Почему липосакция не панацея? Не спешите «откачивать» жир

Делать процедуру можно далеко не всем.

Липосакция «лечит» ожирение? Обратим ли эффект этой процедуры?



Разбираемся вместе с врачом.

Мир был бы несравненно проще, если бы все вопросы можно было решить чередой лёгких действий. Но, увы, это не так. Невозможно телепортироваться из пробки домой или сбросить вес по щелчку пальцев. Наука идёт вперёд, и если с вопросом перемещения в пространстве сделать пока ничего нельзя, то динамично развивающаяся индустрия косметических операций, казалось бы, готова решить вопрос формы и величины наших тел. Так, липосакция — одна из самых популярных процедур эстетической хирургии в западных странах. Её смысл заключается в «высасывании» вакуумным аппаратом жира из мест его скопления.

Юлия Дворкина врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением функциональной диагностики В местах, для которых провели липосакцию, жировые отложения, как правило, больше не накапливаются. Но количество жировых клеток со временем восстанавливается и жир может откладываться в других местах, в которых раньше его не было.

Как процедура изменилась с годами?

Методика липосакции развивается и меняется с 1970-х годов. В настоящее время она широко используется в клинической практике в эстетической, реконструктивной и функциональной областях.

Первая описанная попытка изменить тело с помощью кюретки (медицинский инструмент, используемый в хирургии для удаления мягких тканей) датируется 1921 годом. Доктор Шарль Дюжаррье попытался улучшить форму лодыжек пациентки. К сожалению, итог операции был трагическим: из-за массивного удаления тканей и последующего некроза девушка, танцовщица по профессии, лишилась ноги.

Фото: unsplash.com/@alschim

После такой громкой неудачи о липосакции замолчали на долгие годы, пока в 1976 году отец и сын Фишеры не провели удачное удаление жира с живота пациентки с помощью всё той же кюретки.

Ещё один важный период в модернизации процедуры — 1985 год. Доктора Кляйн и Лиллис использовали метод тумесцентной липосакции. Раствор, придуманный их тандемом — сочетание физиологического раствора, лидокаина и адреналина — позволил уменьшить размер кровеносных сосудов и превратить жир в жидкую массу, которую значительно проще удалить.

И только к 1990-м появились два метода, идущих рука об руку с работами Кляйна и Лиллиса: ультразвуковая и лазерная липосакция, которые применяют и сегодня.

Кому показана липосакция?

Показаний к проведению процедуры не так уж и много, а по сути одна — наличие жировых отложений в одной из «проблемных» зон тела.

Юлия: Целлюлит — это не болезнь, а патологическое состояние, когда в клетках подкожно-жировой ткани нарушен баланс между накоплением и расходом жира. Жировая ткань — одна из систем организма, наряду с сердечно-сосудистой, эндокринной и другими. Поэтому регуляция её нормальной работы — достаточно тонкий и многосторонний процесс.

Причины целлюлита — это не только переедание и малоподвижный образ жизни, но и генетика, половые и расовые факторы, эндокринные нарушения. Жировая клетка предназначена для создания запасов энергии. И из-за этой нарушенной функции при целлюлите клетки увеличиваются в размерах, перегородки между ними уплотняются и сильнее всего страдает способность «эвакуации» жира из клетки. Кровообращение в этих зонах затрудняется, что, в свою очередь, повышает скорость накопления жира.

Фото: unsplash.com/@kadh

Однако, если углубиться в вопрос, можно узнать, что, кроме как для эстетической коррекции тела, липосакцию проводят и в других ситуациях:

при липоме (образование жировой опухоли) и рассеянном липоматозе (локальное разрастание жировой ткани);

синдроме липедемы и липодистрофии;

для уменьшения размеров рубцов;

при инсулиновой и ВИЧ-ассоциированной липодистрофии (нарушения в жировых тканях) и некоторых других случаях.

Липосакция снискала славу как преимущественно эстетическая операция, но сам метод имеет огромный потенциал для применения в медицинских целях.

Кому нельзя делать липосакцию?

Как и у любой хирургической операции, у этой процедуры есть противопоказания, а именно:

возраст до 18 лет;

онкологические заболевания;

хронические заболевания в стадии обострения;

беременность и период лактации;

сахарный диабет;

воспалительные процессы;

нарушения свёртываемости крови;

психические расстройства.

Дополнительными противопоказаниями к липосакции также могут быть:

гипертония;

варикозное расширение вен или тромбофлебит (воспаление вен);

сердечно-сосудистые заболевания.

Можно ли похудеть только с помощью липосакции?

Юлия: Стопроцентного лечения от патологических изменений в жировой ткани нет. Есть только методы, улучшающие внешний вид кожи и механически уменьшающие объём тканей. Для этого применяются косметические средства и массажи, физические упражнения и диеты. Но один из самых распространённых методов эстетической коррекции — липосакция. Однако, учитывая невероятную сложность регуляции жирового обмена, одним удалением жира из разрушенных клеток проблему целлюлита не решить. Остаются всё те же не всегда контролируемые факторы: пол, метаболизм, гормональный фон. В таком случае можно и нужно менять пищевые привычки, вводить в свой распорядок дня физические нагрузки.

Фото: unsplash.com/@chugummies

Жировые клетки теряют жизнеспособность в зоне, на которой была проведена процедура. Однако это вовсе не «волшебная таблетка», избавляющая человека от лишнего веса раз и навсегда. Полученный результат необходимо закрепить умеренным сбалансированным питанием, достаточной физической активностью. В ином случае лишние килограммы в скором времени вернутся.