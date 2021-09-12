Рекламные контракты в спорте: зачем они компаниям?

С некоторыми спортсменами спонсорские контракты заключают на всю жизнь.

У многих престижных и устоявшихся на рынке спортивных (и не только) брендов есть рекламные контракты с мировыми звёздами спорта. Это говорит о том, что марка ориентируется на здоровый образ жизни, который сразу ассоциируется со спортом и его представителями. А многие компании просто привлекают внимание потенциальных покупателей, которые могут оказаться среди большой аудитории спортсменов. Рассказываем о главных контрактах известных брендов со звёздами спорта.

Что получают и что теряют бренды от сотрудничества со спортсменами?

У любого спонсорства есть как положительные, так и отрицательные аспекты. Например, сотрудничество бренда CocaCola с футболистом Андресом Иньестой увеличило продажи в Китае на 4%, а в Бразилии — на 12%.

Говоря об отрицательном влиянии спортсмена, нельзя не упомянуть Gillette, Gatorade, Electronic Arts и других марки, имевшие контракт с гольфистом Тайгером Вудсом. Перечисленные бренды потеряли до $ 12 млрд. Произошло это из-за многочисленных скандалов спортсмена.

Также от сотрудничества компании получают постоянный приток подписчиков в социальных сетях, что говорит об увеличении потенциальных покупателей. Так, от спонсорства с Месси к Pepsi ежегодно приходят около полумиллиона подписчиков.

По содержанию контрактов спортсмены обязуются участвовать в рекламных интеграциях и съёмках промороликов. Некоторые должны регулярно появляться на публике в вещах или с аксессуарами бренда, который рекламируют, и при этом не носить вещи компаний-конкурентов.

Роджер Федерер и Uniqlo

С 1998 года Федерер, по подсчётам Forbes, заработал на корте $ 126 млн. Но почти в пять раз больше Роджеру принесли спонсорские контракты с Rolex, Mercedes, Credit Suisse, Lindt, Wilson и авиакомпанией NetJets, которые сотрудничают с теннисистом много лет. С 2017 года список рекламных партнёров Федерера пополнил производитель пасты Barilla, а в 2018-м Роджер сменил экипировщика. Вместо Nike теперь его одевает японский бренд Uniqlo.

10-летний контракт оценивают в $ 300 млн. Весной 2019-го Nike прекратил продажу брендированной коллекции Федерера, и многие фанаты ждут, что вскоре именная линейка Роджера может появиться в магазинах Uniqlo.

Леброн Джеймс и Nike, Kia, Sprite

Именные кроссовки Леброна от Nike отлично продаются, а в его партнёрском списке также присутствуют Sprite, Intel и Kia. Деньги, которые поступают с рекламы, Джеймс уверенно вкладывает в личное дело. Например, в 2018-м Джеймс вместе с Арнольдом Шварценеггером, Синди Кроуфорд и горнолыжницей Линдси Вонн основал компанию Ladder по производству чистых и эффективных пищевых добавок. Ещё один бизнес-актив Леброна — это растущая сеть фастфуд-ресторанов Blaze Pizza.

Стефен Карри и Under Armour, JBL

Больше всего денег приносят баскетболисту именно рекламные контракты. Стабильно яркая игра Карри и его позитивный имидж за пределами площадки привлекают очень разные бренды: спортивная одежда Under Armour, аудиотехника JBL, банк Chase, автомобиль Infiniti и другие.

Для управления своими маркетинговыми, благотворительными и инвестиционными проектами Карри в 2017 году основал компанию SC30, которая успешно работает и по сей день.

Фил Микельсон и Rolex

Один из самых крупных гонораров в своей карьере, $ 9 млн, гольфист Фил Микельсон получил за победу над Тайгером Вудсом. И всё же гораздо больше, чем на поле, Микельсон зарабатывает на спонсорских контрактах. В числе его партнёров KPMG, Rolex, биофармацевтика Amgen, одежда Mizzen+Main, гольф-экипировка Callaway и другие бренды. Его суммарный рекламный доход за карьеру оценивают в $ 700 млн.

Лионель Месси и Pepsi, Lays, Adidas, Huawei, Mastercard

У Месси шикарное рекламное портфолио. Среди его партнёров — Pepsi, Lays, Gatorade, Adidas, Huawei, Mastercard и другие. В 2019-м список пополнил люксовый часовой бренд Jacob&Co. С этим брендом у футболиста вышла серия именных часов стоимостью $ 28 тыс. и тиражом в 180 экземпляров, позже в коллекции появились более дорогие модели — по $ 46 тыс. и $ 150 тыс.

Летом 2019 года воплотился в жизнь запуск интернет-магазина Messi Store, в котором была представлена коллекция одежды, созданной в сотрудничестве с компанией MGO.

Льюис Хэмилтон и Mercedes

Льюис Хэмилтон является шестикратным чемпионом Формулы-1 и выступает за защиту окружающей среды, экологичность и осознанное потребление. Став партнёром главного производителя автомобилей, он появился в «зелёном» рекламном ролике «Мерседеса» и презентовал видение будущего марки — поездку на новом электрическом суперкаре VISION EQS.

Это экспериментальный и полностью электрический автомобиль. Именно этот концепт станет основной философией завода в CO2-нейтральном будущем. Хэмилтон впервые в карьере прорекламировал электрокар, хотя до этого уничижительно отзывался о гоночной электросерии Формулы-Е, но, похоже, увидев биологические исследования, изменил своё мнение.

Что такое пожизненные контракты?

Есть несколько спортсменов, у которых со своими спонсорами подписаны пожизненные контракты. В этот список входят семь широко известных личностей, включая, конечно же, игрока сборной Португалии Криштиану Роналду, который не первый год сотрудничает с Nike. Наряду с ним с маркой всегда сотрудничает Леброн Джеймс, который получил вознаграждение в размере $ 1 млрд, и Майкл Джордан. Второй ежегодно получает выплаты с продаж легендарной модели кроссовок Air Jordan.

Дэвид Бекхэм свой «вечный» контракт подписал в 2003 году с adidas. Общая сумма, которую должен получить футболист, составила чуть более $ 160 млн.

Пожизненная сделка есть также и у теннисиста Роджера Федерера: 10 лет назад спортсмен подписал контракт с Wilson (компания производит теннисную экипировку) на ежегодно выплачиваемую сумму в $ 2 млн. С этой же компанией работает и японский теннисист Кей Нисикори, однако его размер вознаграждения неизвестен.

Легкоатлет Усэйн Болт ещё в школьные годы стал сотрудничать с брендом Puma, но только в 2013-м подписал контракт на постоянное сотрудничество, по которому он получает $ 10 млн в год, пока выступает, и $ 4 млн ежегодно будет получать после завершения карьеры.