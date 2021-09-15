Пять секретов Зендаи: как актриса держит себя в отличной форме?

В последнее время мы часто видим Зендаю на красных дорожках, где она демонстрирует облегающие наряды от именитых дизайнеров и показывает свою идеальную фигуру.

На самом деле распорядок дня Зендаи, её образ жизни и питание очень сложно назвать правильным. Вместе с экспертом рассказываем о пяти правилах актрисы, которые помогают ей поддерживать форму, и о том, будут ли они работать для всех.

Дмитрий Ващенко персональный тренер Возможно, что отказ от завтраков — это часть спланированного режима и диеты.

Правило 1: отказ от мяса и овощей

Зендая придерживается вегетарианства с девяти лет, поэтому в её холодильнике невозможно найти говядину, курятину и рыбу — главные источники белка. В основном Зендая питается низкокалорийными вегетарианскими блюдами. Однако любимое блюдо актрисы сложно назвать диетическим: лапша под острым соусом содержит в себе много соли, но Зендая не готова отказывать себе в таком удовольствии.

Запивает лапшу она лимонадами или фруктовыми соками, а от кофе и энергетических напитков старается воздерживаться. Рацион питания Зендаи усложняет тот факт, что она не любит овощи. Слышать такое от вегетарианки непривычно, но она действительно редко использует овощи в приготовлении, только в качестве перекуса.

Правило 2: в качестве десерта можно выбрать мороженое и фруктовые хлопья

Когда интервьюеры спрашивают Зендаю о правилах её диеты, то она отвечает, что может есть мороженое на завтрак, обед и ужин. Она одержима этим замороженным лакомством и очень часто позволяет его себе. Актриса часто посыпает мороженое фруктовыми хлопьями и поливает различными топингами. Звезда Диснея уверена, что, позволяя себе сладкое, она избегает многих срывов и поддерживает своё эмоциональное состояние в норме.

Дмитрий Ващенко тренер по фитнесу Конечно, можно сказать, что у неё хорошая генетика, но то, что она следит за своим питанием — это точно.

Правило 3: регулярные занятия танцами

Зендая танцует с самого детства. В 8 лет она была участником хип-хоп труппы Калифорнийского театра, где работала её мама. В 14 она сыграла профессиональную танцовщицу в сериале Диснея «Танцевальная лихорадка», а потом участвовала в американских «Танцах со звёздами», где они с партнёром заняли второе место. Танцы могут заменить полноценную кардиотренировку.

На съёмках «Дюны» я приучила к этому всю съёмочную команду: после тяжёлого дня мы собирались у меня в гримерке, Тимоти Шаламе приносил колонку, и мы танцевали до упаду.

Зендая занимается танцами ежедневно по 1-2 часа, что позволяет ей избежать отёков, расслабиться и зарядиться энергией.

Правило 4: постоянные силовые тренировки

На силовые тренировки Зендая стала ходить, когда появились контракты на фильмы, где нужно выполнять физически сложные трюки. Ходит в зал актриса 3-4 раза в неделю и любит, чтобы занятия были в радость.

Чаще всего она выполняет упражнения, в которых задействованы несколько групп мышц: становая тяга, различные виды планки, в том числе на набивном мяче, болгарские выпады и бёрпи.

Правило 5: не завтракать при отсутствии желания

После пробуждения Зендая не бежит на кухню, чтобы приготовить яйца Бенедикт, а наоборот, может забыть о завтраке и осуществить первый приём пищи уже в разгар рабочего дня. Её любимая острая лапша, кстати, вполне заменяет ей овсянку.

По утрам ассистент пытается меня чем-то накормить: мне нравится завтракать, но не люблю есть сразу после пробуждения. Исключение – Nutella, блинчики и лесные ягоды. Вот это для меня идеальный завтрак!