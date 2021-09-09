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Как начать заниматься спортом с нуля дома или в зале правильно и без вреда для здоровья, как перебороть лень

Сидячий образ жизни: как начать заниматься спортом и не навредить организму?
Елена Пастарнак
Как начать заниматься спортом
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Каждый шаг, который вы сделаете в течение дня, поможет быть продуктивнее и меньше уставать к вечеру.
Как начать тренироваться, если до этого вы никогда не занимались? Что нужно сделать перед тем, как приступить к тренировкам?

Отвечает травматолог-ортопед.

Дорога на работу на машине или метро, девять часов за компьютером, вечерний отдых на диване с телефоном — типичное расписание жителя мегаполиса. Большую часть дня офисные сотрудники проводят сидя, мало двигаются, а вечером уже не остаётся сил практически ни на что.

Недостаток физической активности, или гиподинамия, негативно влияет на все процессы в организме, в том числе на кровообращение, дыхание и пищеварение.

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Елена Пастарнак
травматолог-ортопед сети салонов ОРТЕКА

Малоподвижный образ жизни становится причиной снижения мышечной силы и выносливости, провоцирует развитие заболеваний опорно-двигательной системы.

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Почему мы устаём?

Позвоночник испытывает постоянные статические нагрузки из-за сидячего образа жизни. Во время работы люди редко следят за осанкой, ведь для большинства в первую очередь важно выполнить задачи и успеть ко всегда горящим дедлайнам. Из-за этого появляется искривление позвоночника, развивается остеохондроз, начинает болеть спина и голова.

К неправильной осанке быстро привыкают: через какое-то время нетренированные мышцы спины уже не могут обеспечивать безопасное положение позвоночника. Это сказывается и на общем состоянии организма. Человек быстро устаёт, снижается работоспособность, появляются вялость и сонливость к концу дня.

Фото: unsplash.com/photos/FHnnjk1Yj7Y

Что делать, чтобы не навредить позвоночнику во время работы в офисе?

В течение дня нужно не забывать контролировать свою осанку.

  • За компьютером спину надо держать ровно, стараясь не наклоняться вперёд. Голова, плечи и таз должны оставаться на одном уровне.
  • Монитор лучше располагать на линии глаз, чтобы не пришлось сильно опускать или поднимать голову.
  • Во время работы в офисе каждый час нужно вставать со стула и двигаться хотя бы 10 минут. Лишний раз можно не звонить по телефону, а пройтись до коллеги. Вместо лифта лучше пользоваться лестницей, а в обед можно выделять несколько минут на прогулку.

Почему спортсмены-новички чаще получают травмы?

Ушибы, вывихи, надрывы и разрывы связок — это самые распространённые травмы, с которыми особенно часто сталкиваются начинающие спортсмены.

Одна из самых главных причин травматизма новичков — недостаточная техническая подготовка. Нельзя игнорировать разминку, это важный процесс подготовки опорно-двигательной системы к предстоящей тренировке.

Начинающие спортсмены часто не обращаются к тренерам. Они неправильно оценивают свои силы и не всегда правильно распределяют нагрузку. Поэтому травмы у новичков встречаются чаще, чем у профессионалов, за здоровьем которых внимательно следят врач и тренер.

Фото: unsplash.com/@jackychiu

Как тренироваться без травм?

Для того чтобы избежать проблем с опорно-двигательной системой, начинающим спортсменам нужно соблюдать простые меры предосторожности.

  • Перед интенсивными занятиями стоит освоить технику выполнения упражнений вместе с тренером.
  • Перед каждой тренировкой надо уделять внимание разминке.
  • Для защиты от перегрузок и травм рекомендуется использовать ортопедические спортивные бандажи.
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