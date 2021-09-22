Наташа Краснова: людям пофиг на мои недостатки, они заняты тем, что прячут свои

Мы запустили проект в письмах, в котором успешные женщины рассказывают свои истории о несправедливости, с которой им приходилось сталкиваться по жизни. «У тебя некрасивая фигура», «ты занимаешься неженским делом», «ты не умеешь шутить» – нашим героиням доводилось слышать такое. Поводы к придиркам всегда найдутся, особенно, если ты известная. Но даже при самых несправедливых нападках хейтеров нужно всегда уметь держать удар. Пусть это и бывает совсем непросто.

Наташа Краснова стендап-комик и бьюти-богиня Рассказывает о своём перфекционизме, «неженской» профессии и критике возраста.

Привет!

Если ты переживаешь о том, что ты какая-то не такая для этого мира, что кто-то жёстко критикует твои интересы, образ жизни или возраст, – забудь. Так говорят психологи. Как будто это так просто – взять и забыть. Я не Эльза из «Холодного Сердца», я не могу так просто отпустить. Хотя чётко знаю, что всем мил не будешь и что не стоит тратить жизнь на тех, кто критикует, лучше тратить её на тех, кто любит. И ещё с десяток умных цитат могу вспомнить. Нельзя реагировать на критику. Но я каждый раз реагирую и, кажется, я знаю почему.

Я родилась в 1980 году. В то время, кажется, популярным было критиковать детей, стыдить их и подгонять под какие-то стандарты (всё было по ГОСТу, со знаком качества). Я, как и любой пионер, мечтала стать примером для всех вокруг. А если я получала оценку, которая была меньше «пятёрки», учителя и мама разочарованно качали головой.

Меня даже ругать не надо было. Я по взгляду понимала, что я должна быть быстрее, выше, сильнее, умнее, аккуратнее и ещё кучу других сравнительных прилагательных я должна быть.

А вот внеучебные занятия мне так легко не давались. Я бралась за всё: занималась гимнастикой, акробатикой, в музыкальную школу ходила, ничего из этого не окончила. Потому что каждый раз, когда сталкивалась с критикой, я говорила себе: «Ну, Наташ, это не твоё, похоже». И уходила. В гимнастике не могла дотянуть поперечный шпагат. Уже вся группа села на этот чёртов шпагат, даже Маринка, которая даже в складку сесть не могла, и та села. Кто-то уже на минусовой шпагат сел (это когда между стульев, как Ван Дамм, сидишь в шпагате и аж провисаешь вниз от груза гордости за себя, видимо). Короче, я разочаровалась тогда сильно и перестала ходить на тренировки.

Если ты спросишь меня, почему я так и не довела ничего из своих увлечений до логического КМС, я отвечу так: это всё благодаря моему синдрому отличницы (если я что-то не могу сделать на отлично, я лучше это брошу, не буду позориться) и моей инфантильности. Инфантильность – это такое поведение, больше характерное для ребёнка. Капризность, убеждение, что весь мир вокруг тебя кружит. Но, если ты не героиня песни Монатика и тебе уже больше 14 лет, никто вокруг тебя кружить не обязан. Я этого категорически не хотела понимать.

Родители всегда меня от всего оберегали, все жизненные проблемы решали за меня, вот я и выросла очень умной (если судить по оценкам в школе) и очень тупой (если судить по моим поступкам в жизни) инфантильной девочкой.

Я всю свою молодость жила в эдакой теплице, думала, что я тот ещё фрукт, а оказалось – овощ. А потом мне исполнилось 26 лет, я родила двоих детей и резко повзрослела. Потому что, когда от тебя зависят жизни твоих детей, ты очень быстро начинаешь вести себя как взрослая. Метод экстремальный, никому не советую. Лучше сначала повзрослеть, а потом уже выходить замуж и рожать детей.

Было ли тяжело? Было. Была ли постродовая депрессия? Не знаю, я не заметила. Я работала, чтобы прокормить семью. А мой муж занимался саморазвитием и творчеством. Иногда у меня было ощущение, что у меня три сына. Двух я родила сама, а третьего мне родила свекровь. Поэтому после восьми лет семейной жизни я вернула своего первого мужа в ту семью, которая воспитала этого талантливого 30-летнего мальчика.

Я стендап-комик, и в нашей сфере больше мужчин, чем женщин. В каждом интервью меня спрашивают, почему так мало женщин. Как будто это ко мне претензия. Как будто я закрываю женщин в гримёрках и не разрешаю им выходить на сцену. Я так не делаю. Честно. Просто не все женщины хотят быть комиками. Почему вас не интересует подобный вопрос в области педагогики? Никто у меня не спросил: «Наташ, почему среди школьных учителей так мало мужчин?» А там, я вас уверяю, соотношение похлеще, чем в стендапе будет: 86% учителей в России – женщины! У нас на курсе из 120 студентов всего один парень был. Вот это – перевес. А в стендапе всё отлично, не переживайте даже.

Особого сексизма сейчас в стендапе я не наблюдаю, хотя отдельные товарищи продолжают топить за то, что «написать смешную шутку может только мужчина».

