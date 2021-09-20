Сметать с полок все добавки и витамины не стоит. Действительно полезны далеко не все.

5 помощников на пути к стройности и отличному самочувствию

Александра Реброва чемпионка международных соревнований по фитнесу Зачем нужно пить витамины во время похудения?

Многие привыкли считать, что путь к стройному и красивому телу связан с преодолением: изнурительные тренировки, жёсткие ограничения в питании, сложный подсчёт калорий. Чтобы путь к вашей лучшей форме был максимально комфортным и эффективным, необходим комплексный подход: здоровый сон, позитивные эмоции, сбалансированное питание из качественных продуктов и приём витаминов.

Когда вы придерживаетесь диеты, количество полезных веществ, поступающих в организм вместе с приёмами пищи, снижается. Как следствие, может ухудшиться настроение и внешний вид, возникнуть чрезмерное чувство голода. Приём витаминов поможет ускорить обменные процессы в организме, эффективнее сжигать жировые отложения, сохранять бодрость и хорошее самочувствие всего организма в целом.

L-карнитин для энергии

L-карнитин выполняет множество функций: от повышения выработки энергии до освобождения организма от скопившихся токсинов. Главная его особенность — это транспортировка жирных кислот из «жировых депо» в мышечные клетки, которые превращаются в энергию. Её организм использует в качестве топлива для создания АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты, универсального источника энергии.

Это не все заслуги L-карнитина — также он повышает устойчивость к стрессу, стимулирует работу мозга, оказывает антиоксидантное действие. Для коррекции массы тела рекомендуется сочетать приём добавки с правильным питанием и физической активностью. А чтобы усилить эффект от занятий спортом, рекомендуется принимать добавку перед тренировкой.

Фото: istockphoto.com

Если цель — восстановление мышечных тканей, принимать L-карнитин стоит после тренировки. В обоих случаях пить препарат лучше между приёмами пищи, а не одновременно с ними. Так он будет лучше усваиваться.

BCAA для роста мышц и иммунитета

Это комплекс из трёх аминокислот — лейцин, изолейцин, валин — которые поступают с пищей или благодаря добавкам. Это строительные белки, используемые организмом для построения тканей.

BCAA ликвидирует недостаток белков в нарабатываемой мускулатуре, чтобы в процессе тренировок не разрушать уже сформированные мышцы. Кроме того, он повышает работоспособность, иммунную систему и снижает болезненные ощущения после физических нагрузок.

Фото: unsplash.com/@howtogym

Приём BCAA ускоряет рост мыщц, помогает улучшить силовые показатели, повышает выносливость и энергию, отлично выводит лишнюю воду из организма. Незаменимый ингредиент для качественного построения тела.

Рыбий жир для насыщения и быстрого метаболизма

Польза рыбьего жира при похудении — в особом воздействии жирных кислот на организм. В частности, повышенная концентрация DHA помогает уменьшить существующие адипоциты (клетки жировой ткани) и предотвратить образование новых.

Также борьбе с лишним весом способствуют следующие факторы: чувство насыщения, ускорение жирового окисления, наращивание «чистой» мышечной массы, предотвращение инсулиновой невосприимчивости. При регулярном употреблении рыбьего жира ускоряется естественный метаболизм, который напрямую воздействует на расщепление подкожных жировых отложений. Также он стимулирует снижения веса.

Протеин для восстановления клеток

Протеин — это полезный белок, который оказывает положительное влияние на обновление и рост мышечных клеток. Его можно получать естественным путем благодаря потреблению пищи, богатой животным белком (курица, яйца, молочные продукты), или использовать добавку самостоятельно в виде коктейля или в дополнение к повседневному рациону.

Фото: unsplash.com/@koolmonty

В зависимости от сырья, из которого изготавливают протеин, выделяют несколько видов: сывороточный, казеиновый, соевый, яичный, молочный, комплексный. Он также позволяет поддерживать водный баланс в теле, не позволяя организму накапливать лишнюю воду, которая отражается на весах. Протеин восстанавливает повреждённые клетки после занятия спортом, а также наращивает мышечную массу и обеспечивает энергией все клетки в случае дефицита калорий.

Конъюгированная линолевая кислота против жироотложения

CLA, или конъюгированная линолевая кислота, — это комплексное соединение изомеров линолевой Омега-6 жирной кислоты натурального происхождения. CLA оказывает активное воздействие на жировые и мышечные ткани. Способна сжигать жир, а также тонизировать клетки на ускоренную работу обменных процессов. Так, CLA сокращает жироотложение, усиливает рост мышц, снижает инсулинорезистентность.

Перед приёмом любых добавок стоит проконсультироваться со специалистом. Опытный врач подскажет, на каком этапе и какие витамины принимать, чтобы достичь максимальных результатов. И помните, что в основе здорового и красивого тела лежит любовь к себе. Занимайтесь спортом, больше отдыхайте, избегайте стрессов, сократите фастфуд и сладкие напитки. И тогда путь к телу мечты будет приносить только позитивные эмоции.