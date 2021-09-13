Мифы об острой пище. Чему не стоит верить?

У пряностей есть немало полезных свойств — не спешите от них отказываться.

Помогают ли острые специи похудеть? Как острое влияет на пищеварение?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Пряности — продукт, который есть на каждой кухне. Неважно, добавляете вы их во все блюда или только при приготовлении плова раз в месяц, — знать о пользе и вреде жгучих специй лишним не будет.

Представляем шесть популярных суждений об острой еде и разбираемся, какие из них правдивы, а какие — нет.

Лидия Квашина нутрициолог Ежедневный рацион с большим количеством трав и специй содержит антиоксиданты, минералы и поливитамины. Они улучшают метаболизм, создают ощущение сытости и продлевают молодость. В умелых руках эта форма фитотерапии вкусна и безопасна.



По моему мнению, все виды перца, куркума, розмарин, бадьян и имбирь должны быть в каждой тарелке или кружке.

Острая пища убивает бактерии — правда

Капсаицин — компонент разных плодов и специй, который делает их острыми. Он обладает антисептическим свойством. Существует мнение, что, употребляя в пищу острое, мы уничтожаем бактерии и вирусы, которые поступают вместе с едой. Это помогает избегать заболеваний желудочно-кишечного тракта.

И правда: задумывались ли вы, почему азиатская кухня так богата на острые специи и соусы? Или зачем к роллам из сырой рыбы подают имбирь и васаби?

Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike

Лидия: Чили, тмин, чеснок, имбирь и другие острые специи убивают большую часть возбудителей инфекций желудочно-кишечного тракта, кишечной палочки и бактерий.

Капсаицин, которого больше всего в перце чили, губит бактерии Хеликобактер Пилори и считается одним из лучших природных средств для лечения язв и гастритов, которые эти бактерии вызывают.

Куркумин — основное вещество, входящее в состав корня куркумы, обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, антибактериальными, противоокислительными свойствами. При этом в разных сортах перечных содержатся вещества, которые усиливают действие куркумина.

А гвоздика обладает антибактериальными и противомикробными свойствами.

Острая пища помогает худеть — правда

Исследователи из университета Пердью доказали: капсаицин способен уменьшить чувство голода и увеличить расход энергии. Вместе с тем он учащает сердечные ритмы и повышает температуру. Это, в свою очередь, стимулирует метаболизм.

Фото: istockphoto.com

Очевидно, что острой пищи много не съесть. Даже при большом желании вряд ли удастся. Тем не менее не нужно думать, что перец — волшебная таблетка для похудения. Такого эффекта можно добиться только в сочетании с дефицитом калорий и физической активностью. Если вы будете есть пшеничные булочки с перцем чили, запивая их сладкой газировкой с имбирём, это не поможет избавиться от лишних килограммов.

Лидия: Вещества, содержащиеся в острых специях, снижают уровень триглицеридов в крови, увеличивают число ферментов в печени, которые участвуют в жировом обмене, ускоряют обмен веществ, активируют процесс окисления жиров.

Капсаицин нейтрализует хронические воспаления, причиной которых становятся жировые клетки, и уменьшает выработку гормона грелина, отвечающего за чувство голода.

Острая пища улучшает пищеварение — правда, но есть нюансы

Одни считают, что это ложь, другие — что нет. Каждый по-своему прав.

Фото: unsplash.com/@zahrinlukman

Лидия: Если у человека имеются заболевания ЖКТ, то острая еда может спровоцировать воспалительные процессы. При отсутствии противопоказаний специи пойдут только на пользу. Пряности стимулируют секрецию желудочного сока, что улучшает приток крови к стенкам желудка и способствует восстановлению его слизистой оболочки.

Острая пища провоцирует изжогу — правда, но есть нюансы

Минусом жгучих приправ считается изжога. Выше мы разобрались: специи увеличивают выделение желудочного сока, что положительно влияет на пищеварение. Однако излишки сока могут попасть в пищевод и вызвать неприятное жжение. Поэтому всегда стоит помнить о мере. Если же есть острое в небольших количествах, такого не произойдёт.

Острая пища приводит к гастриту — миф

Фото: unsplash.com/@andyjh07

Лидия: Есть несколько разновидностей этого заболевания в зависимости от раздражителя, но ни один из них не связан с острой едой.

Вместе с тем врачи считают, что главные «виновники» гастрита — некоторые лекарства и курение. Острая еда не провоцирует гастрит, но вызывает боли у людей с уже имеющимися проблемами. Острое усиливает выделение кислоты в желудке, а при гастрите его слизистая и без того плохо защищена.

Острая пища может повредить вкусовые рецепторы — миф

Если злоупотреблять пряностями, есть шанс, что на время вы утратите вкус. Однако это совсем не значит, что вы больше ничего и никогда не почувствуете. Чтобы защитить организм от боли, капсаицин вызывает онемение ротовой полости и потерю чувствительности. Вкусовые рецепторы посылают в мозг сигнал о жжении во рту, и он начинает вырабатывать эндорфины, чтобы заблокировать неприятные ощущения. Это и вызывает онемение.

Лидия: Как и большинство других клеток, вкусовые рецепторы заменяют друг друга на протяжении всей жизни и со временем изнашиваются и отмирают. Острая пища здесь ни при чём.

Как правильно включить острое в рацион?

Чтобы привыкнуть к острым специям, потребуется время. Главное правило — включайте пряности понемногу и постепенно. Многие смешивают острые приправы с натуральным йогуртом, чтобы сделать их вкус мягче.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, важно помнить, что существуют ограничения и противопоказания для использования специй: