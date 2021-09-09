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От ананаса худеют: правда или миф

Можно ли похудеть на ананасах и сколько их нужно есть?
Алия Нургалеева
Худеют ли от ананаса: мифы и правда об этом фрукте
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Экзотическому фрукту приписывают эффект жиросжигания.

Ананас содержит огромное количество ферментов, витаминов и антиоксидантов, среди которых сторонники диет выделяют одно особое вещество – бромелайн. Оно якобы обладает волшебным свойством расщеплять жиры. Но действительно ли это так?

<a href="https://www.instagram.com/annavanderflit/"> Анна ван дер Флит</a>
Анна ван дер Флит
тренер, нутрициолог и консультант по психологии пищевого поведения

В природе нет какого-то конкретного продукта, от которого вы похудеете или поправитесь.

В чём польза ананаса?

Ананас – это вкусный и полезный фрукт родом из Южной Америки. Особенно много в нем витамина С, витамина B6, тиамина, фолиевой кислоты, рибофлавина и магния. Он низкокалорийный – всего 50 ккал на 100 г — и при этом буквально напичкан различными нутриентами, витаминами и антиоксидантами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака, говорит нутрициолог.

Фото: istockphoto.com

Помогает ли ананас похудеть? Или это миф?

По словам Анны, ананас благоприятно влияет на пищеварительную систему за счёт содержания в нём пищеварительных энзимов, таких, например, как бромелайн, которому частенько приписывается эффект жиросжигания. Но тут мы должны вас разочаровать. Бромелайн относится к классу ферментов под названием протеазы. Они отвечают за расщепление белков в нашем организме, а это облегчает их усвоение. То есть бромелайн действительно может облегчить жизнь людей, но не в плане сжигания жира.

<a href="https://www.instagram.com/annavanderflit/"> Анна ван дер Флит</a>
Анна ван дер Флит
тренер, нутрициолог и консультант по психологии пищевого поведения

Его свойства помогают людям с поджелудочной недостаточностью, когда поджелудочная не в состоянии вырабатывать достаточное количество нужных ферментов для расщепления белка. Тут на помощь и приходит бромелайн, но зачастую в виде пищевой добавки, а не ананаса. Только не забывайте, что любые препараты, включая БАДы, не стоит себе назначать самостоятельно. Перед их приемом необходимо проконсультироваться с врачом.

Фото: unsplash.com/@phienix_han

<a href="https://www.instagram.com/elenakalen/">Елена Кален</a>
Елена Кален
психолог и эксперт в психологии снижения веса

Процесс сжигания жира достаточно трудный – чтобы его запустить, организму нужно много минералов и витаминов. Поэтому, если ананас употреблять вместе с другими продуктами, пользы будет больше. Например, его можно добавлять в творог, салат, куриное филе или десерт. Но даже в этом случае ананас не способен сжигать подкожный жир, который уже отложился.

Объясняем: в состав бромелайна, содержащегося в ананасе, входят сульфгидрилсодержащие протеолитические ферменты – они расщепляют белки на аминокислоты. То есть ни о каком расщеплении жира (жировой ткани) речи быть не может. Возникает вопрос, зачем человеку, желающему сбросить вес избавляться от собственного белка в организме? Ведь белок только помощник для нас в этом трудном деле!

<a href="https://www.instagram.com/kpuccc/">Кристи Лессинг</a>
Кристи Лессинг
тренер, диетолог

Дело в том, что данный фермент участвует во многих регуляторных функциях организма, а именно обладает противовоспалительным свойством, формирует иммунный ответ и участвует в процессах свертывания крови. Он влияет и на моторику желудочно-кишечного тракта, нормализует синтез определенных ферментов и сигнальных молекул. Но если вы рассчитываете похудеть с помощью одного лишь сока и мякоти ананаса, при этом придерживаясь неправильного и сидячего образа жизни, у вас вряд ли это получится.

Как видите, бромелайн – ценный элемент, но на потерю жира он никак не влияет. Рассказы о том, что ананас помогает похудеть – это миф, ведь сжигание жира в нашем организме происходит исключительно за счёт дефицита калорий. Если вы будете питаться только ананасами, соблюдая свой суточный дефицитный калораж, то, конечно, похудеете. Но причина будет не в бромелайне, а в отрицательном энергетическом балансе – когда вы тратите энергии больше, чем получаете с едой.

Сколько можно съесть ананаса в день? И какие есть противопоказания?

Фото: istockphoto.com

Ананас вполне может быть частью сбалансированного рациона – его можно есть в рекомендованных для любого фрукта количествах, а именно: 3-4 порции в день по 100 г. Но все же лучше не пытаться худеть с его помощью, отмечает нутрициолог. Для этих целей, по словам эксперта, лучше использовать принципы рационального питания. В природе нет какого-то конкретного продукта, от которого вы похудеете или поправитесь. На состав тела влияют общий суточный рацион, и его калорийность, и то, сколько вы двигаетесь, как хорошо спите и справляетесь со стрессом.

Несмотря на вcе свои полезные свойства, у ананаса есть и противопоказания, говорит диетолог Кристи Лессинг.

Ананас имеет очень высокую кислотность. При употреблении можно усугубить язву желудка или гастрит. Тем, у кого есть аллергические реакции и сахарный диабет, злоупотреблять ананасом не стоит.

С осторожностью употреблять ананас следует и беременным, а также кормящим. Ведь его сок стимулирует мышечные ткани и вызывает их тонус, а это крайне нежелательно во время вынашивания ребёнка. Не стоит забывать, что бромелайн, входящий в состав ананаса, усиливает действие антибиотиков и увеличивает их содержание в крови и моче.

Как правильно выбирать ананас?

Фото: istockphoto.com

Чтобы выбрать спелый ананас, следуйте небольшим правилам:

  1. Внешний вид имеет значение, поэтому ориентируйтесь на цвет. У фрукта должен быть жёлто-зелёный оттенок – это говорит о том, что ананас спелый. При созревании ананас медленно меняет цвет с зеленого на желтый. После того как его сорвут, фрукт зреть перестаёт. То есть дозревание в коробке — как в случае с бананами – это не их конек.
  2. Надавите пальцем на ананас, его кожа должна быть твердая, но податливая. Если же она наощупь как камень, то, скорее всего, фрукт неспелый.
  3. Нижняя часть спелого ананаса пахнет сладко – если вы ничего не чувствуете, то плод сорвали до того, как он созрел.
  4. Размер тоже имеет значение: чем больше ананас, тем он спелее, вкуснее и сочнее.
  5. Потяните ананас за листья – если они легко поддаются и готовы из ананаса выскочить, то фрукт спелый. А если они сидят намертво, то, скорее всего, вы держите не до конца созревший фрукт.
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