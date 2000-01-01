Как узнать свою норму по задержке дыхания?
Проверим, насколько вы готовы к погружению.
На сколько сможет задержать дыхание мужчина?
В идеале этот показатель должен держаться в районе 50-60 секунд.
На сколько сможет задержать дыхание женщина?
Для девушек этот показатель — 40-45 секунд.
Сколько сможет продержаться под водой ребёнок?
С возрастом умение надолго задерживать дыхание только улучшается.
Для 7-11 лет – 30-35 секунд.
Для 12-15 лет – 40-45 секунд.
Для 16-17 лет – 45-50 секунд.
Для 7-11 лет – 30-35 секунд.
Для 12-15 лет – 40-45 секунд.
Для 16-17 лет – 45-50 секунд.
А какие нормы у спортсменов?
Атлеты могут продержаться под водой дольше.
Норма для мужчин: 65-75 секунд и более.
Норма для женщин: 45-55 секунд и более.
Норма для мужчин: 65-75 секунд и более.
Норма для женщин: 45-55 секунд и более.
Как определить свою норму?
Сделайте вдох, выдох, а затем вдох на уровне 85-95% от максимального. Плотно закройте рот и зажмите нос пальцами.
Как узнать свою норму по задержке дыхания?
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