Свет, камера, паркур: на пути от уличной субкультуры до Голливуда

Не всё, что становится модным трендом, может задержаться в объективе кинокамеры. Паркур смог.

Если вернуться в 1895 год, встретиться с Максом Складановским в Берлине или братьями Люмьер в Париже и задать им вопрос: «Вы представляете, что ждёт кинематограф через 126 лет?», они бы стали рассуждать о светлом будущем. Но вряд ли предположили бы, что этот «снежный ком» обретёт такой размах. Это правда. То, какие масштабы и какое значение в жизни современного человека занимает индустрия кино и его производство, осознаёт не каждый.

Индустрия развлечений, к которой относится кино, каждую секунду старается найти что-то уникальное, что-то интересное и завораживающее, чтобы продолжать нести своё нелёгкое бремя — развлекать нас, обычных смертных. И делает она это абсолютно разными методами: например, сканирует и забирает к себе то, что становится популярным в социуме. То, у чего есть особенно громкий резонанс в обществе, получает возможность попасть на голубые экраны. Это как золотой билет на фабрику Чарли. Помните такой фильм?

Фото: Red Bull Content Pool

Быстрее. Выше. Сильнее

Скандалы, крупные происшествия, истории побед и поражений — примеров не счесть. Всё это становится почвой для кинофильмов. Они интересны потому, что созданы людьми и для людей. Это как оказаться поздним вечером у костра и слушать рассказы друга о его приключениях.

Отдельное место занимает спорт и то, что с ним связано. Посмотрите любой документальный фильм о спортсменах — уверяем, там точно будет своя драма. Мурашки гарантированы.

Виды спорта, которые дошли до апогея признания — Олимпийских игр — тоже с чего-то начинали. Далеко ходить не надо. В число дисциплин последних Игр вошли скейтбординг, BMX-фристайл и сёрфинг. Они произвели настоящий фурор в СМИ и по-своему «взбодрили» игры. Как вы думаете, с чего они начинали? Правильно, с улицы. Интересно, что, кроме вышеназванных дисциплин, за место под солнцем боролась и ещё одна — паркур. Но, к сожалению, не в этот раз.

Фото: Павел Сухоруков/Чемпионат

Паркур — искусство рационального перемещения из точки А в точку Б, которое зародилось во Франции. Рационализм заключается в том, чтобы найти самый кратчайший путь, самый энергоэкономичный. Паркур был и остаётся полностью альтруистической дисциплиной (альтруизм — готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими личными интересами).

Назад в прошлое. Как паркур попал на экраны?

Зато паркур не спасся от участи попасть в кино: мимо такого бриллианта сложно пройти мимо. На нашей машине времени отправимся в 2004 год. Одними из первых фильмов, в которых появились трейсеры (не паркурщики, не паркуровцы или паркурята), стали «Ямакаси» и «13-й район», снятые во Франции.

С этого момента мир узнал, что, оказывается, человеческое тело способно на большее. Субкультура стала набирать обороты, захватывать новые города и даже материки. Киноиндустрия развивалась, стараясь взять всё возможное от паркура.

Как бы мы ни отрицали, желание заявить о себе всему миру присуще почти любому человеку на планете. Не подумайте ничего плохого — трейсеры тоже умеют рассказывать истории и снимать контент.

Однажды трейсеры из России стали снимать большое кино

Михаил Серёженкин трейсер, оператор короткометражного фильма Trash story Решение начать снимать видео появилось у меня в процессе тренировок паркура. Удалось совместить хобби с профессиональной деятельностью, чему я и посвятил жизнь.

Михаил: В первую очередь меня привлекла эстетика красоты натурально сложенного атлета. Профессиональный трейсер — гармонично развитый человек, в функционал которого входят тренировки почти всех мышечных групп, и при этом он не делает каких-либо суперакцентов.

Во вторую очередь — тренировочная площадка. У многих уличных видов спорта это город. Но, в отличие от них, паркур не привязан к экипировке или определённой локации (например, как скейтбординг — Прим. ред.). По сути, любое место, куда физически может попасть человек, подойдёт. Поэтому художественная наполняющая впечатляет.

Документальная, а уж тем более художественная фиксация достижения в паркуре очень важна. Отчётные видеопрофайлы можно сравнить с выступлением на Олимпийских играх, где ты показываешь свой максимум. Но, в отличие от них, ты транслируешь не только физические способности атлета, но и его мировосприятие и «стиль».

В плане построения съёмочного процесса и комплексного подхода к реализации идей команда The Tracers всегда стояла особняком в сообществе. К слову, они-то и привезли паркур в Россию. В своём фильме «Настоящая история» команда рассказала истории ребят, живущих в разных городах, но объединённых одной идеей. Картина была представлена на различных конкурсах и удостоилась больших наград:

Специальный приз Президента ОКР за фильм «Настоящая История» на форуме Международного олимпийского комитета в Москве (2010), победа в номинации «Лучший фильм» за короткометражку «Настоящая История» на XIII Международном фестивале горных и приключенческих фильмов «Вертикаль», номинация «Лучший короткометражный фильм» за фильм «Настоящая История» на «X Национальной премии Лавровая Ветвь».

Если вы думаете: «И что тут такого? Ребятки во дворе что-то поснимали и выложили в сеть, в чём тут кинематограф?». Отвечаем: всё далеко не так. Наш мир — это огромная песочница, где можно случайно познакомиться с очень неожиданными людьми. Например, с Тимуром Бекмамбетовым, и тогда жизнь заиграет новыми красками.

