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Вред пеших прогулок, чем прогулки пешком могут быть опасны для здоровья, как избежать проблем

Чем могут быть опасны пешие прогулки?
Сергей Алексутов
Чем опасны прогулки пешком?
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Если даже после пары минут ходьбы начинают болеть ноги — это тревожный звоночек.
<a href="https://www.instagram.com/orteka_rus">Сергей Алексутов</a>
Сергей Алексутов
травматолог-ортопед, главный подиатр сети салонов ОРТЕКА

Чем опасны прогулки пешком? Как сократить риск травм?

Польза от пеших прогулок давно известна, и её никто не ставит под сомнение. Ходьба помогает дыхательной и кровеносной системам, снижает давление, тренирует сердце. Прогулки на свежем воздухе способствуют выработке эндорфина, а значит, поднимают настроение и улучшают общее самочувствие.

Несмотря на все положительные стороны такой физической активности, у неё может быть и негативный эффект, если нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неправильно. Разбираемся, на что стоит обращать внимание и как гулять без вреда для здоровья.

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На что обращать внимание на прогулках?

Неестественная походка может стать причиной сильного давления на опорно-двигательную систему. При завале ног в определённую сторону страдают коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Суставные поверхности становятся ближе друг к другу, из-за чего возникает избыточная нагрузка на внутреннюю или наружную область сустава. Это приводит к раннему стиранию суставных поверхностей, развитию артрита и артроза. При неправильной постановке стоп регулярные продолжительные прогулки могут нанести вред всей опорно-двигательной системе.

Фото: unsplash.com/@noemieke

Ступни также выполняют функцию амортизации, смягчают удары о поверхность. Уровень отклонения стопы внутрь или наружу при ходьбе называется супинацией или пронацией. В норме человек совершает перекат от пятки к носку, равномерно опираясь на средний отдел стопы — плюсну. При этом стопа не должна заваливаться, особенно это касается пяточной кости. Так вы сможете держать ровную осанку и сохранять хорошую устойчивость. В таком случае прогулки безопасны, так как стопы максимально поглощают удары о поверхность.

А вот на что стоит обратить особое внимание.

Опора на внутренний свод
Если при каждом шаге нагрузка распределяется на внутренний край стопы, то речь идёт о гиперпронации. При подобном способе ходьбы голень наклоняется внутрь, заваливая колено. Меняется походка, искривляется осанка, напрягаются тазобедренный сустав и поясница. Лишнее давление оказывается на голеностопные суставы и ступни — страдают их мышцы и связки.

Неуклюжая походка
Гиперсупинация подразумевает опору на внешний край стопы. Со стороны это выглядит так, будто человек слегка косолапит. Из-за этого меняется положение туловища во время прогулок, сильно нагружаются суставы нижних конечностей и пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

Фото: unsplash.com/@callumchapman

Неправильный шаг
И гиперпронация, и гиперсупинация чаще всего вызваны плоскостопием — самым распространённым ортопедическим заболеванием. По статистике им страдает больше половины населения Земли. Продольное плоскостопие вызывает изменение формы стопы и увеличение её размера в длину. Поперечное плоскостопие обусловлено ослаблением и распластыванием переднего отдела стопы. В обоих случаях нагрузка неправильно распределяется на всю подошву.

Какие травмы можно получить во время прогулки?

Гиперпронация и гиперсупинация повышают риск получить травму во время бега или обычных прогулок. Повреждения малой берцовой и плюсневых костей, растяжение связок голеностопа, перенапряжение мышц и ахиллова сухожилия (находится возле пятки) — всё это может быть вызвано неправильной постановкой стопы при ходьбе.

Кроме того, плоскостопие зачастую становится причиной и других проблем со ступнями: плантарного фасциита («пяточной шпоры») и «косточки» большого пальца.

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Как выявить проблему?

Самый простой вариант — попросить кого-нибудь понаблюдать за походкой. Неспециалист вполне может заметить неровную осанку или неправильный завал стопы.

Обнаружить проблемы со стопами получится и самостоятельно. Достаточно вынуть стельку из часто используемой обуви и проверить её состояние. Равномерные потёртости на всех участках говорят о правильном распределении нагрузки. Более сильные потёртости в определённых зонах стельки (в области переднего отдела стопы или пятки, в области наружного или внутреннего края) говорят о неправильной установке ног.

Фото: unsplash.com/@justin_groep

Кроме того, при наличии патологий стопы даже непродолжительные прогулки могут закончиться болью, усталостью и тяжестью в ногах. Это тревожные «звоночки», которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Если неестественную установку стопы ещё можно обнаружить самостоятельно, то выявить другую патологию и её степень развития не получится без помощи врача. При появлении болей в ногах или спине после прогулок нужно сразу обратиться к травматологу-ортопеду — он сделает сканирование стоп и проведёт полное обследование опорно-двигательной системы.

Обычно симптомы ортопедического заболевания появляются неожиданно и со временем постепенно усиливаются, если не работать с причинами их возникновения. Без должной заботы стопы, например, могут болеть, даже когда человек не двигается.

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Как сократить риск травм и отклонений?

Чаще всего причиной плоскостопия становится неправильная обувь. Каблуки, плоская подошва, узкий нос — это вредные для здоровья особенности обуви. Безопасный вариант туфель — с широким передним отделом, каблуком 2-4 см и формоустойчивым задником. Также в зависимости от типа завала стопы нужно выбирать кроссовки с подходящей степенью амортизации.

Для поддержки стоп рекомендуются ортопедические стельки. Во-первых, они защищают своды от ударной нагрузки, а во-вторых, устанавливают их в анатомически правильное положение, исправляя походку. За помощью в выборе подходящей обуви и стелек лучше обратиться к ортопеду.

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