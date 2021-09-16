Пищевая психиатрия: какие продукты влияют на самочувствие?

Когда грустно, сладкого мороженого хочется не просто так.

На состояние нервной системы влияет в том числе микрофлора кишечника. А она во многом зависит от того, что мы едим. Какие продукты и как влияют на самочувствие?



Разбираемся вместе с врачом-диетологом.

Павел Ивакин врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» В медицине давно используют диетологические подходы при лечении психических нарушений.



Что такое пищевая психиатрия?

Пищевая психиатрия — это не совсем медицинский термин, а скорее, некий тренд. Ведь врачи уже давно обращаются к диетологии, когда назначают лечение психических заболеваний. К последним относятся, например, неврогенная анорексия, аутизм, эпилепсия (так, кстати, и появилась кетогенная диета), шизофрения, алкогольная и наркотическая зависимости.

Павел: Например, дефицит магния в рационе может приводить к снижению памяти, внимания, нарушениям сознания. При алкогольной зависимости важную роль играют витамины А, В1, РР. При аутизме назначают безглютеновую диету, а исключение казеина улучшает течение других психических заболеваний.

Фото: unsplash.com/@anthonytran

Например, исследователи приметили несколько веществ, которые уменьшают симптомы депрессии. В целом задача пищевой психиатрии — восстановить эмоциональное состояние человека с помощью питания и микронутриентов.

Какие продукты влияют на самочувствие?

Врач-диетолог отмечает: такие продукты действительно существуют. Среди них:

растительные продукты: краснокочанная капуста, грейпфрут, латук, свёкла, репа, брюссельская капуста, тыква, болгарский перец, шпинат, капуста, кинза, горчица, базилик, петрушка, брокколи, кольраби, цветная капуста, тыква;

краснокочанная капуста, грейпфрут, латук, свёкла, репа, брюссельская капуста, тыква, болгарский перец, шпинат, капуста, кинза, горчица, базилик, петрушка, брокколи, кольраби, цветная капуста, тыква; продукты животного происхождения: лососевые, тунец, минтай, сельдь, морепродукты, красная и чёрная икра, печень, птичьи потроха;

лососевые, тунец, минтай, сельдь, морепродукты, красная и чёрная икра, печень, птичьи потроха; продукты, содержащие триптофан (из него в организме синтезируется серотонин — гормон счастья): твёрдые сыры (например, голландский), арахис, миндаль, грецкие и кедровые орехи, семена тыквы, подсолнечные семечки, семена кунжута, мясо индейки и курицы, говядина, фасоль, горох лущёный, сельдь атлантическая, треска, минтай, карп, белые грибы, творог, куриные яйца, тёмный шоколад.

По словам клинического психолога, диетолога и нутрициолога Елены Кален, связь между едой и эмоциональным состоянием действительно есть. Известно, что шоколад улучшает настроение, поскольку повышает уровень серотонина, гормона счастья. Но, помимо этого десерта, есть и другие продукты, которые справляются с задачей не хуже:

продукты, содержащие витамин B6, например, бананы и шпинат, тоже повышают уровень серотонина и улучшают настроение;

помидоры, грибы и бананы содержат много калия, необходимого для нормальной работы нервной системы — можно сказать, эти продукты неплохо успокаивают;

нежирное мясо, рыба, яйца, сыр, бобовые (горох, фасоль и чечевица), соевые продукты и орехи тоже положительно влияют на работу мозга, поскольку содержат белок, а ведь все эмоции тесно связаны с мозгом;

жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые содержатся в жирной рыбе (скумбрия, тунец), улучшают мозговую деятельность; Омега-3 также есть в соевых бобах, льняном и соевом маслах и продуктах на основе сои, например, грецких орехов, а Омега-6 можно найти в птице, яйцах, авокадо и большинстве растительных масел.

Фото: unsplash.com/@bigdodzy

Но даже если включить в рацион перечисленные продукты, нельзя гарантировать, что это поможет справиться с заболеваниями. Добиться достаточного количества витаминов и минералов с помощью питания невозможно. Для этого нужно съесть чуть ли не горы продуктов. Поэтому без медикаментозного лечения тоже не обойтись.

Самое главное в пищевой психиатрии — это здоровая микрофлора. Она тесно связана с нервной системой человека и может существенно влиять на его психологическое состояние.

Павел: Можно съесть много продуктов с триптофаном ради желанного серотонина. Но проблема в том, что более чем на 90% он синтезируется бактериями здоровой микрофлоры в кишечнике. То же самое касается и дофамина, и гамма-аминомасляной кислоты, которые снижают стресс. Восстановление собственной микрофлоры — это восстановление оси кишечник-мозг. Важно не забывать про пребиотики — питание для здоровых бактерий, с помощью которого они получают преимущество перед вредными. К пребиотикам относятся нерастворимая клетчатка (крупы) и растворимая клетчатка (овощи и фрукты).

Микрофлора взаимодействует с нервной системой с помощью нейротрансмиттеров — дофамина, серотонина и других веществ. Нервная система отвечает и через блуждающий нерв, и другими путями. Так и восстанавливается наш эмоциональный настрой, заключает эксперт.