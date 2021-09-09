Можно ли похудеть на ананасах и сколько их нужно есть?

Ананас содержит огромное количество ферментов, витаминов и антиоксидантов, среди которых сторонники диет выделяют одно особое вещество – бромелайн. Оно якобы обладает волшебным свойством расщеплять жиры. Но действительно ли это так?

Анна ван дер Флит тренер, нутрициолог и консультант по психологии пищевого поведения В природе нет какого-то конкретного продукта, от которого вы похудеете или поправитесь.



В чём польза ананаса?

Ананас – это вкусный и полезный фрукт родом из Южной Америки. Особенно много в нем витамина С, витамина B6, тиамина, фолиевой кислоты, рибофлавина и магния. Он низкокалорийный – всего 50 ккал на 100 г — и при этом буквально напичкан различными нутриентами, витаминами и антиоксидантами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака, говорит нутрициолог.

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Помогает ли ананас похудеть? Или это миф?

По словам Анны, ананас благоприятно влияет на пищеварительную систему за счёт содержания в нём пищеварительных энзимов, таких, например, как бромелайн, которому частенько приписывается эффект жиросжигания. Но тут мы должны вас разочаровать. Бромелайн относится к классу ферментов под названием протеазы. Они отвечают за расщепление белков в нашем организме, а это облегчает их усвоение. То есть бромелайн действительно может облегчить жизнь людей, но не в плане сжигания жира.

Анна ван дер Флит тренер, нутрициолог и консультант по психологии пищевого поведения Его свойства помогают людям с поджелудочной недостаточностью, когда поджелудочная не в состоянии вырабатывать достаточное количество нужных ферментов для расщепления белка. Тут на помощь и приходит бромелайн, но зачастую в виде пищевой добавки, а не ананаса. Только не забывайте, что любые препараты, включая БАДы, не стоит себе назначать самостоятельно. Перед их приемом необходимо проконсультироваться с врачом.

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Елена Кален психолог и эксперт в психологии снижения веса Процесс сжигания жира достаточно трудный – чтобы его запустить, организму нужно много минералов и витаминов. Поэтому, если ананас употреблять вместе с другими продуктами, пользы будет больше. Например, его можно добавлять в творог, салат, куриное филе или десерт. Но даже в этом случае ананас не способен сжигать подкожный жир, который уже отложился.



Объясняем: в состав бромелайна, содержащегося в ананасе, входят сульфгидрилсодержащие протеолитические ферменты – они расщепляют белки на аминокислоты. То есть ни о каком расщеплении жира (жировой ткани) речи быть не может. Возникает вопрос, зачем человеку, желающему сбросить вес избавляться от собственного белка в организме? Ведь белок только помощник для нас в этом трудном деле!

Кристи Лессинг тренер, диетолог Дело в том, что данный фермент участвует во многих регуляторных функциях организма, а именно обладает противовоспалительным свойством, формирует иммунный ответ и участвует в процессах свертывания крови. Он влияет и на моторику желудочно-кишечного тракта, нормализует синтез определенных ферментов и сигнальных молекул. Но если вы рассчитываете похудеть с помощью одного лишь сока и мякоти ананаса, при этом придерживаясь неправильного и сидячего образа жизни, у вас вряд ли это получится.



Как видите, бромелайн – ценный элемент, но на потерю жира он никак не влияет. Рассказы о том, что ананас помогает похудеть – это миф, ведь сжигание жира в нашем организме происходит исключительно за счёт дефицита калорий. Если вы будете питаться только ананасами, соблюдая свой суточный дефицитный калораж, то, конечно, похудеете. Но причина будет не в бромелайне, а в отрицательном энергетическом балансе – когда вы тратите энергии больше, чем получаете с едой.

Сколько можно съесть ананаса в день? И какие есть противопоказания?

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Ананас вполне может быть частью сбалансированного рациона – его можно есть в рекомендованных для любого фрукта количествах, а именно: 3-4 порции в день по 100 г. Но все же лучше не пытаться худеть с его помощью, отмечает нутрициолог. Для этих целей, по словам эксперта, лучше использовать принципы рационального питания. В природе нет какого-то конкретного продукта, от которого вы похудеете или поправитесь. На состав тела влияют общий суточный рацион, и его калорийность, и то, сколько вы двигаетесь, как хорошо спите и справляетесь со стрессом.

Несмотря на вcе свои полезные свойства, у ананаса есть и противопоказания, говорит диетолог Кристи Лессинг.

Ананас имеет очень высокую кислотность. При употреблении можно усугубить язву желудка или гастрит. Тем, у кого есть аллергические реакции и сахарный диабет, злоупотреблять ананасом не стоит.

С осторожностью употреблять ананас следует и беременным, а также кормящим. Ведь его сок стимулирует мышечные ткани и вызывает их тонус, а это крайне нежелательно во время вынашивания ребёнка. Не стоит забывать, что бромелайн, входящий в состав ананаса, усиливает действие антибиотиков и увеличивает их содержание в крови и моче.

Как правильно выбирать ананас?

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Чтобы выбрать спелый ананас, следуйте небольшим правилам: