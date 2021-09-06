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Как приготовить чечевичный суп-пюре: полезно и не навредит фигуре

Готовим чечевичный суп-пюре: согреться и не навредить фигуре
Тереза Данилова
Готовим суп-пюре
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Такой обед подарит длительное насыщение и много полезного белка.

В дождливую осень хочется чего-нибудь согревающего и вкусного. Предлагаем приготовить полезный чечевичный суп-пюре, который согреет, подарит чувство насыщенности и не навредит фигуре!

Вам понадобятся:

  • чечевица — 500 гр;
  • лук — 1 шт;
  • картофель — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • томатная паста — 1 чайная ложка;
  • куркума;
  • паприка;
  • соль;
  • зира.
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Способ приготовления:

  1. Первым делом крупно нарезаем овощи и отправляем тушиться 7-10 минут на среднем огне под крышкой с добавлением воды;
  2. Далее добавляем томатную пасту, специи и тушим ещё 5 минут, чтобы специи дали свой аромат;
  3. Добавляем чечевицу и тушим всё вместе ещё 3 минуты;
  4. Вливаем кипячёную воду, варим суп на среднем огне ещё 10-15 минут;
  5. Пюрируем с помощью блендера и подаём с долькой лимона! Работать блендером нужно тогда, когда масса немного остынет.
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