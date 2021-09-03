Что общего у спорта и шоколада Ritter Sport

В названии сладости есть слово «спорт», но можно ли назвать это лакомством для спортсменов?

Ritter Sport — немецкий шоколад, который продаётся по всему миру. Каждая плитка имеет узнаваемый дизайн, отличающийся в зависимости от наполнителя, и буквенный логотип в центре на глянцевой упаковке. Разбираемся, что спортивного в этом шоколаде и какой шоколад можно включить в рацион спортсмена, вместе с нутрициологом.

Лидия Квашнина нутрициолог Хороший качественный шоколад можно в ограниченном количестве включить в рацион спортсмена, лучше тёмный или горький с большим содержанием какао, небольшим содержанием сахара и отсутствием молока.

У горького шоколада действительно очень много полезных свойств: является антиоксидантом, улучшает мозговую деятельность, понижает давление, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

История бренда

Фото: ritter-sport.com

Фирма Alfred Ritter Cannstatt была основана в 1912 году и продолжает существовать по сей день. Первая фабрика была построена в Штутгарте Альфредом Ойген и Кларой Риттер. В 1932 году появился шоколад Ritter’s Sport Chocolate квадратной формы. Эта идея родилась именно у Клары Риттер, которая сказала:

«Давайте делать шоколад, который помещался бы в карман любой спортивной куртки и не ломался, а по весу был бы таким же, как обычная прямоугольная плитка».

В 1970 году появился первый шоколад с йогуртовой начинкой, а телевизионный ролик, слоган которого известен и по сей день, гласил «Quadratisch. Praktisch. Gut» («Квадратно. Практично. Хорошо»). 1974-й — год, в который упаковки шоколада стали разноцветными. Уже через два года была изобретена упаковка Knick-pack, благодаря которой шоколад откроется, если его просто разломить. С тех пор копилка вкусов многократно пополнилась, появился веганский, безглютеновый и безлактозный шоколад.

Какое отношение к спорту он имеет?

Давайте разберём название шоколада Ritter Sport. Ritter в переводе с немецкого «рыцарь», но это и фамилия основателей бренда тоже. А при чём здесь спорт? Как было сказано ранее, жена Альфреда заметила, что люди, берущие с собой шоколад, часто жалуются, что он ломается в кармане. Женщина решила, что необходимо сделать небольшую и «прочную» плитку, не уменьшая количество шоколада.

Так и случилось: фирма стала выпускать квадратные толстые плитки шоколада весом 100 г, состоящие из 16 долек. Спортивная куртка, в карман которой должен был поместиться этот шоколад — вот, собственно, и всё, что связывает шоколад со спортом.