«Могу перепрыгнуть 20 автобусов». Каскадёр Терри Грант — о своих самых опасных трюках

Москва. 4 сентября. Атмосферу вечернего города нарушил резкий и раскатистый звук моторов. Международный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» снова напомнил о себе. 14-е издание праздника спорта впервые прошло под открытым небом. В число дисциплин фестиваля вошли дрифт, фристайл-мотокросс, фристайл на снегоходах, силовой экстрим, BMX-фристайл и самокаты.

В мероприятии также участвовали именитые каскадёры, один из которых – Терри Грант. Британец уже не первый раз в Москве, но постарался удивить местную публику по новой. На этот раз в его выступлении было задействовано два специально подготовленных автомобиля: Legends series и Range Rover SVR. Уже после своего выступления Терри поделился, что ему понравилось вновь оказаться в столице России, а также рассказал о трюках, которые делал, делает и будет делать ещё.

Фото: Степан Канадский

Терри – многократный обладатель мировых рекордов и рекордов Гиннесса, связанных с трюками на автомобилях. Кроме этого, он основал школу экстремального вождения, где старается передать своим ученикам исключительные знания и умения, которыми обладает.

Терри Грант каскадёр и многократный обладатель рекордов Гиннесса Рассказывает о риске, опасных трюках, любимых машинах и о том, с каким героем фильма себя ассоциирует.

— Какой самый сложный трюк, который вы когда-либо выполняли?

— Самый сложный трюк — это, конечно, Barrel roll, потому, что я долго готовился, чтобы выполнить его правильно. Прошло практически два года с момента, как я придумал идею и начал тренироваться, до его фактического исполнения.

— У вас так много рекордов. Хотите сделать ещё что-нибудь, вроде трюка мечты, самого безумного?

— Да. В последнее время я делал много больших прыжков. Так что я хочу прыгнуть через несколько автобусов, как Ивел Книвел (американский каскадёр, прославившийся на весь мир рискованными трюками на мотоцикле. — Прим. ред.) Так что да, я уже практиковался в этом и знаю, что могу перелететь 20 двухэтажных автобусов.

— 20 автобусов? Серьёзно?

— Да, это было довольно круто. Так же я думаю, что могу сделать сальто на машине, и мы собираемся начать работать над этой идеей. Как только будет финансирование, начнём думать, сможем ли мы это сделать и возможно ли это вообще.

— Каким был самый опасный трюк в вашей карьере, когда вы, возможно, увидели свет в конце тоннеля?

— Ага, такое случалось несколько раз (смеётся). Я имею в виду, что самый опасный трюк не может пойти неправильно, и, надеюсь, этого никогда не произойдёт. Была большая петля. Совершить ошибку там, перевернувшись и будучи вверх ногами, было бы не приятно. Это действительно опасно. Когда решаюсь на подобное, я очень уверен в себе и знаю, что собираюсь выехать с другой стороны.

— В вашей карьере было много разных машин. Какая из них самая счастливая и почему?

— Думаю, самыми счастливые – маленькие Legends, потому что с них началась моя карьера, и я всё ещё использую их во время выступлений. Они есть у меня в коллекции и разбросаны по всему миру. Здорово, что мне до сих пор нравится водить их, потому что с ними можно сделать много крутых трюков, особенно в ограниченном пространстве. Эти машины очень сильные.

— Если не секрет, сколько стоит одна такая машина?

— Я думаю, сейчас около $ 20 тыс. (порядка 1,5 млн рублей).

— Немало в наше время. Хорошо, а сколько может потребоваться времени, чтобы развить навыки, подобные вашим?

— Это заняло у меня много лет. Я имею в виду, что мне нравится изучать что-то новое. Когда я только начинал, то думал, что это займёт несколько месяцев. Но некоторые трюки заняли несколько лет. Знаю, что я всегда учусь. Даже сейчас.

— Для выполнения некоторых трюков нужен «стальной характер». Это правда?

— Возможно, люди, которые наблюдают со стороны, так и думают. Лично я считаю, что нужно подходить с умом. Всё прорабатывается прежде чем я попытаюсь сделать какой-то из трюков. Если я понимаю, что не смогу, то просто не делаю этого.

Фото: Степан Канадский

— Получается, что риск — это просто иллюзия?

— Совершенно точно. Это всё о развлечении, конечно. И я специализируюсь именно на этом.

— У вас собственная школа экстремального вождения. Есть ли кто-нибудь, кто сможет побить ваши рекорды? Я имею в виду некоторых из ваших учеников.

— Я уверен, что есть. Некоторые вкладывают своё сердце и душу. Я уверен, что они смогут побить рекорды. Есть много классных мальчиков и девочек, которые ещё учатся, они очень уверены в себе и очень хороши. Но опять же, мастер никогда не обучит своего ученика всем секретам. И ещё, чем больше учеников, тем больше рекордов.

— Значит, вы не раскрываете все свои секреты?

— Нет, конечно (смеётся).

Фото: Степан Канадский

— Отлично. Трюки — одна из главных вещей в кинофильмах, так какой фильм может быть отражением вашей жизни? С кем из киногероев вы себя ассоциируете?

— Есть много классных фильмов, может Форрест Гамп. Он на самом деле бегает, бегает и продолжает бегать. Я тоже всё ещё «бегаю» много лет спустя.

— Спасибо, Терри. Кажется, вам снова надо выезжать.

— You are welcome. Да, у нас сейчас будет финальный проезд.