Мы будем скучать: как пережить холодный сезон без тренировок на воде

Как сохранить прогресс в тренировках по вейксёрфингу зимой и осенью? Где покататься?



Рассказывает инструктор по вейксёрфингу из клуба Surf Like Pro.

Мы, конечно, не Калифорния и похвастаться круглогодичным солнцем не можем. Вероятно, единственное, что согревает зимой — истинная преданность любимому делу. Это может быть необязательно спорт, но, скорее всего, он.

Действительно, если вы занимаетесь сложно-координационными видами спорта, тем более водными — в межсезонье будет несладко. В этом случае ваше спасение — купить билет на самолёт и отправиться туда, где тепло. Там ещё можно будет «ворваться» и «катнуть» на всю. Но давайте представим, что такой возможности нет. Вы остаётесь зимовать на родине. Встаёт вопрос: «Что делать?». На примере вейксёрфинга будем строить стратегию, как пережить зиму.

Семён Шульгин основатель клуба Surf Like Pro Самое важное, то, ради чего мы все этим занимаемся, – это чтобы потом продолжать летать к океану. Развиваться и расти уже в настоящем серьёзном виде спорта, как сёрфинг.

Фото: Евгений Филиппов

Когда сезон официально закрывается?

На самом деле точного утверждения нет. Это очень индивидуально. На практике тёплый сезон заканчивается тогда, когда приходят первые похолодания. Например, первая длительная череда дождей, которые остужают воду до температуры ниже 18 градусов. В этот момент основной поток людей спадает, их практически нет. Остаются только спортсмены. Чаще всего это сентябрь.

Семён: В прошлом году у нас в клубе сезон продлился до 10 октября. Для нас это долго, мы ни разу так не работали. Осень была тёплая-тёплая.

Фото: Евгений Филиппов

В конце сезона главное не заболеть

Холода приходят довольно быстро — нужно вовремя почувствовать этот момент и начать использовать гидрокостюм. Необходимо постоянно следить за прогнозом погоды на случай дождя или «лёгкого ветерка». В этом случае можно посоветовать брать с собой тёплые вещи на катер, например, шерстяные носки, шапку и термос с чаем. Помните, что если вы нормально экипированы, то проблем с катанием в прохладную погоду не будет.

Семён: Придёте, быстро переоденьтесь в гидрокостюм, и в воде вам 100% будет тепло. Уже после — быстро вылезаете из воды, переодеваетесь, шапку на голову, носки на ноги и тёплый чай в руку. Будете чувствовать себя максимально комфортно.

Места, куда можно отправиться продлевать катательный сезон

Семён: Это, кстати, классный вопрос, потому что мы недавно решили, что Surf Like Pro отправится продлевать сезон в Геленджик. 15 сентября там откроется осенний, бархатный сезон, и мы будем стоять там до конца октября точно. Приезжайте продлить свой сезон катания. Мы вас ждём, наша команда и одна лодка будут там работать. В Геленджике действительно классные условия. Комфортное море, приятный климат. Город постепенно превращается в «Российскую Ниццу», развивается, популярность вейксёрфинга там растёт. Продолжать сезон туда едут не только московские клубы. Ну а вторая опция — это Сочи. Там тоже можно кататься до конца октября.

Фото: Евгений Филиппов

Если не лететь, а продолжать тренировки в городе

В вейксёрфинге нельзя продолжать тренировки без катера. Зимой в нашем климате это делать невозможно. К сожалению, это факт.

Существуют похожие на вейксёрфинг виды спорта, например, катание на речной волне. А есть волны, которые называются «флоу-райд» — это искусственная волна, которую создали прямо в бассейне. Можно съездить побаловаться, чтобы поддерживать навык баланса и скольжения на воде.

Семён: Я бы порекомендовал школу Surfway. Они проводят курсы подготовки к сёрфингу на океане и в бассейне, и на суше. Одни из самых сильных, наверное, чуть ли не единственные в этом направлении в Москве, в России.

Как быть с оборудованием? Советы по уходу

Если вы вдруг не знали, то об оборудовании всегда надо заботиться. Было бы классно не бросать его и не оставлять на причале (шутка), чтобы оно там провалялось всю зиму, покрылось инеем и замёрзло. Вашу экипировку надо принести домой, ополоснуть в пресной воде и аккуратно упаковать до следующего сезона. Это о доске. С гидрокостюмом так же — тщательно промыть, качественно высушить, сложить и убрать.

Вейксёрф — это отдельный пласт современной спортивной культуры всего мира. С каждым новым сезоном открываются новые клубы и появляются новые места катания в разных уголках планеты. Вид спорта всё больше становится массовым. Но всё идёт к одному — к занятиям сёрфингом на океане.