Салехе Бембери: американский дизайнер, навсегда перевернувший спортивную моду

Имя Салехе Бембери очень известно в мировом модном пространстве. В его портфолио фиксируется сотрудничество с главными спортивными брендами, такими как Yeezy, New Balance, Crocs, Off-White и многими другими. Его кроссовки отличаются яркостью, удобством и философией. Вдохновляясь природными явлениями и красотами, Бембери создаёт необыкновенно креативные модели, и это обращает внимание всех сникерхедов и любителей моды.

Вместе со стилистом рассказываем о пути талантливого дизайнера и о его главных коллаборациях.

Виктория Старцева персональный стилист Кроссовки и кеды стали нашей ежедневной рутиной, но в любой рутине есть место празднику, и именно этим праздником в мире кроссовок является Салехе Бембери.

Путь дизайнера от Yeezy до Versace

Салехе родился в Нью-Йорке и с 2009 по 2011 годы учился в Сиракузском университете по специальности промышленного дизайна. После окончания вуза и до того, как стать популярным среди стритвир-сообщества, Бембери работал дизайнером бренда Cole Haan. Его руководитель был знаком с Канье Уэстом и, разглядев потенциал у своего сотрудника, попросил у него портфолио и передал рэперу. Через три месяца марка организовала собеседование Салехе с Канье, после чего первого взяли на работу в команду Yeezy. Там ему удалось разработать ботинки в стиле милитари и сапоги на шнуровке для коллекций Season 3 и 4.

Возможность ежедневно работать с таким гением, как Канье, была для меня большой честью, меня это многому научило.

В 2017 году стало известно, что в штате модного Дома Versace появится специальный человек, который будет заниматься исключительно дизайном кроссовок. Им стал Салехе Бембери. Сотрудничество ему предложила сама Донателла Версаче.

Работая в Versace, Салехе не только отвечал за дизайн всей линейки мужской обуви, но и стал вице-президентом бренда. Благодаря его стараниям о Versace вновь заговорили, и одним из символов возрождения дома стали кроссовки Chain Reaction, которые побывали на ногах каждого второго западного артиста. В 2020-м контракт Салехе с брендом закончился, и он решил стать самостоятельным дизайнером, о чьих последних коллаборациях слышал почти каждый.

Коллаборация с Crocs

В рамках коллаборации Салехе с брендом Crocs в декабре 2021 года выйдут рельефные клоги с текстурой, напоминающей рёбра. В основу узора лёг мотив отпечатка пальца, который дизайнер часто использует в своих работах. Сами тапочки будут белыми с полупрозрачной серой подошвой, которая заходит на носок. Для дополнительной фиксации обуви есть ремешок на липучке.

Коллаборация с New Balance

В 2020 году Бембери выпустил свою первую независимую коллаборацию со спортивным брендом New Balance. Для воплощения творческой идеи дизайнер выбрал модель 2002R. Верх модели изготовлен из комбинации замши, крупной и мелкой сетки, а также дополнен пушистой буквой N в голубом цвете и нашивкой именем Салеха Бембери поверх шнурков. Разрабатывая кроссовки, Салех вдохновлялся прогулками в Каньоне Антилопы в штате Аризона, поэтому кроссовки получили оранжево-рыжий цвет, который повторяет тона земли.

Недавно в своём «инстаграме» дизайнер поделился фотографиями второй коллаборации с New Balance. На этот раз выбрали культовую модель 574. Новые New Balance наделены отличительными элементами дизайна Салехе: подошва, которая напоминает человеческий позвоночник, вставки для дополнительной амортизации из замши и сетки, логотип New Balance со светоотражающими элементами и «тег» дизайнера, который прикреплён к боковой части.

Коллаборация с Anta Sports

На создание новых кроссовок с брендом Anta Sport дизайнера Салехе Бембери вдохновила фотография птенца, пробивающегося из скорлупы в мир. Конструкция кроссовок напоминает ветки, переплетённые птицами, и обеспечивает отличную фиксацию обуви на стопе. Подошва модели Nest (название тоже выбрано неслучайно, в переводе с английского nest означает «гнездо») выполнена из нескользящего материала, благодаря чему кроссовки становятся более безопасными.

С этой коллаборацией бренд Anta ставит перед собой социально важную задачу: вдохновлять жителей города на проведение активной жизни и занятия спортом, а также напоминать о гармонии человека с природой.

Революция Салехе Бембери в спортивной моде

Спортивная обувь, которую создаёт Салехе, уникальна, и ни один спортивный дизайнер не создавал настолько креативные модели, которые были к тому же практичные и стильные. Давая жизнь своим идеям, Салехе уверяет, что при создании любой вещи необходимо испытывать страсть к делу и любопытство для побочных проектов и коллабораций. Чтобы кроссовки остались не только в памяти бренда, но и в памяти поколения, необходимо постоянно думать о них и осознавать, для чего они производятся.

Самый распространённый ответ, который я получил в этом году, — «Я отлично бегаю». Моя цель — превратить этот «забег» в постоянную культуру.