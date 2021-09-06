Александр Соколовский: самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть

Мы запустили текстовый сериал, в котором рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Александр Соколовский российский актёр театра и кино Делится историей любви с мотоциклами и рассказывает, как уместить это хобби в плотный съёмочный график.

С чего всё началось?

Во всём виню Тома Круза из фильма «Миссия невыполнима». Когда я увидел, что этот человек сам выполняет мототрюки, то я понял, что я ничем не хуже и тоже хочу сам кататься на мотоциклах в кино. Я понял, что готов сам себе разрешить мотоцикл. Это был 2018 год, а до этого два года подряд ездил на малокубатурных мотоциклах по Юго-Восточной Азии.

В Таиланде я брал мопед на месяц, катался, понимал, что такое движение на двух колёсах. В Юго-восточной Азии движение хаотичное, поэтому я всегда говорю, что у меня балийская мотоциклетная школа. Это значит, что ты можешь проехать где угодно и на чём угодно. На Бали водят так, как будто не существует правил дорожного движения, поэтому когда я начинал ездить на мотоцикле в городе, то у меня отсутствовал страх. После месяца езды на Бали — ни один город не будет страшен.

Я понял, что я уже не отбитый экстремал, каким был лет пять назад. У меня точно будет «стоп-кран», а в мотоциклетном спорте это очень важная история, чтобы у тебя всегда было чувство страха. Тогда я пошёл в мотошколу, отучился и купил свой первый мотоцикл.

Самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть. Их сразу видно, так как они неправильно распределяются в автомобильном пространстве. К счастью, школы есть везде и этим не надо пренебрегать.

Так получилось, что мой первый сезон был очень растянутым: я поездил чуть-чуть по Москве, чуть-чуть по Киеву, Лос-Анджелесу, Риму и Тель-Авиву. То есть каждый раз, когда я куда-то прилетал, я брал мотоцикл, у меня уже была категория А, и мой первый сезон плавно перетёк во второй. Во втором сезоне я познакомился с такими дисциплинами, как шоссейно-кольцевые мотогонки и мотокросс.

Я занимаюсь шоссейно-кольцевыми мотогонками на большекубатурных мотоциклах, питбайках и супермото. Чтобы ездить на турниры и чемпионаты на больших мотоциклах, надо сначала научиться ездить на маленьких. Поэтому питбайки — это очень популярная и востребованная история. Она не такая дорогая, как взрослый мотоциклетный спорт, поэтому на них занимаются сотни людей на картодромах. И это не менее увлекательно, чем взрослый мотоспорт. Ещё в моей жизни есть мотокросс и эндуро — это езда на подготовленных мотоциклах по пересечённой местности.

Не могу даже выделить одну из этих дисциплин. Они все настолько разные. Но скажу, что взрослый мототрек — это самое крутое. Там самые высокие скорости, самый бешеный адреналин, там невероятные эмоции, там трясутся коленки, руки и выпученные глаза у новичков. Мотокросс крут по-своему, там тоже экстремально, но не страшно, а скорее весело, потому что ты по уши в грязи на мотоцикле, падаешь — потом его поднимаешь, улетаешь в кювет — потом вытягиваешь его снова. Это прям детство и веселуха: ты грязный, довольный, мокрый. В треке ты сосредоточен и тебе страшно, потому что цена ошибки — это жизнь.

Про трюки

У меня был один трюк, я его назвал «Супермен». Это когда у меня вылетел мотоцикл на повороте 180 градусов за пределы трассы, и я за ним полетел в позе супермена на высоте более двух метров. Я был в защите и скорость у меня, как у новичка, была не такой как у взрослых профессиональных спортсменов.

Помню ещё момент, когда мы подлетали на трамплинах, я попросил поснимать это дело, и мне казалось, что когда мы взлетаем на мотоциклах, то мы поднимаемся метра на два, а на видео колёса оторвались сантиметров на 10 от земли. У меня было ощущение, что я прям лечу как на видео, где ребята делают завораживающие трюки.

Про поддержание формы и тренировки

Мотоспорт и называется спортом, потому что нужны постоянные тренировки. Если месяц не заниматься на мотоцикле, то придётся начинать заново. Тренировки есть в каждой мотодисциплине, и они требуют много потраченного времени. Если хочется добиться хотя бы каких-то незначительных результатов, то нужно тренироваться всю неделю. Время есть всегда, главное, было бы желание.

