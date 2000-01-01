Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Атлеты, прославившиеся в интернете
Атлеты, прославившиеся в интернете
Им недостаточно армии поклонников в реальной жизни, теперь за ними следят миллионы.
AMP-версия
<a href="https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/" rel="nofollow">Хабиб Нурмагомедов</a>
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец рассказывает своим поклонникам о тренировках, предстоящих боях, делится фотографиями с друзьями и с известными личностями.
<a href="https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/" rel="nofollow">Александр Овечкин</a>
Александр Овечкин
Хоккеист в соцсетях показывает обычную жизнь — фото в кругу друзей или с семьёй. Иногда Александр делится с фанами фотографиями своих детей и рассказывает про их увлечения.
<a href="https://www.instagram.com/mariasharapova/" rel="nofollow">Мария Шарапова</a>
Мария Шарапова
Российская теннисистка демонстрирует стильные наряды, делится фотографиями из путешествий и, конечно, никуда без видео тренировок.
<a href="https://www.instagram.com/nikushkarus/" rel="nofollow">Никита Нагорный</a>
Никита Нагорный
Гимнаст активно ведёт свой инстаграм-аккаунт и даже YouTube-канал, на котором публикует влоги с соревнований и различные челленджи.
<a href="https://www.instagram.com/cristiano/" rel="nofollow">Криштиану Роналду</a>
Криштиану Роналду
Португальский футболист создаёт преимущественно спортивный контент — видео с матчей и фото с тренировок. Но редкие фотографии с сыном заслуживают отдельного внимания.
<a href="https://www.instagram.com/thenotoriousmma/" rel="nofollow">Конор Макгрегор</a>
Конор Макгрегор
Боец показывает в соцсетях свою обычную жизнь, иногда не связанную со спортом. Здесь есть место еде и тренажёрам, но особое внимание привлекают фото в классических костюмах или с голым торсом.
Атлеты, прославившиеся в интернете
Читайте также
Почему базовые упражнения не работают?
Проигрывать и ошибаться — это нормально
Заезд девушек на велосипедах в Москве
Как научиться бегать долго
6 спортсменов с психическими расстройствами
Как появилась марка Supreme?
© championat.com 2000–2021