Сергей Валяев трейсер, основатель Cameraptor и оператор фильма Hardcore Henry В то время у нас не было никаких амбиций и возможностей создавать кино такого масштаба, как «Хардкор».

Сергей: «После выхода клипа BM (музыкальный клип на песню группы Biting Elbows — Bad Motherfucker — Прим.ред.) мы проснулись знаменитыми. Весь интернет «гудел», обсуждая дерзкий клип в эстетике компьютерных игр от первого лица. Нас даже репостил в «Твиттере» Сэмюэл Л. Джексон.

Увидев клип, Тимур Бекмамбетов нашёл контакты Ильи Найшуллера и позвонил ему в скайпе. Тимур предложил сделать полнометражный фильм в таком же стиле. Забавно, но Илья сперва хотел отказаться, не понимая, как вообще можно снять кино в таком формате и хронометражем в 1,5 часа.

Думаю, что он по-человечески боялся, что не вывезет, так как до этого не снимал ни одного фильма. Тимур же, будучи опытным продюсером, сумел его уговорить, сказав: «Если этого не сделаешь ты, сделает кто-то другой».

Пересечения паркура и кино сейчас

Паркур всегда был отличной площадкой для реализации любых идей, даже самых смелых. Возможно, всему виной его философия: «Нет границ — есть только препятствия. А каждое препятствие можно преодолеть». Она оказалась близка и другим. Тем, кто способен отдаваться делу до последнего, бороться до конца и побеждать.

Владимир Чагин руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Я предан автоспорту, но мне оказалась близка философия паркура об отсутствии границ. Любое препятствие можно преодолеть, в жизни нет почти ничего невозможного.

В августе 2021 года спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» совместно с компанией Red Bull опубликовали у себя новое видео под названием «Работник месяца». Его главным героем стал Арчи Ароян — известный российский трейсер и обладатель бронзы чемпионата Red Bull Art Of Motion — 2021. В ролике рассказывается история обычного механика с завода. За высокие показатели в работе он был отмечен руководством. И всё бы хорошо, но в один день он опаздывал на смену, и нужно было не попасться начальнику на глаза. Примечательно, что в этих съёмках участвовала большая кинокоманда.

Гурам Габуния продюсер проекта «Работник месяца» Изначально идея зародилась внутри Red Bull, а позже была докручена по части паркура самим Арчи. С самого начала она звучала как: «А давайте снимем паркур в цеху у «КАМАЗ-Мастер».

Гурам: «На старте более подробного описания не было, поэтому, да, идея в изначальном виде реализована на все 100%. Основная сложность во время съёмок заключалась в тайминге, мы должны были снять много за короткий срок. «КАМАЗ-Мастер» готовились к «Шёлковому пути», и мы не хотели сильно отвлекать команду съёмками.

А так как времени было мало, то нагрузка на нашего атлета сильно возрастала, ему приходилось работать в очень интенсивном режиме и выдавать кучу сногсшибательных трюков в ограниченный срок. То, что в нормальном режиме снималось бы за 3-4 дня, мы снимали за один».

Фото: Red Bull Content Pool

Михаил Пархоменко режиссёр проекта «Работник месяца» Проект был непростым. Сложность заключалась в том, что цех находился в Набережных Челнах, и это действующее предприятие, куда нельзя прийти в любой момент.

Михаил: «Поэтому 95% подготовки велись удалённо. У нас было две экспедиции по два дня, за которые мы должны были всё продумать и отрепетировать. Во время первой экспедиции мы изучили пространство и накидывали черновики трюков. Затем почти три недели я писал сценарий. На второй экспедиции мы его проверяли, старались понять, что работает, а что нет. Но и после этого оставалось много белых пятен, поэтому нам приходилось импровизировать в процессе съёмки.

Изначально была придумана сцена, где Арчи после того, как заметил свою форму и сделал связку трюков по столу, впрыгнул бы в неё. Для меня это было навеяно фильмами о Джеки Чане, где, помимо сложных трюков и драк, присутствовало много бытового и эффектного экшена. Мы изготовили специальную форму с широкими штанинами, чтобы Арчи впрыгнул в неё, но оказалось, что это невозможно — ступни и колени двигались с такой большой амплитудой, что для нормального впрыгивания штанины должны быть шириной метр, не меньше.

Как уже сказал Гурам, мы были сильно ограничены по времени. Смены длились по 16 часов. Кроме этого, есть простой факт — атлет не робот. Из-за сложности трюков Арчи мог повторять их ограниченное количество раз. Мы выкручивались тем, что снимали одновременно на две камеры, а иногда на четыре, подключая съёмку на GoPro и дрон.

Сам цех довольно мал по размерам, а история предполагала огромные территории и разнообразие мест, через которые двигался главный герой. Мне распечатали план устройства цеха с фигурками Арчи и «КАМАЗов». По вечерам я расставлял их, пытаясь выстроить всю последовательность сцен. Под конец подготовки мне даже начали сниться сны, как я это делаю».

Фото: Red Bull Content Pool

P.S.

Кино и индустрия развлечений продолжают развиваться. Сложно представить, что сможет их остановить. С паркуром немного иная история. Пик внимания к нему уже пройден. Молодые ребята подросли и вектор интересов чуть сместился, это нормально.

Изменился и сам паркур. В разных городах страны строятся площадки, ориентированные на субкультуру. Открываются школы, где опытные инструкторы обучают правильным и безопасным движениям, причём особым успехом пользуются детские группы.

Сейчас одним из основных направлений развития являются Олимпийские игры. И работа по реализации этого уже идёт.