Я тренируюсь в лучшем случае два раза в месяц. Мотокросс крут тем, что ты можешь заниматься им, когда угодно. Я могу прийти на тренировку в 9 утра, а могу в 9 вечера, в зависимости от моего плавающего графика это сделать очень удобно. Мотокросс не требует благоприятной погоды, не требует специальной экипировки и всего остального. Тренировки на треке — это достаточно дорогостоящая и объёмная экипировка, придётся возить этот чемодан с собой.

Если абстрагироваться от мотоспорта, то когда я в рабочем графике, на съёмках, первым делом ищу спортзал. Если погода позволяет, я бегаю. Конечно, я пытаюсь следить за питанием, не ем мясо, например, но сказать, что я правильно питаюсь — не могу. Я перестал есть мясо, потому что мой организм когда-то перестал нуждаться в нём, а животных стало жаль уже потом.

Цель любой дисциплины — на максимальной скорости подойти к повороту, на максимальной скорости пройти поворот и на максимальной скорости выйти из него. У кого лучше всех получается, тот и побеждает. В какой-то момент тебе приходится класть мотоцикл на угол 60-65 градусов. Тебе кажется, что ты сейчас упадёшь на скорости 100 км/ч. Такие психологические барьеры приходится преодолевать.

У каждого возникает чувство страха, что ты не впишешься в этот поворот. Тот, кто с этим чувством страха справляется быстрее, у того и прогресс выше.

Я помню свои первые выезды на трек. Я человек, который, как мне казалось, хорошо владеет навыками езды на мотоцикле. Я несколько лет не слезаю с «мотика» — я себя берёг, мне было страшно, и это было худшее время за мою карьеру. И с каждой новой сессией, с каждым проездом этого круга я увеличивал свою скорость и отодвигал барьер страха.

Это полноценная кардиотренировка, потому что ты поднимаешь 200-килограммовый мотоцикл, поворачивая его влево и вправо. В этом задействованы многие мышцы, понятное дело, что не как в хоккее, но мотоспортсмены — люди, которые должны быть хорошо физически подготовлены, потому что у тебя комбинезон, экипировка — они очень затрудняют движение. Многие спортсмены скидывают несколько килограммов за время заезда.

Про опасность мотоспорта

Я считаю, что мотокросс — это не опасно. Питбайки, супермото и занятия на картодромах — это вещь не опасная, а вот шоссейно-кольцевые мотогонки — очень даже. Тут происходит много несчастных случаев, к сожалению. Здесь человек выбирает для себя, какой планки ему достичь: кому-то достаточно любительских соревнований, кто-то хочет ездить и занимать места на пьедесталах, а кто-то метит в серьёзные турниры.

Страх должен быть, иначе ты рано или поздно расшибёшься. Если у тебя не будет страха и инстинкта самосохранения, то ты бросишь себе задачу, с которой не сможешь справиться. Таких примеров, на самом деле, много и, когда я думаю об этом, они меня отрезвляют и спускают с небес на землю.

Жизнь настолько многогранна и хочется столько всего попробовать. Съезд на сноуборде или мототрюки не должны стать последними.

Что бы я выбрал, если бы не было мотоспорта? Я люблю экстрим за то, что получаю адреналин, поэтому я бы продолжил заниматься сноубордингом. Он обязательно должен быть экстремальным. По-другому кататься мне уже не интересно.

Про собственные цели

Для меня это развлечение, я никогда не стану профессиональным мотоспортсменом. Да я и не планировал, мне нравится участвовать в любительских мотозаездах. Моя профессия не позволяет мне тренироваться так часто, чтобы участвовать в турнирах и занимать призовые места. Что мотокросс, что питбайки, что недавно появившиеся шоссейно-кольцевые гонки — это просто удовольствие.

Я купил себе спортбайк и наконец-то выехал на нём на взрослый, серьёзный трек, и там понял его потенциал. В городе мы ездим максимум 80-120 км/час, а потенциал спортбайка свыше 200. Когда скорость становится свыше 200 километров в час, тогда ты действительно начинаешь бороться со своим страхом.

Я каждому продюсеру предлагаю, чтобы я проехался на мотоцикле во время съёмок, но пока такого не произошло. Мой идеальный фильм — это как фильм «Драйв» с Райаном Гослингом, только два часа фильма я буду ехать не на машине, а на мотоцикле.