Как разнообразить пробежку на беговой дорожке

Принцип работы на беговой дорожке кажется вполне понятным и простым любому: встал и пошёл. Ну или побежал. Зависит от уровня подготовки. Монотонное и довольно долгое занятие, не так ли? А что, если взглянуть на этот процесс чуть-чуть под другим углом и внести небольшие изменения? Об этом мы сейчас и поговорим.

Один из вариантов разнообразия занятий на дорожке — сочетание аэробной и силовой нагрузок.

Екатерина Дьяченко фитнес-тренер Наша задача – разнообразить кардио, чтобы оно не было скучным и монотонным.

Круговая тренировка

Если просто бегать стало скучно, можно устроить себе полноценную круговую тренировку. За 40 минут вы сожжёте намного больше калорий, чем если бы вы просто бегали. Самое важное правило – не отдыхать!

Бег

Продолжительность: 10 минут.

Фото: istockphoto.com

Пробегаем их в комфортном для себя темпе, не доводя пульс до предела.

Если с бегом длиной в 10 минут возникают проблемы, его можно заменить на интервальный бег. Две минуты мы спокойно ходим и две — бежим. В этом случае аэробная нагрузка длится те же 10 минут, без изменений.

Приседания со штангой

После кардио не отдыхаем и сразу же идём к штанге.

Ноги располагаем на ширине плеч, стопы — параллельны друг другу.

Кладём гриф на плечи и сгибаем ноги до прямого угла, спину держим ровно.

Голова не опускается, взгляд — перед собой. Работаем с весом, затруднительным для 10 повторений.

Выполняем приседания 10 раз.

Фото: istockphoto.com

Упражнения для беговой дорожки

Если круговые тренировки вам уже надоели или оказалось мало бега и приседаний, эти упражнения точно подойдут. Понадобятся только фитнес-резинки. На дорожке выбираем самую низкую скорость.

Ходьба боком

Техника выполнения:

Надеваем резинку на середину бёдер и встаём боком к пульту управления дорожки.

Выставляем невысокую скорость.

Двигаемся приставными шагами в полуприседе, стараясь, чтобы резинка всегда оставалась в натяжении. Шаги небольшие, спина прямая, руки у подбородка.

Идём по минуте каждым боком.

Фото: istockphoto.com

Выпады с махом назад

Техника выполнения:

Резинка обхватывает оба бедра посередине, стоим лицом к пульту управления.

Скорость дорожки маленькая. Делаем выпад одной ногой, после чего выпрямляем опорную ногу и проносим назад ту, которая только что совершала выпад.

То же самое повторяем со второй ногой — выпад и мах назад. Мах совершается быстро и не очень высоко. Следим за равновесием. Можно опираться на специальные поручни дорожки.

Ходим так примерно 1-2 минуты.

Ходьба «пингвинчиком»

Техника выполнения:

Резинка – на бёдрах.

Ставим средний уровень скорости на дорожке и идём.

Ноги находятся на ширине плеч и не дают ослабнуть натяжению в резинке, носки чуть развёрнуты в стороны. Стараемся задействовать при ходьбе ягодицы.

Ходим так примерно 2-5 минут.

Танцевальные шаги

В этом упражнении резинка не нужна.

Техника выполнения:

Становимся боком на дорожку. Ставим низкую скорость.

Движение начинает нога, находящаяся ближе к концу дорожки: она ставится перед ногой, находящейся ближе к пульту управления тренажёром.

Ноги оказываются скрещены. После этого мы ставим вперёд ту ногу, что до этого стояла без дела, и таким образом возвращаемся в исходное положение.

Продолжаем такие шаги крест-накрест, пронося ногу то перед опорной, то за ней. Руки держим у подбородка.

Ходим так 3-5 минут каждым боком.

Ну что ж, теперь занятие на этом тренажёре заиграло новыми красками и возможностями. Ведь мы узнали об упражнениях, которые не только делают тренировку интереснее, но и повышают её эффективность. Дело за малым — применить полученные знания на практике.