7 необычных спортивных сооружений мира

Как насчёт того, чтобы сыграть в теннис на вершине небоскрёба, который входит в сотню самых высоких зданий мира?

Знали ли вы, что футбольный стадион может находиться в скале, а теннисный корт — на крыше отеля? Если нет, читайте подборку, которая точно вас впечатлит.

Пекинский национальный стадион, или «Птичье гнездо»

Стадион расположен в районе Чаоянь, на территории Олимпийской деревни. Многофункциональный спортивный комплекс построили специально для проведения летних Олимпийских игр 2008 года.

Фото: Clive Rose/Getty Images

При создании проекта перед архитекторами стояли две задачи: сделать уникальный дизайн и конструкцию, способную выдержать землетрясение. Благодаря последнему сегодня «Птичье гнездо» — самое большое в мире сооружение из стали и самая сложная инженерная постройка, созданная для спортивных мероприятий.

Наивысшая точка комплекса находится на высоте 20-этажного дома (68,5 м). Ряды трибун спланированы так, что с любого места видно всё, что происходит на поле. Матчи могут посещать до 91 тыс. зрителей.

Сейчас на стадионе проходят чемпионаты по футболу, лёгкой атлетике, гимнастике и культурно-массовые мероприятия. Зимой «Птичье гнездо» становится ледовой ареной: там можно покататься на коньках, заняться горными лыжами и биатлоном. В 2022 году на стадионе планируется провести церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр.

Современный центр уличного спорта в Дании

Спортивный центр Game Streetmekka Aalborg построили в 2018 году в Ольборге на территории бывшего завода. Основной целью проекта было создание современного места для занятия уличными видами спорта и проведения тематических мероприятий в любое время года.

Фото: facebook.com/GAMEStreetmekkaAalborg

Постройка имеет обычный прямоугольный вид, однако фасад здания привлекает большими цветными граффити. Корпус разделён на два крыла. В первом, который раньше был экспериментальным залом, занимаются скалолазанием, скейтбордингом, паркуром, воркаутом, роллер-спортом, самокатингом, баскетболом и футболом. Во втором, бывшей лаборатории, — танцами, звукозаписью и уличной кухней.

Кстати, большая часть материалов центра была повторно использована или оставлена нетронутой. Тем не менее старые элементы гармонично вписались в современный интерьер.

Лыжный трамплин «Бергизель» в Австрии

«Бергизель» — учебный центр и площадка для тренировок и соревнований по прыжкам с трамплина в Инсбруке.

Фото: View Pictures/Getty Images

Первые состязания состоялись в 1925 году. Тогда сооружение было деревянным. Через пять лет его укрепили и сделали самым большим трамплином того времени. На спортивной площадке трижды зажигался Олимпийский огонь — в 1964, 1976 и 2012 годах — и несколько раз проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Длина трамплина — 120 м, и лыжники могут разгоняться до 92 км/ч на спуске.

Сооружение — популярная туристическая достопримечательность и современный символ Инсбрука, который видно из многих точек города. С высоты 50 м над пиком горы Бергизель путешественники могут насладиться панорамными видами на город, горную гряду Нордкетте, долину Инталь и выпить какао в уютном кафе. А зимой можно понаблюдать, как тренируются спортсмены.

Гольф-клуб в Акабе, Иордания

Часто можно увидеть небоскрёбы на фоне пятиэтажных домов, что режет глаз. Если вы посмотрите на Ayla Golf Academy & Clubhouse, такое вряд ли произойдёт. Постройка совсем не выглядит искусственной. Наоборот, она органично вписалась в окружающий ландшафт, слившись с пейзажем. Издалека её можно принять за песчаный холм. Ржавые тона повторяют оранжево-золотые оттенки расположенных поблизости гор.

Фото: ayla.com.jo

Клуб расположен в пустыне, недалеко от города Акаба. Его окружает 18-луночное поле, а внутри находятся магазин, ресторан, бар, банкетный зал, фитнес и спа. Здесь гости уединяются с природой и любуются возвышенностями.

Почти всё здание построено вручную. Чтобы укрепить связь с местным сообществом, архитекторы использовали традиционную узорную решётку машрабия. Внутренние помещения украсил иорданский художник, придав поверхностям «необработанный» вид.

Плавательный спортивный комплекс на воде в Шанхае, Китай

Комплекс построили на месте бывшей промзоны на берегу реки Хуанпу в 2011 году. Стадион окружают стальные белые панели. По задумке они имитируют паруса кораблей. Вместе с тем искусственно созданные озёра, омывающие комплекс, дополняют тему воды.

Фото: Feng Li/Getty Images

Сооружения центра можно использовать не только для плавания. Например, там проходят концерты, состязания по боксу, хоккею, бадминтону и волейболу. Суммарно в спорткомплексе смогут поместиться 14 тыс. человек. Однако при помощи съёмных сидений количество гостей можно увеличить до 18 тыс.

Муниципальный стадион в Браге, Португалия

«Брага Мунисипал», или, как его ещё называют, «Педрейра» (с португальского – «карьер») – это футбольный стадион, расположенный в скалах Монте-ду-Кастро. По замыслу авторов, сооружение должно было стать современным пространством для занятий спортом, не нарушающим ландшафт Португалии.

Фото: Octavio Passos/Getty Images

О необычном сооружении впервые узнали в 2004 году во время чемпионата Европы по футболу. Стадион принимал два матча групповой стадии турнира: Болгария — Дания (0:2) и Нидерланды — Латвия (3:0). Сегодня это домашний стадион местного клуба «Брага».

По бюджету «Брага Мунисипал» один из самых дорогих португальских стадионов — его стоимость составляет € 81 млн. Ежегодно город дополнительно тратит около € 13 млн на благоустройство стадиона и поля.

Благодаря нестандартному дизайну арены стадион привлекает к себе не только болельщиков со всех стран, но и обычных туристов. Кстати, вдохновением для «Педрейры» стала архитектура древних южноамериканских инков.

Теннисный корт на башне Бурдж-эль-Араб, ОАЭ

Спортивные площадки на крышах домов — не редкость. Тем не менее самый высоко расположенный в мире теннисный корт заслуживает особого внимания. Хотя бы потому, что он внесён в книгу рекордов Гиннесса.

Отель Бурдж-эль-Араб стоит в море на расстоянии 280 м от берега на искусственном острове. Имея высоту 321 м, он входит в сотню самых высоких зданий мира. Теннисный корт там круглый и находится практически на вершине здания. Его площадь — 415 кв. м, что чуть меньше стандартного (668 кв. м). Примечательно, что это не крыша, а отдельная выступающая постройка.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 2005 году в Дубае проходил теннисный турнир Dubai Tennis Championships. Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер и победитель восьми турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион Андре Агасси остановились в отеле Бурдж-эль-Араб и сыграли несколько сетов над океаном.

Не беспокойтесь — свалиться с площадки невозможно. Внизу по краю крыши натянута глубокая проволочная сетка. Однако мячики от падения вниз не застрахованы.

В те дни, когда на корте не проводятся матчи, он используется как вертолётная площадка.