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Мария Саккари: четвертьфиналистка US Open и её стильные образы
Мария Саккари: четвертьфиналистка US Open и её стильные образы
Сильнейшая теннисистка Греции магически перевоплощается за кортом.
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Выбирая силуэт
Выбирая силуэт
В 2018 году Мария предпочитала облегающие платья и высокие каблуки на каждом из выходов в свет.
Строго и лаконично
Строго и лаконично
Этот образ стал одним из самых ярких в фотосессии для греческого Vogue  летом 2020 года.
Греческая богиня
Греческая богиня
Для благотворительного вечера Dior этим летом Мария выбрала греческие мотивы как дань месту, где она родилась.
Настоящая дива
Настоящая дива
На новогоднем балу в 2019 году теннисистка сияла ярче всех. Правда, непонятно: благодаря платью или спутнику.
Сила в нежности
Сила в нежности
Ещё один нежный образ для Vouge Greece, который очень естественно пришёлся к лицу спортсменке.
Мария Саккари: четвертьфиналистка US Open и её стильные образы
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