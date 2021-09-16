«Сидел с детьми и продавал ожерелья из ракушек». Как Робби Нэш стал легендой виндсёрфинга

Ничто в этой жизни не даётся легко. Если нам удаётся понаблюдать за кем-то успешным через «Инстаграм» или посмотреть фильм-биографию, мы видим только верхушку айсберга – результат усилий.

Но мы не задумываемся о том, какой ценой далось человеку исполнение его мечты. Далай-лама как-то сказал: «Прежде чем давать кому-то оценку, возьми обувь этого человека и пройди его путь».

Робби Нэш легендарный виндсёрфер Рассказывает о том, какую роль в жизни человека может сыграть случай и каким должен быть настоящий спортсмен.

Как всё начиналось?

Робби Нэш вырос на маленьком острове на Гавайях. Его отец увлекался гонками на небольших лодках, поэтому любовь к океану у Робби была в крови. В классических историях об успешных людях, как правило, большую роль играет случай. И Робби не был исключением.

Фото: Carol Naish / Red Bull Content Pool

Однажды к ним на остров заглянули несколько виндсёрферов. Они проводили там большую гонку и заприметили, что двое подростков внимательно наблюдают за ними. Парни предложили Робби и его брату поучаствовать в гонке наравне с профессионалами. Тогда Нэш впервые встал на доску с парусом и понял, что полюбил этот вид спорта безвозвратно.

Робби рассказывает, что был настолько мал, что ему было тяжело даже просто вытащить парус из воды, но интерес и желание научиться управлять ветром сводило физические неудобства на «нет». После этой встречи с виндсёрферами он твёрдо решил научиться покорять волны.

Я постоянно ходил после школы на пляж, подходил ко всем с фразой «Могу я попробовать покататься на вашей доске?»

Робби старался делать всё, чтобы практиковаться в этом виде спорта как можно больше. И логично, что ему хотелось купить свою доску. Но для 12-летнего мальчишки это было неподъёмной задачей, ведь столько денег у него просто не было. Но если очень сильно захотеть, то выход обязательно найдётся.

Я начал копить: сидел с детьми, разрисовывал футболки, продавал ожерелья из ракушек. И купил первую доску в 12 лет, а уже в 13 выиграл свой первый чемпионат.

Только представьте, насколько сильным был энтузиазм юного Нэша. Его совершенно не пугали финансовые трудности и коварство воды. Ведь неопытный спортсмен с лёгкостью мог утонуть, да и профессионал от этого не застрахован.

Фото: Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Оглядываясь назад, Робби признаётся, что за всю свою карьеру не получил ни одной серьёзной травмы. Он постепенно наращивал величину волн: сначала пробовал покорить метровую, потом двух, потом десяти. И с каждым разом волна в его глазах становилась всё меньше и меньше. Он говорит, что падать на воду всегда безопасно, ведь она мягко подхватывает спортсмена. И самой худшей травмой может стать только синяк.

Парень — чемпион и настолько неизвестен в США?

Сейчас Робби уже 58 лет, и он решил, что пора наконец рассказать о себе и сняться в фильме. Это решение далось ему нелегко. К нему много раз обращались с вопросами о съёмках, но он всегда говорил «нет». На вопрос «почему?» Робби с улыбкой отвечает, что ему просто не хотелось оглядываться назад и зацикливаться на прошлых победах. Он сосредотачивался на том, что можно сделать в будущем.

Я горжусь тем, что сделал, но мне не хотелось сидеть сложа руки и зацикливаться на этом.

Когда виндсёрфер уже принял решение о съёмках, перед ним встал ещё один сложный момент – как снимать и о чём. На помощь пришёл настоящий гуру кинематографа – Джо Берлингер. С режиссёром они не были знакомы ранее, и Берлингер прежде никогда не снимал фильмы о спорте. Его очень впечатлила история Робби: парень – чемпион и настолько неизвестен в США, как же так?

Когда спортсмен и режиссёр познакомились поближе, Джо понял, что Робби очень скромный.

Фото: Alan Van Gysen / Red Bull Content Pool

Джо Берлингер кинорежиссёр Ваше впечатление о спортсмене складывается в тот момент, когда видите его по телевизору открывающим чемпионское шампанское и держащим свои трофеи. Вы можете подумать, что он высокомерен. Но всё совсем не так. Меня поразило то, что Робби очень скромный, тихий и глубоко мыслящий человек.

Во время съёмок Робби переживал непростые времена. Но, несмотря на все невзгоды и тот факт, что он делал что-то ему совершенно непривычное, он упорно со всем справлялся.

Джо: Энергия Робби вдохновляла меня на создание фильма. Хоть мы с ним и одного возраста, я, к примеру, не могу встать утром на прогулку. Но я смотрел на Нэша и видел, как он смиренно продолжает делать то, что делает.

Берлингер даже жалеет, что не попробовал виндсёрфинг раньше, хотя у него был миллион возможностей.

Они работали над фильмом «Самая длинная волна» более четырёх лет. Картина получилась совсем не такой, какой её себе представлял Нэш. Но в хорошем смысле. Робби даже удалось немного сменить сферу деятельности: поработать редактором сюжета и пробовать подбирать музыку.

Настоящий спортсмен — эгоист и одиночка

Нэш называет себя «некомандным игроком» и говорит, что ему проще работать в одиночку. И отчасти съёмки фильма были его личным вызовом самому себе. Ведь ему приходилось много работать с людьми и делать что-то на камеру.

Фото: Franck Berthuot / Red Bull Content Pool

Главным качеством настоящего профессионального виндсёрфера Нэш считает мотивацию и самоконтроль. Ведь истинный спортсмен – это одиночка и в какой-то мере эгоист.

Думаю, что одиночество нравится людям, которые правда хотят чего-то достичь.

Скорее всего, так оно и есть. Ведь если ты хочешь чего-то добиться, не нужно оборачиваться ни на кого и ждать, что кто-то будет тебя мотивировать. Это касается всех сфер жизни, не только спорта. А самое сложное в любом деле – это первый шаг.

Робби уверен, что для того, чтобы начать заниматься виндсёрфингом, не нужно никакого специального набора навыков. Достаточно просто хотеть пройти через начало. Многие люди не могут пройти первые 10 минут, поэтому просто нужно немного пересилить себя.