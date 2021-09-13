«Спортивные» болезни»: какие заболевания распространены среди профессиональных атлетов?

Многие ошибочно полагают, что у новичков травмы встречаются гораздо чаще, чем у профи.

Чем опасны чрезмерные занятия спортом? Какие травмы чаще всего получают профессиональные спортсмены?



Разбираемся вместе с мастером спорта по дзюдо и фитнес-тренером.

Профессиональный спорт — это не про здоровье. Прежде всего здесь важен результат, которого без изнуряющих тренировок достичь невозможно. Но у всякой медали есть две стороны. Например, для гимнастов многолетние нагрузки оборачиваются воспалением ахиллова сухожилия. А бегуны сталкиваются с повреждениями сухожилий в стопе и частыми переломами.

Несмотря на то, что физическая нагрузка улучшает нас во всех смыслах, одержимость спортом приводит к обратному эффекту. Ежедневные изнуряющие тренировки приводят к раннему износу организма и травмам.

Кристи Лессинг фитнес-тренер, диетолог Профессиональные спортсмены подвержены психоэмоциональному воздействию, особенно в периоды соревнований и подготовки к ним. Например, у боксёров страдают глаза и органы слуха, теннисисты сталкиваются с растяжением связок, вывихами, а велогонщики — с травмами коленей, судорогами и даже сердечными патологиями.

Особенно это касается тех, кто прибегает к анаболическим стероидам и другим препаратам ради улучшения результатов. Такие атлеты подвержены не только травмам и психическим изменениям, но также сильнейшему нарушению гормонального фона — его зачастую так и не удаётся восстановить даже после завершения карьеры.

Артур Цысарь мастер спорта по дзюдо Любые восстановления до двух месяцев никак не сказываются на профессиональной карьере, если, конечно, спортсмен не готовится к серьёзным соревнованиям. Профессиональный атлет существенно может потерять форму, если восстановление затянулось на год. Это тот период, после которого тяжело заново вернуться в форму. А отсутствие полноценных тренировок пару месяцев — это нормально.



Иногда даже идёт на пользу самому спортсмену. За это время он может всё осмыслить и перезагрузиться.

По словам мастера спорта по дзюдо, наиболее часто у спортсменов страдают колени — это часть тела, пожалуй, одна из наиболее проблемных в организме. Но благодаря современным методам лечения и с такими последствиями можно справиться. Раньше при неудачном приземлении мог вылететь мениск, и приступать к тренировкам можно было только через шесть месяцев после операции, а к выступлениям на соревнованиях — минимум через год. Сейчас же этот срок сократился до 1-2 месяцев.

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Какие заболевания распространены среди профессиональных атлетов?

Фитнес-тренер говорит, что почти в каждом виде спорта есть свои профессиональные болезни, которых избежать практически невозможно. Разберём некоторые из них.

Болезни пловцов

Тендинит плечевого сустава, или «плечо пловца» — это воспаление и дистрофия сухожилий вокруг плечевого сустава. Может вызывать разрывы. Часто возникает из-за слишком интенсивных ежедневных тренировок без надлежащего восстановления.

Воспаление коленного сустава, или «колено пловца» — чаще всего возникает у брассистов.

Наружный отит — воспаление или раздражение уха.

Конъюнктивит — появляется из-за частого попадания воды в глаза и их раздражения.

Грибковые заболевания и дерматиты.

Фото: Al Bello/Getty Images

Болезни бегунов

«Колено бегуна» — воспаление коленного хряща. Ощущается как сильная боль в коленной чашечке, может усиливаться при спуске вниз. Для предотвращения необходимо растягивать мышцы-сгибатели бедра, укреплять мышцы ягодиц.

Воспаление надкостницы (ткань, которая окружает кость снаружи) — возникает из-за резкого увеличения нагрузки, избыточного веса и недостатка кальция в организме. Чтобы избежать этого, необходимо плавно наращивать темп и подбирать удобную обувь.

