгляда кажущиеся неаккуратно обработанными брёвна и доски, шторы и покрывала отличаются простотой и непритязательностью. Но при этом в номерах царит уютная и вполне домашняя атмосфера.
Из окон номеров видны завораживающие пейзажи дикого леса и могущественные Анды.
Что ждёт гостей?
Интересно, что в номерах отеля совсем нет телевизоров. Это сделали специально, чтобы гости могли максимально абстрагироваться и остаться наедине с природой. Однако для тех, кто жить не может без связи, предусмотрен интернет.
На территории отеля есть:
- детская площадка;
- джакузи и сауны;
- поле для мини-гольфа.
Отдых в отеле будет не только приятным, но и полезным для здоровья. Можно отправиться на прогулку по заповеднику. Лесной воздух прекрасно влияет на физическое и эмоциональное состояние.
После такой прогулки:
- повышается работоспособность, умственная активность;
- улучшается вентиляция лёгких;
- нормализуется частота пульса;
- организм становится более устойчивым к различным инфекционным заболеваниям.
Такое купание полезно тем, что оно нормализует обмен веществ, снимает стресс и напряжение мышц. Также это лучшее средство от бессонницы, поскольку ванна помогает расслабиться и подготовиться ко сну лучше многих успокоительных.
В отеле вы можете попробовать конные прогулки и сходить на рыбалку, а если вы любите экстрим, можно спуститься вниз по горной реке.
Сколько это стоит?
Не забывайте, что Чили находится в Южном полушарии и лето там начинается в декабре. Именно поэтому российские цены на зиму и лето так неожиданно отличаются.
|В летнее время
|175 тыс. рублей/10 ночей
|В зимнее время
|218 тыс. рублей/10 ночей
Как добраться до «Волшебной горы»?
Начало путешествия до сказочного отеля начинается в столице Чили – Сантьяго. Оттуда нужно лететь 800 км до провинции Вальдивия, а оставшиеся 20 км придётся преодолевать пешком и на джипе. Попасть в сам отель можно по специальной верёвочной лестнице, пробивающейся сквозь густые заросли дикого леса.
После утомительной и трудной дороги отель не останется у вас в долгу и даст хорошо отдохнуть, расслабиться, насладиться прекрасными видами заповедника. А самое главное – вы действительно почувствуете себя в сказке.