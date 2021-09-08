В чем тренироваться осенью: 5 элементов спортивного сентября

Наступила календарная осень, а значит, и новый спортивный сезон. Редакция подобрала пять новинок, которые сделают ваши тренировки и прогулки максимально комфортными.

Кроссовки для осенних пробежек в парках

Фото: Павел Краб, «Чемпионат»

Обувь на сверхлёгкой и отзывчивой пенной подошве обеспечит необходимую амортизацию при беге, а специальная технология усиленного задника поможет ноге в момент соприкосновения с землёй. Выбирайте универсальные модели, которые позволят комфортно тренироваться в любом темпе и на различных, даже самых длинных дистанциях. Обновлённые Hoka One One Clifton 8 позволят сконцентрироваться на процессе и станут ярким дополнением любого образа. Верх кроссовок выполнен из многослойной сетки, которая отлично пропускает воздух и надёжно фиксирует стопу.

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Брюки-джоггеры для долгих прогулок и воркаута

Фото: Павел Краб, «Чемпионат»

Лучшая вещь для осенних прогулок — мягкие брюки-джоггеры из приятного трикотажа. Находясь на пике популярности, они стали мастхэвом любого городского гардероба. Выбирая яркий цвет, вы не только делаете заметный акцент в образе, но и даёте бой осенней хандре. Например, яркие джокеры Adicolor от adidas Originals, созданные из ультрамягкого махрового трикотажа подарят комфорт и на вечерней прогулке, и на встрече с друзьями в любое время дня.

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Футболка для тренировок в зале

Фото: Павел Краб, «Чемпионат»

Кажется, что тут ещё придумать, но новая коллекция Under Armour RUSH Heat Gear снова бросает вызов функциональности и технологичности спортивной экипировки. Материал изделий обещает возвращать энергию, контролировать влагу и обеспечивать комфортную температуру на протяжении всей тренировки.

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Беговая куртка, чтобы не промокнуть

Фото: Павел Краб, «Чемпионат»

Даже в дождливую погоду можно заниматься спортом с комфортом. Благодаря новым технологиям спортивные вещи могут одновременно спасать от дождя и способствовать циркуляции воздуха. Комфорт достигается благодаря высокотехнологичному материалу и функциональному крою. Куртка Nike Run Division способна сделать пробежки и любую активность комфортной даже во время дождя. Стильный внешний вид и компактность могут сделать эту куртку лучшим другом для любителей осенних outdoor-тренировок.

Кроссовки для бега по асфальту

Фото: Павел Краб, «Чемпионат»

Всем, кто занимается бегом, известно, что тренировки на асфальте требуют особой экипировки — выбирайте лёгкие и надёжные кроссовки на пенной подошве, созданной специально для жёстких покрытий. Например, Nike React Infinity Run Flyknit 2, которые вышли в обновлённой версии. Верх отлично поддерживает стопу, оставляя её мобильной, а форма позволяет осуществлять амортизацию в любом положении. Такие кроссовки станут не только безопасным спутником ваших тренировок, но и стильной основой вашего тренировочного комплекта.