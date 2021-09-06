Готовим чечевичный суп-пюре: согреться и не навредить фигуре
Такой обед подарит длительное насыщение и много полезного белка.
В дождливую осень хочется чего-нибудь согревающего и вкусного. Предлагаем приготовить полезный чечевичный суп-пюре, который согреет, подарит чувство насыщенности и не навредит фигуре!
Вам понадобятся:
- чечевица — 500 гр;
- лук — 1 шт;
- картофель — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- томатная паста — 1 чайная ложка;
- куркума;
- паприка;
- соль;
- зира.
Способ приготовления:
- Первым делом крупно нарезаем овощи и отправляем тушиться 7-10 минут на среднем огне под крышкой с добавлением воды;
- Далее добавляем томатную пасту, специи и тушим ещё 5 минут, чтобы специи дали свой аромат;
- Добавляем чечевицу и тушим всё вместе ещё 3 минуты;
- Вливаем кипячёную воду, варим суп на среднем огне ещё 10-15 минут;
- Пюрируем с помощью блендера и подаём с долькой лимона! Работать блендером нужно тогда, когда масса немного остынет.