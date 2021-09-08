Рассказываем, почему трёхчасовые занятия так же плохи, как и десятиминутные.

Сколько времени нужно проводить в зале, чтобы тренировка прошла эффективно?

В погоне за идеальным телом мы можем проводить в тренажёрном зале по два, а то и по три часа. Это очень много. Но, как известно, у любой медали всегда две стороны. Любители всё сделать быстро готовы прибежать в зал на 15 минут и считают, что этого им будет вполне достаточно.

К сожалению, и тот, и другой вариант ни к чему хорошему вас не приведут. Во всём нужна мера.

Инесса Тимошина персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу 15 минут — лучше, чем ничего. Но для того, чтобы накачаться или скинуть вес, этого недостаточно.

15-30 минут: за это время можно сделать только разминку

Такие тренировки совершенно не компенсируют сидячий образ жизни, который так распространён в современном мире. Если целью занятия является набор мышечной массы, то такого времени явно не хватит для роста мышц.

Кроме того, полноценная и безопасная тренировка включает в себя разминку, а также перерывы между подходами. Всё это никак не уложится ни в 30 минут, ни, тем более, в 15.

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Более двух часов: за это время организм начинает сжигать мышцы, а не жир

Нервная система и мышцы неспособны активно работать так долго. Если человек заставляет своё тело работать более двух часов, его организм начинает действовать на кортизоле. Это гормон стресса, который хоть и даёт энергию, но сжигает мышечные волокна, а не жир. Тренировка такой продолжительности носит отрицательный характер и лишь отдаляет вас от вашей цели.

Специалисты утверждают, что в случае, когда целью тренировки является развитие физической мощи или набор мышечной массы, продолжительность занятия не может превышать двух часов.

Так сколько же времени заниматься?

Оптимальным временем для тренировки в спортивном зале будет от 40 до 90 минут. Тайминг может немного меняться в зависимости от задач и типа нагрузок.

В спортзал лучше приходить с достаточным запасом времени. В конце концов, спокойно переодеться и подготовиться к тренировке намного лучше, чем делать всё второпях. Но и не растягивайте своё занятие на полдня.

Цените своё время и помните, что крайности никого ещё до добра не доводили.