Я в 2007 году выступала на проекте ТНТ с одним парнем. Назовём его Серёжа. Потому что его так и звали. Он неплохой актёр, но непишущий (так бывает, сыграть миниатюру – может, выучить текст – может, а написать – нет), приходилось писать мне. В общем, отснялись мы в этом проекте, даже призовые 100 тыс. выиграли. И вот мой напарник прилетает обратно в родной Челябинск и на весь разворот какой-то газеты даёт интервью. Интервью шло под огромным заголовком: «Женщины не умеют шутить», в котором он рассказал, что «женщины не приспособлены к придумыванию шуток и вообще у женщин мозг работает не так». Я обиделась тогда сильно.

Но у этой истории есть продолжение, за которое мне немного стыдно. В 2019 году этот Серёжа попросил у меня порекламировать какой-то стендап: он в Челябинск привёз звезду, мужчину, естественно, потому что «только мужчины же умеют шутить», мы же все помним эту его гипотезу. А у меня на этот день как раз мой сольный концерт выпал. Ну как «выпал»… Я специально поставила его на этот же день. И к Серёже на концерт пришло восемь человек, потому что остальные 700 были на моём концерте. Серёжа потом сказал, что это было не смешно. Ну, не знаю, Серёж, 700 человек ржали, когда я им эту историю рассказала.

Еще один часто задаваемый вопрос: «Правда, что женщинам платят меньше, чем мужчинам за выступления?» Каким женщинам? Билетёршам? У нас в Челябинске 20 парней-комиков, а из женщин: я и Оля. Мы с Олей суммарно на двоих получаем за выступления денег больше, чем все эти 20 парней.

Опыт, узнаваемость, харизматичность, хороший материал – вот что ценят в стендапе, а не наличие члена.

Если вам вдруг сейчас показалось, что я мужененавистница и не люблю мужиков, то напрасно. Я не люблю тупых хамоватых людей, и мне совершенно без разницы, какого они пола. Дело в том, что я с недавних пор за бодипозитив. Казалось бы, к чему придраться, сорокалетняя женщина говорит, мол, я после родов не смогла полностью привести в порядок своё тело, но я и таким телом довольна.

Но тут мне одна подписчица говорит: «Наталья, хватит врать, какая ты бодипозитивщица, ты ведь не жирная». У меня чуть беляш изо рта не выпал! Как этой женщине объяснить, что бодипозитив – это про любовь к своему телу? Со всеми его недостатками. Если тебе удалось принять наличие у себя растяжек или шрама от кесарева и при этом не перестать чувствовать себя сексуальной – это бодипозитив. Ведь при наличии изъянов человек не теряет свою ценность. А многие думают, что бодипозитив – это обязательно последние стадии ожирения и небритые подмышки. Нет, не обязательно.

У меня бритые подмышки, но некрасивый шрам от кесарева (после операции прописали покой, но нужно было кормить двойняшек и укачивать, мышцы напрягались, поэтому ткани срослись неправильно). Было время, я не купалась на озёрах, потому что стыдно было в купальнике появляться на людях.

А сейчас мне 41, и я прекрасно понимаю, что людям пофиг на мои недостатки, они слишком заняты тем, что пытаются спрятать свои.

Хотя всегда найдутся хейтеры, которые обязательно попытаются свою картину мира, свои страхи и тревоги впихнуть в твой мозг. Я, например, в своём возрасте постоянно сталкиваюсь с эйджизмом. Эйджизм – это оценочные суждения, которые обычно начинаются с фразы «в твоём возрасте такое нельзя делать!» А я сейчас в таком возрасте, что мне, похоже, ничего нельзя.

Если я надеваю пуш-ап, мне тут же прилетает: «Ну что ты сиськи-то выпятила! В твоём возрасте надо уже в шаль замотаться и ползти к кладбищу!» Но когда я написала книгу, я услышала: «Ну какая книга в твоём возрасте! Ты ещё молодая, чтобы книги писать!»

По мнению людей со стороны, я недостаточно старая, но и недостаточно молодая. А по мнению меня, пошли бы они все лесом. Поэтому я в 41 год ношу пуш-ап и пишу книги, которые периодически становятся бестселлерами.

Поэтому, если ты такая же переживающая из-за чужого мнения, как и я, вот тебе выводы по прожитой половине (я надеюсь) моей жизни. Хотя, кто я такая, чтобы давать тебе советы? Лучше дам себе эти советы. А ты, если надо, тоже их бери:

Наташа, слушай саму себя. Не общественное мнение. Не мнение родителей. А себя саму. Да, ты можешь совершить ошибку, но это будет твоя ошибка. Которая потом превратится в опыт. А опыт ляжет в основу успеха. Не отказывайся от профессии, которую ты любишь, потому что «это не для женщин». Если ты талантлива и вдохновлена – это твоё. Пойди и возьми! Если взяла и поняла, что это не твоё, смотри пункт 1. Это опыт. Прежде чем высказывать своё мнение, изучи теорию. Если ты некомпетентна в каком-то вопросе, не стесняйся это признать. Лучше честно сказать: «Я не специалист в этой области», чем сесть в лужу, высказав свое веское «бодипозитив опасен для организма из-за холестерина». Никогда не думай, что для определённых занятий есть какой-то мифический возраст, когда уже можно, а когда уже нельзя. К каждому человеку всё приходит в своё время. Здесь нет универсальных градаций. Улыбайся.

Вот и всё, вот и всё!

Твоя Наташа.

Беседовала Маргарита Иванникова, автор фото – Павел Краб