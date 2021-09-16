Пищевая психиатрия: какие продукты влияют на самочувствие?

Разбираемся вместе с врачом-диетологом.
В медицине давно используют диетологические подходы при лечении психических нарушений.
Что такое пищевая психиатрия?
Пищевая психиатрия — это не совсем медицинский термин, а скорее, некий тренд. Ведь врачи уже давно обращаются к диетологии, когда назначают лечение психических заболеваний. К последним относятся, например, неврогенная анорексия, аутизм, эпилепсия (так, кстати, и появилась кетогенная диета), шизофрения, алкогольная и наркотическая зависимости.
Павел: Например, дефицит магния в рационе может приводить к снижению памяти, внимания, нарушениям сознания. При алкогольной зависимости важную роль играют витамины А, В1, РР. При аутизме назначают безглютеновую диету, а исключение казеина улучшает течение других психических заболеваний.
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Например, исследователи приметили несколько веществ, которые уменьшают симптомы депрессии. В целом задача пищевой психиатрии — восстановить эмоциональное состояние человека с помощью питания и микронутриентов.
Какие продукты влияют на самочувствие?
Врач-диетолог отмечает: такие продукты действительно существуют. Среди них:
- растительные продукты: краснокочанная капуста, грейпфрут, латук, свёкла, репа, брюссельская капуста, тыква, болгарский перец, шпинат, капуста, кинза, горчица, базилик, петрушка, брокколи, кольраби, цветная капуста, тыква;
- продукты животного происхождения: лососевые, тунец, минтай, сельдь, морепродукты, красная и чёрная икра, печень, птичьи потроха;
- продукты, содержащие триптофан (из него в организме синтезируется серотонин — гормон счастья): твёрдые сыры (например, голландский), арахис, миндаль, грецкие и кедровые орехи, семена тыквы, подсолнечные семечки, семена кунжута, мясо индейки и курицы, говядина, фасоль, горох лущёный, сельдь атлантическая, треска, минтай, карп, белые грибы, творог, куриные яйца, тёмный шоколад.
По словам клинического психолога, диетолога и нутрициолога Елены Кален, связь между едой и эмоциональным состоянием действительно есть. Известно, что шоколад улучшает настроение, поскольку повышает уровень серотонина, гормона счастья. Но, помимо этого десерта, есть и другие продукты, которые справляются с задачей не хуже:
- продукты, содержащие витамин B6, например, бананы и шпинат, тоже повышают уровень серотонина и улучшают настроение;
- помидоры, грибы и бананы содержат много калия, необходимого для нормальной работы нервной системы — можно сказать, эти продукты неплохо успокаивают;
- нежирное мясо, рыба, яйца, сыр, бобовые (горох, фасоль и чечевица), соевые продукты и орехи тоже положительно влияют на работу мозга, поскольку содержат белок, а ведь все эмоции тесно связаны с мозгом;
- жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые содержатся в жирной рыбе (скумбрия, тунец), улучшают мозговую деятельность; Омега-3 также есть в соевых бобах, льняном и соевом маслах и продуктах на основе сои, например, грецких орехов, а Омега-6 можно найти в птице, яйцах, авокадо и большинстве растительных масел.
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Но даже если включить в рацион перечисленные продукты, нельзя гарантировать, что это поможет справиться с заболеваниями. Добиться достаточного количества витаминов и минералов с помощью питания невозможно. Для этого нужно съесть чуть ли не горы продуктов. Поэтому без медикаментозного лечения тоже не обойтись.
Самое главное в пищевой психиатрии — это здоровая микрофлора. Она тесно связана с нервной системой человека и может существенно влиять на его психологическое состояние.
Павел: Можно съесть много продуктов с триптофаном ради желанного серотонина. Но проблема в том, что более чем на 90% он синтезируется бактериями здоровой микрофлоры в кишечнике. То же самое касается и дофамина, и гамма-аминомасляной кислоты, которые снижают стресс. Восстановление собственной микрофлоры — это восстановление оси кишечник-мозг. Важно не забывать про пребиотики — питание для здоровых бактерий, с помощью которого они получают преимущество перед вредными. К пребиотикам относятся нерастворимая клетчатка (крупы) и растворимая клетчатка (овощи и фрукты).
Микрофлора взаимодействует с нервной системой с помощью нейротрансмиттеров — дофамина, серотонина и других веществ. Нервная система отвечает и через блуждающий нерв, и другими путями. Так и восстанавливается наш эмоциональный настрой, заключает эксперт.