Воспаление ахиллова сухожилия (находится рядом с пяткой) — чаще образуется из-за слабости икроножных мышц, а также движения по наклонной поверхности.

Травмы сухожилий стопы, подошвенный фасциит (воспаление связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами ноги) — на эту часть тела у бегунов приходится основная нагрузка.

Стресс-переломы, в результате которых сначала образуются незаметные трещины и по мере усиления нагрузки увеличиваются.

Болезни гимнастов

Растяжение или перелом запястья — возникает из-за большой нагрузки на руки во время выполнения упражнений.

Болезнь Осгуда-Шлаттера — частое заболевание юных спортсменок, связанное с воспалением пластин роста в коленях и пятках. Основная причина — выполнение сложных элементов с ещё не окрепшими костями в момент их роста.

Воспаление ахиллова сухожилия (находится рядом с пяткой) — развивается в результате чрезмерных многолетних нагрузок.

Травмы нижней части спины, позвоночника.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Болезни футболистов

Повреждение передней крестообразной связки колена — одна из самых распространённых травм в футболе. Причиной становятся неудачное приземление, удар в колено или резкая смена движения.

Травмы голеностопа — тоже возникают при неудачном приземлении или ударе в эту область.

Повреждение связок — может появиться при резкой смене положения или ударе.

Травмы паха — причинами могут стать плохая разминка и недостаточный разогрев мышц.

Травмы передней и задней поверхности бедра — так же, как и травмы паха, зачастую появляются при недостаточном разогреве.

Как новичку избежать травм в спорте?

По словам фитнес-тренера, все болезни и травмы возникают в основном из-за незначительных травм, недостаточного разогрева мышц, неправильно подобранной экипировки. Переутомление, отсутствие отдыха, строжайшие диеты, жёсткий режим дня и изнуряющие тренировки по несколько подходов в день — всё это тоже негативно сказывается на здоровье. Многие ошибочно полагают, что у новичков дела обстоят ещё хуже: якобы среди них травмы встречаются чаще, чем у профессионалов. Но это не совсем так.

Кристи: У спортсменов-любителей травмы чаще связаны с незнанием и неопытностью, а у профессионалов, наоборот, носят уже хронический характер. И именно хронические травмы становятся для многих спортсменов причиной завершения карьеры. Безусловно, физическая нагрузка должна быть ежедневной частью жизни каждого человека, но её необходимо дозировать и рассчитывать индивидуально. Пользу нам может принести только умеренная, адекватная активность.

Фото: Michael Steele/Getty Images

Хотя занятия спортом не обходятся без травм, свести их количество к минимуму можно. Следуйте этим небольшим правилам.

Прежде чем начать заниматься каким-либо спортом, проконсультируйтесь с врачом . Особенно при наличии хронических заболеваний.

. Особенно при наличии хронических заболеваний. Перед любой тренировкой необходима хорошая разминка , а после неё — заминка . Не забывайте о них.

, а после неё — . Не забывайте о них. Правильно дозируйте нагрузки — они должны соответствовать именно вашей физической подготовке. Увеличивать их нужно постепенно.

— они должны соответствовать именно вашей физической подготовке. Увеличивать их нужно постепенно. Не забывайте, что после тренировки организму нужен сон, хорошее питание и время на восстановление .

. Чтобы избежать травм, обратитесь к профессиональному тренеру — он корректно подберёт нагрузку, покажет правильную технику для выполнения упражнений и научит работать на тренажёрах.

— он корректно подберёт нагрузку, покажет правильную технику для выполнения упражнений и научит работать на тренажёрах. Обязательно подбирайте качественную форму, обувь и пользуйтесь только исправным инвентарём.

Помните, лучшее лечение — это профилактика. Прислушивайтесь к своему телу, обращайтесь в случае травмы к врачу и не пренебрегайте простыми правилами выше. Пусть тренировки укрепляют организм, а не разрушают его!