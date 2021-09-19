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Чёрный пляж в Исландии, где можно заняться сёрфингом

Хочу туда: пляж из кусочков лавы, где можно заняться сёрфингом
Елена Голова
Чёрный пляж в Исландии
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Если хотите взбодриться в водах северного моря, приезжайте в Исландию. Рассчитываем стоимость поездки.

Любители сёрфинга, которым наскучили переполненные пляжи южных морей, иногда приезжают побороться с волнами в холодных северных и арктических морях. Например, в Исландию.

Удивительный чёрный пляж

Исландия – сказочная страна, где путешественников ждут настоящие чудеса природы. Чёрный пляж, расположенный в южной части скандинавской страны, рядом с мысом Дирхолаэй, недалеко от деревни Вик, действительно необыкновенный. Чёрный цвет он приобрёл из-за лавы: сотни лет она после извержений стекала в океан, а затем застывала. Морская вода медленно разбивала куски лавы на мелкие частички, выбрасывая их на берег. Таким образом и появился чёрный пляж.

Кроме необычного цвета песка, пейзаж пляжа дополняют огромные валуны и базальтовые колонны. Легенда гласит, что это на самом деле злые тролли, которые окаменели от солнца, не успев вовремя спрятаться.

Сёрфинг в Исландии

Температура воды здесь обычно не поднимается выше 12 градусов. Чтобы заниматься сёрфингом в условиях северных морей, нужен специальный гидрокостюм, у него обязательно должен быть капюшон, чтобы кататься при температуре 3-5 градусов тепла.

Для сёрфинга лучшим временем в Исландии считается осень: с сентября до середины ноября. В это время температура воды может колебаться от четырёх до 12 градусов тепла. Но некоторые предпочитают кататься и в зимний сезон, обычно в декабре. Так как зима в Исландии достаточно суровая, необходимо правильно подготовиться к сёрфингу в это время года:

  • Перчатки на руках и обувь должны прилегать к телу очень плотно, поскольку в них может проникнуть вода.
  • Так как в таких холодных условиях больше всего страдают ноги, обязательно нужны гидротапки, как и гидрокостюм толщиной 5 мм, этого будет достаточно.
  • Чтобы быстро не замёрзнуть, опытные сёрферы заливают в гидрокостюмы небольшое количество тёплой воды, которая подогревает тело до тех пор, пока оно самостоятельно не начнёт вырабатывать необходимое количество энергии.

Места катания могут находиться в зоне риска – на дне бывает огромное количество камней или скальные образования. Поэтому нужно быть крайне внимательным.

Фото: unsplash.com/@dnevozhai

Сколько это стоит?

Сёрфинг в Исландии обойдётся примерно в 20 тыс. крон (около 68 тыс. рублей). Дополнительно оплачивается трансфер из Рейкьявика: 2 тыс. крон (7 тыс. рублей) – за взрослого, 1,2 тыс. крон (4 тыс. рублей) – за ребёнка.

В стоимость входят:

  • Трансфер до сёрф-спота и обратно.
  • Ланч.
  • Обучение сёрфингу.
  • Аренда оборудования.
  • Фото- и видеосъёмка.

Условия предоставления обучения:

  • Все гиды говорят по-английски.
  • Заранее можно арендовать: походные ботинки, купальные костюмы, полотенца, водонепроницаемую одежду.
  • Все туры зависят от погоды, поэтому оператор оставляет за собой право изменить, перенести или отменить тур, если его проведение угрожает жизни клиентов.
  • Туры проводятся в небольших группах и подходят для людей с разным уровнем физической подготовки.
  • При желании гости смогут порыбачить, а потом приготовить рыбу на гриле или яйца – в горячем источнике.
  • Всем клиентам настоятельно рекомендуется оформлять медицинскую страховку.
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Сёрфинг в Исландии не считается традиционным направлением, но чёрный пляж Вик определённо стоит того, чтобы его посетить. Волна отличная, несмотря на то что очень холодная и может «пробрать» до костей. И, если попасть на «приличный» свелл, эмоциональный подъём и море адреналина вам будут обеспечены.

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