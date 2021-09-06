Такой обед подарит длительное насыщение и много полезного белка.

Готовим чечевичный суп-пюре: согреться и не навредить фигуре

В дождливую осень хочется чего-нибудь согревающего и вкусного. Предлагаем приготовить полезный чечевичный суп-пюре, который согреет, подарит чувство насыщенности и не навредит фигуре!

Вам понадобятся:

чечевица — 500 гр;

лук — 1 шт;

картофель — 1 шт;

морковь — 1 шт;

томатная паста — 1 чайная ложка;

куркума;

паприка;

соль;

зира.

Способ приготовления: