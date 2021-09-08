Пить или не пить во время бега?

Николай Горячев эксперт направления тренажёрных залов X-Fit в России Нужно ли пить воду во время тренировки или можно делать это до и после занятия? А если всё-таки пить в процессе бега, то как, что и сколько?

Что происходит с организмом во время бега?

Бег, как и любая физическая активность, приводит к потере организмом жидкости. По-научному это называется дегидратация — процесс, в результате которого мы теряем воду и электролиты, которые, в свою очередь, необходимы для эффективной мышечной работы.

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Пот и дыхание — это два основных пути потери жидкости. Дегидратация зависит от ряда факторов: от интенсивности движений бегуна, температуры и влажности, при которых проходит тренировка, пульса во время бега и уровня тренированности. Потеря большого количества жидкости может привести к обезвоживанию организма и вызвать переутомление бегуна, а это, в свою очередь, может повлечь сбой в работе внутренних органов и проблемы с метаболизмом.

Даже потеря небольшого процента жидкости организмом ведёт к смещению гомеостаза (постоянство внутренней среды) и требует восполнения. При занятиях бегом крайне важно избегать обезвоживания.

Как определить, что начинается обезвоживание?

Тут всё просто: если вы во время бега начинаете испытывать жажду — значит, процесс обезвоживания уже начался. Есть и ранние проявления: сухость во рту и снижение интенсивности тренировки (когда вы начинаете замечать, что теряете энергию).

Бывает, что на соревнованиях бегуны испытывают судороги — это может свидетельствовать о серьёзном обезвоживании. Другие «симптомы» нехватки воды: ощущение тошноты, головная боль, снижение рабочего темпа. Потерю жидкости в организме необходимо восполнять. Этот процесс называется регидратация.

Сколько пить воды?

Фото: istockphoto.com

В вопросе, сколько же пить во время тренировки, бегуны отталкиваются от ряда условий: длительности бега, особенности температурного режима, рельефа места, где будет проходить тренировка (бег по пересечённой местности или бег по холмам приведёт к большим потерям).

Важно учитывать и индивидуальные особенности: кто-то потеет больше, другие хуже переносят высокие температуры. Обычная пробежка длительностью до 50 минут при комфортной температуре не требует наличия с собой дополнительной жидкости, главное — попить перед бегом и иметь возможность восполнить потери после. Если же вы собираетесь бегать больше 50 минут, то тут уже важно продумать, как вы будете по ходу пробежки пополнять запасы.

Обычно средняя рекомендация, без учёта индивидуальных особенностей, пить во время бега по 100-200 мл в промежутках по 15-20 минут, не дожидаясь появления жажды или сухости.

А что помимо воды?

При высоких температурах разумно будет сократить время между питьём и добавить к приёму воды электролиты или пить не «пустую» воду, а изотонический напиток или использовать солевые капсулы. Электролиты — это минералы, которые организм теряет с потом. Потеря большого количества электролитов ведёт к снижению работоспособности, падению интенсивности, может вызвать судороги, ощущения сведения в мышцах. Бегуны должны компенсировать потерю электролитов, особенно это актуально при длительных соревнованиях — полумарафоны, марафонские дистанции.

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Лучшими вариантами для восстановления электролитов будут изотонический напиток, минеральная вода, простая вода с добавлением солевой капсулы. Сказать, сколько нужно пить электролитов во время тренировки или забега, невозможно — это очень индивидуальный показатель, поэтому в идеале при длительных нагрузках необходимо иметь при себе небольшой запас.

Изотоник, в свою очередь, кроме минералов, содержит и глюкозу, что даёт занимающемуся ещё и приток энергии. Хорошие изотонические напитки обычно сбалансированы по химическому составу и максимально легко усваиваются организмом.