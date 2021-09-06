Трёхминутная тренировка похудевшей Насти Каменских

Настя Каменских всегда славилась отличными формами. Однако за последние несколько лет, интегрировав правильное питание и тренировки в жизнь, певица изменилась до неузнаваемости и даже запустила собственный бренд спортивной одежды. Процессом похудения Анастасия щедро делится с подписчиками. Артистка питается пять раз в день небольшими порциями и много тренируется.

Как питается Настя Каменских?

Мучному, солёному, жирному и сладкому она предпочитает каши, сухофрукты, нежирные молочные продукты, блюда с большим содержанием белка и клетчатки. Из мяса Настя употребляет только варёное или приготовленное на гриле белое мясо.

На ночь Настя предпочитает употреблять 100-150 г творога, это предотвращает ночные срывы. Организм затрачивает энергию на переваривание, что способствует похудению во сне и отсутствию голода по утрам. Не реже раза в неделю звезда устраивает разгрузочные дни.

Певица не рекомендует полностью себя ограничивать, поэтому делится с подписчиками рецептами низкокалорийных десертов, среди которых можно найти сырники, блинчики и даже мороженое.

Зарядка — основа спортивного режима

Каждое утро должно начинаться с зарядки. Несколько упражнений для разминки и пробежка, чтобы наполниться силами на день, а вечером певица предпочитает йогу. Кроме того, она регулярно посещает спортивный зал и бассейн. Но звезда собственным примером доказывает, что для тренировок необязательны особые условия.

Достаточно желания, а все упражнения можно выполнить дома.

Настя рассказывает: «Вот уже много лет моё утро начинается в 6:00. И я не представляю более эффективного способа проснуться, чем спорт! Это даёт такую энергию и мотивацию на весь день».

Старайтесь просыпаться раньше и делать зарядку! Вставайте с кровати до того, как в голове появится мысль, что вы бы ещё хотели поспать, и начинайте разминаться до того, как поймете, что вам не хочется этого делать! Пусть это будет вашей ежедневной личной победой!

Во время карантина Настя не теряла времени зря и активно делилась со своими подписчиками секретами стройной фигуры. Вот короткая подборка упражнений для нижней части тела, которые можно выполнить в домашних условиях:

приседания;

махи ногой в сторону;

махи ногой вверх на четвереньках;

ягодичный мостик.

Не забудьте включить зажигательную музыку и выполнить 3 подхода.

Обязательная составляющая как домашних тренировок, так и занятий в тренажерном зале — разминка и восстановление после тренировки. Вот какие советы Настя даёт в своём блоге: