3 способа сэкономить на покупке фитнес-абонемента

Как платить меньше и тренироваться больше?

Отвечает руководитель отдела продаж фитнес-клуба.

Нет средств на покупку фитнес-абонемента? Отговорки не принимаются: всегда можно найти скидки, акции и другие выгодные предложения.

На рынке товаров и услуг существует золотое правило: по закону экономики продавец всегда хочет подороже продать товар, а покупатель – оптимизировать затраты на покупку. Это касается и фитнес-индустрии, где стоимость абонемента оказывается по карману далеко не каждому. Неудивительно, что многие постоянно откладывают поход в спортзал на «потом».

Обращайте внимание на сезонные предложения

Дарья Кожевникова руководитель отдела продаж фитнес-клуба Milon В фитнес-бизнесе есть чёткая сезонная ориентированность.

Самые «тихие» месяцы – это июнь и июль. Поэтому в летний период лучше всего приобретать клубные карты.

Именно в это время менеджеры предлагают максимально выгодные условия покупки или продления абонемента. Летом фитнес-клубы дарят месяцы активных занятий, клубные карты для друзей и членов семьи, предлагают бонусную заморозку на период отпуска или каникул.

Даже если приступать к занятиям вы планируете только в сентябре, можно обратиться в отдел продаж и попросить согласовать открытие вашей карты с осени.

Фото: unsplash.com/@sammoqadam

Продлевайте клубную карту заранее

Если купить клубную карту летом вы не успели, не стоит расстраиваться. Всегда можно найти другие выгодные предложения, например, если продлить карту заранее. Постоянным членам клуба за раннее продление предлагают подарки, но уточнять этот вопрос стоит за два месяца до окончания договора.

Дарья рассказала, что финансовый план клубов, как правило, всегда горит. Поэтому ваша инициатива приобрести ещё один год занятий будет принята с восторгом. Плюс прайс для постоянных клиентов оптимизирован – цены для них обычно ниже на 10%.

Приобретайте абонемент в конце месяца

Эксперт рекомендует обращаться в отдел продаж в последние дни месяца, после 25-го числа. Именно в это время у менеджера уже есть чёткая картина по выполнению личного плана.

Если план закрыт, то, скорее всего, подарков не будет. Если же ситуация обстоит иначе, то вам пойдут навстречу и предложат щедрые условия. Главное – оплатить договор в календарный месяц. Это связано с тем, что в первое число следующего за отчётным месяцем уже не будет согласованных специальных условий.

Дарья: Сэкономить поможет и групповой тариф. Прежде чем начать тренироваться, найдите единомышленников и выкупите клубные карты по корпоративной цене. И ещё: верьте менеджерам, которые предлагают воспользоваться акцией. Ведь они заранее знают о повышении цен.