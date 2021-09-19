Хочу туда: пляж из кусочков лавы, где можно заняться сёрфингом

Любители сёрфинга, которым наскучили переполненные пляжи южных морей, иногда приезжают побороться с волнами в холодных северных и арктических морях. Например, в Исландию.

Удивительный чёрный пляж

Исландия – сказочная страна, где путешественников ждут настоящие чудеса природы. Чёрный пляж, расположенный в южной части скандинавской страны, рядом с мысом Дирхолаэй, недалеко от деревни Вик, действительно необыкновенный. Чёрный цвет он приобрёл из-за лавы: сотни лет она после извержений стекала в океан, а затем застывала. Морская вода медленно разбивала куски лавы на мелкие частички, выбрасывая их на берег. Таким образом и появился чёрный пляж.

Кроме необычного цвета песка, пейзаж пляжа дополняют огромные валуны и базальтовые колонны. Легенда гласит, что это на самом деле злые тролли, которые окаменели от солнца, не успев вовремя спрятаться.

Сёрфинг в Исландии

Температура воды здесь обычно не поднимается выше 12 градусов. Чтобы заниматься сёрфингом в условиях северных морей, нужен специальный гидрокостюм, у него обязательно должен быть капюшон, чтобы кататься при температуре 3-5 градусов тепла.

Для сёрфинга лучшим временем в Исландии считается осень: с сентября до середины ноября. В это время температура воды может колебаться от четырёх до 12 градусов тепла. Но некоторые предпочитают кататься и в зимний сезон, обычно в декабре. Так как зима в Исландии достаточно суровая, необходимо правильно подготовиться к сёрфингу в это время года:

Перчатки на руках и обувь должны прилегать к телу очень плотно, поскольку в них может проникнуть вода.

Так как в таких холодных условиях больше всего страдают ноги, обязательно нужны гидротапки, как и гидрокостюм толщиной 5 мм, этого будет достаточно.

Чтобы быстро не замёрзнуть, опытные сёрферы заливают в гидрокостюмы небольшое количество тёплой воды, которая подогревает тело до тех пор, пока оно самостоятельно не начнёт вырабатывать необходимое количество энергии.

Места катания могут находиться в зоне риска – на дне бывает огромное количество камней или скальные образования. Поэтому нужно быть крайне внимательным.

Фото: unsplash.com/@dnevozhai

Сколько это стоит?

Сёрфинг в Исландии обойдётся примерно в 20 тыс. крон (около 68 тыс. рублей). Дополнительно оплачивается трансфер из Рейкьявика: 2 тыс. крон (7 тыс. рублей) – за взрослого, 1,2 тыс. крон (4 тыс. рублей) – за ребёнка.

В стоимость входят:

Трансфер до сёрф-спота и обратно.

Ланч.

Обучение сёрфингу.

Аренда оборудования.

Фото- и видеосъёмка.

Условия предоставления обучения:

Все гиды говорят по-английски.

Заранее можно арендовать: походные ботинки, купальные костюмы, полотенца, водонепроницаемую одежду.

Все туры зависят от погоды, поэтому оператор оставляет за собой право изменить, перенести или отменить тур, если его проведение угрожает жизни клиентов.

Туры проводятся в небольших группах и подходят для людей с разным уровнем физической подготовки.

При желании гости смогут порыбачить, а потом приготовить рыбу на гриле или яйца – в горячем источнике.

Всем клиентам настоятельно рекомендуется оформлять медицинскую страховку.

Сёрфинг в Исландии не считается традиционным направлением, но чёрный пляж Вик определённо стоит того, чтобы его посетить. Волна отличная, несмотря на то что очень холодная и может «пробрать» до костей. И, если попасть на «приличный» свелл, эмоциональный подъём и море адреналина вам будут обеспечены.