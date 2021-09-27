Техники тайм-менеджмента, которые помогут вам не пропускать тренировки

Проще найти отговорку, чем пойти в спортивный зал, но если правильно распределить время, всё можно успеть.

Как найти время на тренировку? Как правильно распределять задачи в течение дня?



Узнаём у авторов книг по тайм-менеджменту.

Лето уже прошло, поэтому самое время записаться в спортивный зал, даже если вы там никогда не были. Конечно, у вас могут снова появиться отговорки: «дети пошли в школу и после работы я буду делать с ними уроки или из-за большого количества «пробок» у меня опять нет времени».

Мы уверены, что при правильном распределении задач, можно успеть абсолютно всё, даже время на отдых останется.

Правило трёх

Крис Бэйли – автор книги «Мой продуктивный год» 365 дней, тестировал разные техники тайм-менеджмента. Позже он отобрал только 25 из них. Одним из самых действенных является правило трёх. Всё достаточно просто – выберите три наиболее важных дела на сегодняшний день и сфокусируйтесь на них. Это поможет вам не распыляться на несколько бессмысленных задач.

Включите в этот небольшой список занятия спортом. Как известно, человеку нужно всего 21 день, чтобы привыкнуть к чему-либо. Позже вам и не придётся вносить тренировки в этот список, ведь они станут для вас обыденностью, чем-то вроде чистки зубов по утрам.

В начале каждого дня мысленно переместитесь в конец дня и спросите себя: «Когда этот день закончится, какие три дела мне хотелось бы видеть выполненными?» Запишите, что это за три дела. Делайте то же самое в начале каждой недели.

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Сделай это завтра

Звучит странно, ведь с детства нас учили не откладывать на завтра всё, что можно сделать сегодня. Но с этим утверждением явно может поспорить Марк Форстер – автор книги «Сделай это завтра».

С его точки зрения необходимо вести так называемые «закрытые списки», в которые нельзя добавлять ничего нового, но из него можно вычёркивать уже выполненное. Этот список должен мотивировать вас, но не слишком утруждать.

Есть ещё и «открытые списки», в которые можно добавлять новые задачи, он постепенно пополняется и в нём содержатся сложные дела. Соответственно, если сегодня у вас появилось какое-то важное дело, не стоит отвлекаться от текущих задач – просто перенесите его на завтра.

Добавьте в свой «закрытый список» тренировку, то есть превратите её в важную необходимость, тогда вычеркнув её из списка сегодня, вы получите дополнительную мотивацию внести её в список снова, но уже завтра.

Привычное «У меня нет времени» звучит нелепо. Представьте, рыба жалуется: «У меня нет воды!» Время — это среда, в которой мы живём. Его не может быть много или мало. Весь вопрос в том, как именно вы используете время.

Фото: istockphoto.com

Тайм-менеджмент по хронотипу

Майкл Бреус – кандидат медицинских наук и клинический психолог, уверен, что никакие техники правильного распределения времени вам не помогут, если не учтён ваш хронотип. Их бывает несколько.

«Медведи»

Эти люди всегда стремятся к своей цели, их на планете около 50%. Просыпаются с 7:00 до 11:00. Далее пик продуктивности до 18:00. А вот временной промежуток с 18:00 до 22:00 стоит посвятить занятиям спортом. При этом идеальное время для отхода ко сну – 23:00.

«Львы»

К ним относятся около 15% населения. Могут проснуться в 5:30 без будильника и прекрасно себя чувствовать. Пиковая производительность с 10:00 до 17:00. После работы в любое время между 17:00 и 21:30 нужно провести тренировку, тогда вы получите заряд энергии до самого вечера. В 22:30 стоит отправиться в кровать.

«Волки»

Если вы ненавидите утро и звонок будильника, то вы относитесь к 15-20% населения. Для вас идеальное утро с 7:30 до 12:00. Затем до 20:00 – пиковая производительность. А где-то в 20:00-23:00 можно и спортом заняться. Но уснуть вам лучше до 00:00.

«Дельфины»

Каждый десятый – «дельфин». Вам нужно начать утро с пробежки в любое время с 6:00 до 10:00. После чего сделайте все свои дела до 18:00, а потом займитесь йогой. Не стоит выбирать что-то чрезмерно активное, иначе вы просто не уснёте к полуночи.

Мы убедились, что физическая активность показана каждому хронотипу, поэтому никаких отговорок быть не может. Определите, кто вы, и смело приступайте к занятиям в назначенное время. Подробнее о каждом хронотипе можно прочитать в книге Бреуса «Всегда вовремя».

Биологический режим дня основан на потребностях вашего организма, но, возможно, противоречит вашим желаниям. Большинству не нравится сама идея режима (разум хочет свободы). Считайте режим не ограничением, а списком действий, ведущих к новым возможностям. Напоминайте себе, что настоящая свобода – это безграничная энергия, избавление от лишнего веса, повышение качества общения и прекрасная иммунная система.

Если можно достичь свободы переносом ужина на час вперёд или назад или занятий физкультурой на утреннее или вечернее время – это невысокая цена за неё.

Фото: istockphoto.com

Съешьте «лягушку»

Автор книги «Тайм-менеджмент» Брайан Трейси убеждён, что каждый должен начинать своё утро с поедания «лягушки», то есть необходимо сделать первым то, что вам наиболее неприятно. После того как вы выполните нечто сложное, всё остальное вам покажется слишком простым, чтобы огорчаться.

Начните свой день с тренировки – бег в парке или поход в ближайший спортивный зал. Это точно прибавит вам энергии и сил для дальнейшей работы.

Вы должны сказать себе: «Моя жизнь значима и важна, и я ценю каждую её минуту и каждый её час. Я буду использовать эти часы правильно, чтобы добиться максимума из того, что могу, за то время, что мне отпущено.

Говорите «нет»

Звучит банально, но именно это правило может освободить ваш день для более важных дел. Нужно помнить, что не всегда получится быть «удобным» для всех. Необходимо в первую очередь ценить своё время и не распыляться на мелкие просьбы, которые человек может или должен выполнить самостоятельно.

В книге Деймона Захариадиса «Хватит быть удобным. Как научиться говорить «НЕТ» без угрызений совести» ясно даётся понять, что слово «нет» – это ваш шанс сфокусироваться на текущих задачах и не потерять время в погоне за чем-то бесполезным. Составьте план на день и постарайтесь соблюсти все пункты, конечно, одним из которых должна быть тренировка.

Если вы не расставите приоритеты в своей жизни, кто-то сделает это за вас.